Mỹ Giữ 11,500 Trẻ Em Di Dân Lậu Đi 1 Mình; Lính Mỹ Sẽ Giữ 5000 Trẻ Em Di Dân Lậu

WASHINGTON - Chính phủ Trump yêu cầu Bộ quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận 5000 trẻ em di dân không có người lớn đi kèm trong lúc tình trạng “khủng hoảng biên giới” tiếp diễn.Phát ngôn viên trung tá Jamies Davis của Ngũ Giác Đài nói rõ: Bộ nội an yêu cầu Bộ QP tiếp sức trong việc xác định nơi tạm giữ 5000 trẻ em đến hết Tháng 9 và 2 bên đang cùng làm việc này.Theo lời trung tá Davis, yêu cầu 5000 giường là dự phòng, không chắc dùng tới.Cơ quan kiểm soát thuế và biên giới (CBP) ghi nhận số trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp không có phụ huynh trong Tháng 2 là 6829, so với 5519 em trong tháng trước.Nhà quản lý trẻ em và gia đình thuộc Bộ nội an loan báo hôm Thứ Năm: đang giữ 11,500 em.Hôm Thứ Tư, bộ trưởng nội an Kirstjen Nielsen báo trước: di dân trẻ em xâm nhập đang tăng, được khai thác như là “tài sản cầm cố” để đưa thân nhân vào Hoa Kỳ.