Mập Bị Đột Quỵ Sẽ Khó Chết Hơn Người Ốm

PHILADELPHIA – Để cơ thể nặng quá cân lượng sẽ có các mặt trái của nó, bất kể nhiều chuyên gia nói với chúng ta ngược lại. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng bị nặng quá cân lượng – hay ngay cả béo phì – có thể thực sự làm gia tăng nhiều cơ hội sống sót sau cơn đột quỵ.Các nhà nghiên cứu nói rằng nghiên cứu này trùng hợp với những phát hiện theo một hiện tượng được biết như là nghịch lý béo phì, mà có lý thuyết cho rằng béo phì có thể có lợi cho một số nhóm người – đặc biệt những người già hay những người mắc bệnh kinh niên.“Đây là lần đầu ghi nhận rằng cơ thể nặng quá cân lượng có thể đóng vai trò sống sót cho những người mắc bệnh thận và bệnh tim, vì vậy chúng tôi cảm thấy cần điều tra thử xem nó có liên quan mật thiết đến sự cải thiện sống sót sau cơn đột quỵ,” theo giải thích của tác giả nghiên cứu là Tiền Sĩ Zuolu Liu, được American Academy of Neurology công bố.Để nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 1,033 người tại miền nam California bị đột quỵ do thiếu máu đưa tới các tế bào gây thiếu oxygen, giám sát họ trong vòng 3 tháng. Các bệnh nhân, là những người ở tuổi mới bước vào 70, có chỉ số cơ thể được tính và được đưa vào một trong 5 nhóm: thiếu cân, bình thường, quá cân, mập, và béo phì trầm trọng.Các tác giả cho thấy rằng những người béo phì trầm trọng có 62% ít chết hơn các bệnh nhân có cân lượng bình thường. Tương tự, nguy cơ tử vong là 46% đối với người ít béo phì so với 15% đối với người mập. Mặt khác, những người bị rơi vào loại thiếu cân thì có 67% cơ nguy chết sau một cơn đột quỵ.Nói chung, chỉ 11 trong số 95 bệnh nhân béo phì nghiêm trọng đã chết, so với 6 trong số 24 bệnh nhân thiếu cân đã chết. 55 trong số 327 bệnh nhân có cân lượng bình thường cũng đã qua đời sau một cơn đột quỵ, so với 58 trong số 395 bệnh nhân mập đã chết, và 19/192 người béo phì chết.Nghiên cứu này sẽ được trình bày tại Cuộc Họp Thường Niên Lần Thứ 71 của American Academy of Neurology tại Philadelpia vào tháng 5.