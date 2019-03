Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali Tiệc Tân Xuân Kỷ Hợi 2019

Trong tiệc tân xuân.

Westminster (Bình Sa) - - Tối Chủ Nhật ngày 03 tháng 3 năm 2019 tại nhà hàng Golden Sea trên đường Katella, Thành phố Garden Grove Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California đã tổ chức tiệc Tân Xuân Kỷ Hợi 2019Hàng trăm quan khách, một số qúy vị dân cử, các hội đoàn, đoàn thể,thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòà, các Hội đồng hương bạn có các hội: Hội Gò Công, Sóc Trăng, Hậu Nghĩa, Bình Thuận, Quảng Nam Đà Nẵng, Nha Trang Khánh Hòa, Long Xuyên…Ngoài ra còn có phái đoàn Hội Đồng Hương Bạc Liêu Bắc California, phái đoàn đồng hương Bạc Liêu San Diego, phái đoàn đồng hương Bạc Liêu Los Angerles…Trước khi chương trình bắt đầu, Đoàn Lân Nhân Dũng Đoàn đã biểu diễn những màng thật ngoạn mục để chào mừng quan khách và đồng hương tham dự.Điều hợp chương trình do MC. Quách Thị Hưng và Trần Xuân Trình.Sau phần nghi thức chào quốc ky, Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm.Tiếp theo, Bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, quý vị mạnh thường quân, qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, cùng đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông, trong dịp nầy Bà đã không quên cảm ơn những vị mà 35 năm trước đây đã đứng ra thành lập hội, Các anh chị Hậu Duệ trong đó có BS. Nguyễn Hoàng Quân, ông bà BS. James Việt Trần, BS. Trần Quan Khải… nhóm thân hữu, Ông bà BS. Nguyễn Nhất Thống, ông bà, BS. Hoàng Lân, ông bà BS. Tuyên, ông bà BS Sang…Những người đã gắn bó với hội từ đó đến nay, cảm ơn qúy vị trong Ban Chấp Hành đã hết lòng hổ trợ cho Bà trong suốt thời gian qua để bà có điều kiện hoàn thành những công tác của hội đã đề ra. Đặc biệt bà cảm ơn một người mà lúc nào cũng đã bên cạnh bà để hổ trợ cho những sinh hoạt của hội, trong lời vui bà nói: “ nhờ vào sự chê bai nhiều mà bà đã cố gắng để làm công việc hội tốt hơn” người đó chính là phu quân của bà ông Trần Quang An.”Nhân dịp đầu Xuân bà chúc tất cả quý vị một năm mới an vui hạnh phúc. Tràn đầy sức khỏe, gặp nhiều may mắn, con cháu phát đạt.Riên với đồng hương Bạc Liêu bước sang năm mới, mọi người cùng thông cảm với nhau, cùng chung sức xây dựng và phát triển hội nhà. Bạc Lêu tuy xa ngàn dặm nhưng mãi mãi trong tim của chúng ta những người xa xứ nhưng không quên quê hương muối mặn tình nồng.Trong phần phát biểu của qúy vị dân cử, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng các Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố Westminster lên trao bằng Tưởng Lục cho Bà Hội trưởng để ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Ái Hữu Bạc Liêu trong các sinh hoạt chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Trong phần phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết: “Ba tôi sinh tại Làng Hà Bình, Bạc Liêu, khi bị Việt cộng đốt làng gia đình di chuyển về Cần Thơ, Rạp Hát Tây Đô Cần Thơ là của gia đình ông. Ông rất hãnh diện một nơi mà Nghệ Sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác ra bản “Dạ Cổ Hoài Lang”, nơi có Nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp, ông rất vinh dự là con cháu của quê hương Bạc Liêu.”Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali lên cảm ơn và chúc mừng Hội Bạc Liêu một năm mới an khang thịnh vượng.Tiếp tục chương trình với phần bầu cử Tân Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bạc Liêu, (trong lúc nầy nhiều đồng hương muốn lưu nhiệm Bà Trần Xuân Mai nhưng vì nội quy của hội mỗi người chỉ làm được 2 nhiệm kỳ vì vậy nên phải bầu tân hội trưởng.)Qua phần bầu cử, tất cả đồng hương tham dự đã tín nhiệm bầu cho Cô Tăng Ngọc Lan, một người trẻ năng động trong mọi sinh hoạt lên làm Hội Trưởng Nhiệm Kỳ 2019-2021.Sau đó là tiết mục tặng hoa cho các cụ cao niên và lì xì cho các em Thiếu Nhi. Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số lấy hên đầu Xuân.Chương trình văn nghệ bắt đầu với những tiết mục về Xuân qua các bản nhạc: đơn ca, hợp ca của các hội đoàn bạn, cổ nhạc …Chương trình văn nghệ thật xuất sắc trong đó có tiết mục “Tân Cổ Giao Duyên” đã được thưởng những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội nhà hàng như những tiếng pháo xuân để tặng thưởng anh chị em nghệ sĩ trình diễn.Nói về những sinh hoạt ngoài hội: Hội Ái Hữu Bạc Liêu đã tham dự các buổi sinh hoạt của các hội đồng hương bạn và của các tổ chức văn hoá, xã hội trong cộng đồng. Nhờ sự đóng góp công sức của Ban Chấp Hành, bảng tên “Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam Cali” đã được khắc trên đá hoa cương ở chân tượng Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo (Bolsa), ngoài ra bảng tên “Hội Ái Hữu Lạc Liêu” Nam Cali cũng được ghi trên tường của Trung Tâm Sử Liệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Thành phố Westminster trong danh sách các hội đoàn bảo trợ.Hội Ài Hữu Bạc Liêu Nam Cali đã được công nhận là một hội đoàn vô vụ lợi theo quy chế 501- C3 được miễn thuế, từ nay các mạnh thường quân bảo trợ tài chánh cho hội cũng được khấu trừ thuế.