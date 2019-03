Hơn 30 Nước Đòi Saudi Arabia Thả 10 Nhà Tranh Đấu Và Hợp Tác Điều Tra Nghi Án Thủ Tiêu Nhà Báo Khashoggi

GENEVA - Tất cả 28 thành viên Liên Âu và 5, 6 nước khác hô hào vương quốc Saudi Arabia trả tự do 10 nhà hoạt động nhân quyền và hợp tác điều tra nghi án thủ tiêu nhà báo Khashoggi.Đây là cảnh cáo đầu tiên chống lại vương triều Riyadh tại Hội Đồng nhân quyền trong lúc công luận thế giới ngày càng quan ngại về xâm phạm các quyền tự do căn bản tại vương quốc ven bờ Vịnh Arap.1 đại biểu EU đánh giá đây là thành công của EU trong nỗ lực chung về nhân quyền.Bản tuyên bố chung được Canada và Australia hậu thuẫn (nhưng thiếu Hoa Kỳ) được ĐS của Iceland tuyên đọc.Tổ chức Human Rights Watch bản doanh New York ghi: đây là hành động tập thể đầu tiên chống lại Riyadh, là dấu ấn hướng tới công lý.Đáp lại, đại diện của Saudi là ĐS Abdulaziz Alwasil mô tả tuyên bố chung kể trên là hành động chính trị can thiệp vào việc nội bộ nước khác và là xâm phạm chủ quyền quốc gia.Hôm Thứ Tư, cũng tại diễn đàn này, ủy viên nhân quyền LHQ Michelle Bachelet yêu cầu Riyadh trả tự do các nhà tranh đấu nữ quyền.HĐ nhân quyền hô hào Riyadh hợp tác với cuộc điều tra của báo cáo viên Agnes Callamard.Cho tới nay, Saudi chưa hồi đáp đề nghị hội họp của bà Callamard, theo tường thuật của AFP.