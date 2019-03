Trump Chống Chủ Nghĩa Xã Hội: Thực Không?

Vi AnhDù thực dụng chánh trị ngoại giao đến mức quân tử nhứt ngôn quân tử dại, quân tử nói lại quân tử khôn cũng phải tự hỏi phải chăng: (1) TT Trump đến chế độ CSVN, Ông quên Ông đã từng hô hào kêu gọi các nước chống Chủ Nghĩa Xã Hội; (2) Ông quên nhân dân VN đang vào tù ra khám đấu tranh chống chế độ CSVN độc tài đảng trị toàn diện áp bức bóc lột người dân Việt còn gian ác hơn XHCN nữa và nhân dân VN chống CS Trung Quốc cướp biển đảo của VN một cách phi pháp, phi lý. Cả hai chế độ CSVN, CSTQ còn ác ôn hơn XHCN nữa. Nhưng buồn thay TT Trump người hô hào các nước đứng lên chống XHCN lại khen CSVN hết lời.Dù thiên tả đến mức đỏ óc, đỏ lòng, đỏ mắt cũng không thể không thắc mắc trước thái độ và lời nói trở cờ chống XHCN khi TT Trump đến CSVN. Dù dè dặt và cẩn trọng không vội nghe mà mắc, vội tin mà lầm trước lời nói của chánh trị gia nói chung nhiều khi quí vị ấy nói vậy chớ không phải vậy mà còn tệ hơn vậy nữa, thiết nghĩ cũng cần phân tích đối chiếu so sánh lời tuyên bố của TT Trump ở ngoài và trong chế độ CSVN.Trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong phiên họp thứ 73 ngày 25/09/2018, TT Trump tuyên bố như đinh đóng cột, lên tiếng kêu gọi các nước “chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người”. Ông còn đơn cử thí dụ “Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã gây phá sản quốc gia dầu mỏ và khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói”. Trong tin này VOA của Mỹ lúc bấy giờ có nêu lên một nhận xét, “Một số người nói với VOA rằng họ ủng hộ và mong ý tưởng của Tổng thống Mỹ sớm trở thành hiện thực, vì “hơn ai hết, chúng tôi rất thấm thía nỗi khổ mà CNXH gây ra cho người dân”.Thế mà khi TT Trump đến Hà nội thủ đô của chế độ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN để hội nghị thượng đỉnh với Chủ Tịch CS Bắc Hàn Kim Jong un, Ông hết lời khen ngợi VNCS của Nguyễn phú Trọng và Bắc Hàn CS của Kim Jong un. Dù rằng theo Trung tâm nghiên cứu Pew năm 2017, 84% người Việt nhìn Mỹ với ánh mắt thiện cảm. Trong đó 58% người Việt tin tưởng rằng ông Trump "sẽ làm điều đúng đắn cho tình hình thế giới."Thế mà khi đến Hà nội, tại Hà nội của VNCS, TT Trump bỏ xó không nói một lời, không hở môi một cái về phong trào nhân dân VN đã kiên trì đấu tranh chống CSVN đã vi phạm nhân quyền của dân, đã độc tài đảng trị toàn diện, lệ thuộc thông đồng với TC cắt đất dâng biển cho TC. Người dân Việt yêu nước coi CSVN là thù trong và TC là giặc ngoài.TT Trump có các cuộc họp với những người cầm đầu đảng và chính phủ CSVN, nhưng Ông không nói một tiếng giúp cho một người Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn bị CSVN bắt như bắt cóc hồi tháng Bảy, 2018. Gia đình nguời Mỹ gốc Việt này và người Mỹ gốc Việt rất phiền trách Ô. Trump.Nhưng người ta thấy ông có đề cập đến cái chết của một công dân Mỹ bị Bắc Hàn giam giữ và đòi ông Kim Jong Un giải thích.TT Trump cũng không gặp, không đề cập gì về nhân quyền trong các cuộc họp với các lãnh tụ Hà Nội. Ông cũng không nhắc thư của một số dân biểu Mỹ gởi cho Ông và của hàng 100 nhân sĩ trí thức và nhà hoạt động xã hội trong ngoài nước VN yêu cầu Ông đặt vấn đề nhân quyền với CS.Là một tổng thống của đệ nhứt siêu cường Mỹ, liên quan đến sách lược nòng cốt như chống chủ nghĩa xã hội mà chính tổng thống đã tuyên dương nhiều lần, nhiều nơi mà TT Trump khi thì nói