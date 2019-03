Hoa Hồng Đà Lạt Khan Hiếm, Sốt Giá Trước Ngày 8/3

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt.

Gần nửa tháng trước ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hoa hồng tại Đà Lạt đã bắt đầu khan hiếm, giá tăng liên tục từng ngày, theo VnExpress.Theo một số thương lái thu mua hoa tại Đà Lạt cho biết, vào các ngày 1 và 2/3 (còn 1 tuần nữa mới đến Ngày 8/3), giá chung chung tại nhà vườn là 6,000 đồng một cành hoa hồng đỏ và 5,000 đồng/cành cho các loại hồng màu khác.VnExpress cho biết đến ngày 3 – 4/3, các thương lái phải thu mua với mức giá từ 7,000 đến 8,000 đồng/cành (hoa hồng đỏ) và 5,000 – 6,000 đồng/cành cho các loại hồng màu khác. Giá hoa hồng như thế được cho là cao nhất từ trước tới nay tại Đà Lạt, cũng đã cao hơn mức đỉnh điểm của những ngày lễ, tết trước đây. Cụ thể là sau Lễ Tình nhân (14/2), giá hoa hồng bán vỉa hè ở Sài Gòn bình thường trở lại, chỉ 2,000 đồng một cành hồng đỏ.Cũng theo các thương lái, nếu nguồn hoa nhập cảng về không nhiều thì hoa hồng Đà Lạt sẽ tiếp tục tăng và sẽ cao chót vót trong những ngày sát lễ vì lượng hoa tại vườn quá ít.VnExpress ghi nhận lý giải của các nhà vườn, cho rằng nguyên nhân giá hoa hồng đang tăng đột biến là do thời tiết Đà Lạt từ Tết tới nay thay đổi nhiều so với những năm trước: nhiệt độ ban đêm luôn xuống thấp (11-13 độ C) còn ban ngày lại tăng rất cao (25-27 độ C), nên dù phần lớn diện tích hoa hồng được canh tác trong nhà kính nhưng sai biệt cao thêm 2-3 độ C vẫn ảnh hưởng đến sản lượng hoa.