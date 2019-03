TT May: Brexit Có Thể Bị dẹp Nếu QH Bác Thương Lượng Với Liên Âu

LONDON - Ngày 29-3 là kỳ hạn dự kiến để Anh Quốc ly thân với Liên Âu – nhưng, thương lượng chưa xong.Lên tiếng tại miền bắc vương quốc ngày Thứ Sáu, Thủ Tướng Theresa May hô hào Brussels nhân nhượng để Hạ Viện có thể biểu quyết chấp nhận thỏa thuận điều chỉnh trong tuần tới.Bà May cho biết: London tiếp tục theo đuổi “lưới chắn” tại ranh giới thuế quan giữa tỉnh North Ireland và nước Ireland để quy chế này là tạm thời.Theo lời bà, cũng như Hạ Viện của vương quốc, Brussels phải chọn lựa.Trong khi đó bản tin hôm Thứ Sáu của hãng thông tấn Bloomberg cho hay rằng Thủ Tướng Anh Theresa May đã cảnh báo rằng Brexit có thể sẽ bị đình hoãn hay ngay cả bị bãi bỏ nếu các thành viên của Nghị Viện Anh bác bỏ thương lượng của bà trong cuộc bỏ phiếu vào tuần tới.