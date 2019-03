Bữa Ăn Dinh Dưỡng gia đình 4 Người Tốn $25

Một gia đình 4 người có thể ăn những bữa ăn dinh dưỡng với chi phí $25 một ngày, nhưng sự gia tăng giá thực phẩm, không có một số loại chợ hay sút giảm trong tài trợ phiếu thực phẩm SNAP sẽ làm cho việc đó khó khăn hơn.Với một gia đình 4 người, việc mua một rổ thực phẩm trong khi mua sắm tại một ngôi chợ giảm giá trung bình tốn $25 một ngày, theo một nghiên cứu được đăng vào tháng 3 trong Tạp Chí Journal of Nutrition Education and Behavior cho thấy. Con số này được so sánh với $35 tại những ngôi chợ tạp hóa chuyên biệt.“Nghiên cứu này đã xác định sự khả dĩ mà các gia đình sinh sống trong thu nhập thấp có thể tạo ra những bữa ăn phù hợp với các hướng dẫn về chế độ ăn uống của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) được trình bày trong các tài liệu giáo dục dinh dưỡng MyPlate,” theo Karen M. Jetter, nhà nghiên cứu tại Đại Học UC Davis và cũng là tác giả đứng đầu của bản nghiên cứu này, cho biết trong một thông cáo báo chí.Các nhà nghiên cứu làm việc với Mechoopda Indian Tribe of Chico Rancheria tại California, nơi mà 88% gia đình có thu nhập dưới $35,000, để tạo ra các thực đơn để nuôi ăn cho một người mẹ, một người cha và 2 đứa con 7 và 10 tuổi.Thực đơn đưa ra nhiều thực phẩm phong phú, không có thực phẩm chế biến, vừa túi tiền và không đòi hỏi luôn luôn phải chuẩn bị để nấu. Mỗi thực đơn cũng có nhiều phần thực phẩm không có nhiều mỡ hay muối.Tuy nhiên, đây là thực đơn 2 tuần lễ và các bữa ăn không phải lúc nào cũng đáp ứng với các yêu cầu hằng ngày đối với dinh dưỡng, theo các nhà nghiên cứu cảnh giác.Các nhà nghiên cứu đã đến thăm 13 siêu thị trong vòng 10 phút lái xe của cư dân trong cộng đồng để tìm ra chi phí của thực phẩm.