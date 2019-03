VN 2 Tháng Đầu Năm: Nhập Siêu

HANOI -- Việt Nam nhập siêu hơn 80 triệu USD trong hai tháng đầu năm 2019...Báo Tin Tức nêu câu hỏi, như thế liệu có bất thường?Bản tin này ghi rằng Việt Nam nhập siêu 84 triệu USD trong hai tháng đầu năm 2019. Xuất cảng trong tháng 2 đã giảm mạnh do chỉ có 28 ngày, trong đó đã có 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất cảng của Việt Nam trong tháng 2/2019 ước đạt 14,6 tỷ USD, giảm gần 34% so với tháng trước đó.Qua theo dõi số liệu xuất nhập cảng hằng năm thì không có gì bất ngờ về kết quả này, bởi nó đã trở thành quy luật với các tháng Tết. Đặc biệt là năm nay khi nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày và đều rơi vào tháng 2.Chưa kể tâm lý nghỉ Tết Nguyên đán còn kéo dài thêm một số ngày sau Tết đã khiến nhiều doanh nghiệp không có đủ lao động, ảnh hưởng đến sản xuất và xuất cảng. Mặc dù công đoàn các địa phương và doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ công nhân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, nhưng tại một số khu công nghiệp vẫn không có đủ lao động làm việc sau Tết.Báo Tin Tức ghi nhận rằng trong tháng 2/2019, khu vực kinh tế trong nước xuất cảng đạt 3,68 tỷ USD, giảm 47,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,92 tỷ USD, giảm 27,4% so với tháng 1/2019. Cả hai khối kinh tế này xuất cảng đều giảm nên khiến cho con số xuất cảng tháng 2 không mấy khả quan.Hầu hết các mặt hàng là thế mạnh xuất cảng của Việt Nam cũng đều giảm so với tháng 1; trong đó điện tử, máy tính và linh kiện giảm 23,9%; sắt thép giảm 45,8%; giày dép giảm 49,1%; dệt may giảm 51,4%; thủy sản giảm 52,8%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 59,2%.Bản tin cũng ghi:“Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể lạc quan hơn bởi so với cùng kỳ năm ngoái thì kim ngạch hàng hóa xuất cảng tháng 2/2019 vẫn tăng 1,6%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất cảng ước đạt 36,68 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.”Về kim ngạch hàng hóa nhập cảng tháng 2/2019 ước đạt 15,5 tỷ USD. Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập cảng ước đạt 36,76 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam ước tính nhập siêu 84 triệu USD trong hai tháng đầu năm.Tuy nhiên, nhìn chung rồi sẽ lạc quan, theo thống kê chính phủ...Báo Tin Tức ghi rằng:“Ngay từ đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã đưa ra dự báo cán cân thương mại có thể đảo chiều từ xuất siêu sang nhập siêu. Kim ngạch xuất cảng năm 2019 dự kiến đạt khoảng 265 tỷ USD, tăng 8 - 10% so với năm 2018. Trong khi đó, nhập cảng khoảng 268 tỷ USD, tăng khoảng 11,7%. Nhập siêu ước khoảng 3 tỷ USD......Kim ngạch nhập cảng năm 2018 đạt 237,5 tỷ USD. Cả năm xuất siêu đạt khoảng 7,2 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2017.”