vầy, khi thì nói khác, trái ngược nhau như đối với CS Bắc Hàn và CSVN ở ngay trong chế độ CSVN, tại thủ đô CSVN. Trước mâu thuẫn ấy dù có cảm tình hay không với Ô Trump, công tâm mà nói, thực sự rất khó nghe, rất trái tai gai mắt. Mâu thuẫn ấy gây hậu quả bất lợi cho người phát biểu.Không phải đây là sai lầm bốc đồng do cá tính của TT Trump nghĩ sao, nói vậy. Mà đây là lối mòn của các chánh trị gia cực kỳ thực dụng Mỹ. TT Trump chưa bước ra ngoài được dù Ông là một chánh trị gia Mỹ nhiều kinh nghiệm kinh doanh, đàm phán, có những tư tưởng phi truyền thống, nhưng Ông chưa ra khỏi lối mòn chánh trị ngoại giao Mỹ quá thực dụng, thực dụng đến mức trơ trẽn.Giống như chánh trị ngoại giao Mỹ thời Chiến tranh Lạnh. Chánh quyền Mỹ luôn chọn nhà cầm quyền mạnh, ít khi để ý tới nhân dân, bỏ tiền của ra giúp, bỏ công sức đánh bóng chánh quyền mạnh để rồi một thời gian nhân dân đứng lên chống nhà cầm quyền mạnh trở thành yếu vì bên ngoài lệ thuộc Mỹ, bên trong tham nhũng, nên bị nhân dân lật đổ chánh quyền và đuổi Mỹ “Yankees go home”.Cái kiểu chánh trị ngoại giao Mỹ chỉ đi với nhà cầm quyền mạnh không chú ý tới nhân dân, Mỹ và Tây Phương đã thất bại thê thảm trong Chiến tranh Lạnh và hậu Chiến Tranh Lạnh. Năm 1978 TC công bố “cải cách và mở cửa” kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỹ và Tây Phương mừng rở mở cửa và viện trợ hào phóng và yểm trợ tích cực cho TC trở thành siêu cường kinh tế. Mỹ tin rằng kinh tế TC phát triển, tầng lớp trung lưu tăng sẽ cải biến chế độ CS. Dựa vào nền kỹ thuật, vốn, và ý niệm kinh tế thị trường cuả Tây Phương, TC vươn lên như một siêu cường kinh tế mới. Và TC tới thời Tập cận Bình trở thành đối thủ đáng gờm, địch thủ của Mỹ như bây giờ.Khi Tập cận Bình chưa lên ngôi các chánh trị gia Âu Mỹ theo thói quen chẻ sợi tóc ra làm đôi làm ba, đón gió, bình luận loạn lên. Nào Ô Tập cận Bình là một ẩn số, không biết dân chủ hoá chế độ TC hay không. Có một số tiên đoán Ô Tập cận Bình ăn học, công tác sau thời Mao, hy vọng sẽ cởi mở tự do, dân chủ.Cũng như trường họp Kim Jong Un ở Bắc Hàn CS nối ngôi Kim Jong Il chết, các siêu cường Tây Phương nhứt là Mỹ kêu gọi ổn định ở Bắc Hàn và các nhà bình luận bình lọan lên nào ông vua con CS đời thứ ba nhà họ Kim ăn học ở Thụy sĩ có thể cải thiện dân chủ, v.v...Nhưng TC thực chất và thực tế họ không cải tiến chánh trị một bước nào. TC, Việt Cộng, CS Bắc Hàn, CS Cuba trước sau như một vẫn độc tài đảng trị toàn diện, kiểm soát nhân dân một cách triệt để và nghiệt ngã.Còn bây giờ, mới đây xuyên qua hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim ở Hà nội cho thấy chính TT Trump vẫn theo lối mòn ngoại giao truyền thống đi với nhà cầm quyền mạnh CSVN, CS Bắc Hàn, mà bỏ xó nhân dân không để ý gì đến sự tình, lòng dân chúng VN cả, nên lầm CS. CS Trung Quốc dùng CS Bắc Hàn đá giò lái TT Trump tại thủ đô của CSVN. TT Trump phải bỏ phòng họp trở về Mỹ sớm. Thế mà tin RFI 28-02-2019, Toà Bạch Ốc hôm 27/02/2019 cho biết là tổng thống Donald Trump quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam.Không biết phải chăng TT Trump dùng mưu kế bí mật tỏ ra thân thiện với CSVN để TC nghi ngờ CSVN hay không. Nhưng kể cả những người Mỹ và Việt trong ngoài nước có cảm tình với TT Trump cũng tự hỏi TT Trump có thực sự chống Chủ Nghĩa Xã Hội như Ông tuyên bố và kêu gọi. Nếu chống thì chống cái kiểu gì kỳ cục vậy. Thái độ tiền hậu bất nhứt, ăn đằng sóng, nói đằng gió rất tai hại cho người sống bằng niềm tin, lá phiếu của nhân dân./.(VA)