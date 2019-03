Khai Trừ Đảng Trần Đức Anh Sơn

Một chuyên gia nổi tiếng về các công trình nghiên cứu Biển Đông -- Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn -- đã bị khai trừ đảng.Bản tin VOA ghi rằng chính quyền Việt Nam cho hay hôm 8/3 rằng một học giả mới bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản cầm quyền vì đăng lên Facebook những ý kiến bị xem là chỉ trích đảng.Ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, bị cáo buộc đã viết các bài trên Facebook “không đúng sự thật” và “đi ngược lại quan điểm của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước”, chính quyền nói trong một tuyên bố.Ông Sơn đã phê phán điều mà ông cho là “cách tiếp cận mềm yếu của Việt Nam về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc”. Việt Nam và Trung Quốc lâu nay có những tranh chấp ở vùng biển nhiều tiềm năng về năng lượng.VOA ghi rằng dù đang chỉ đạo các cải cách sâu rộng và một nền kinh tế ngày càng có định hướng thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không khoan dung những lời chỉ trích.CSVN nói rằng vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn “rất nghiêm trọng, gây ra dư luận tiêu cực ... và làm tổn hại đến uy tín của đảng”.Ông Sơn bị khai trừ sau khi cách đây hơn bốn tháng đảng đã công khai chỉ trích ông Chu Hảo, một cựu thứ trưởng khoa học công nghệ, đồng thời là giám đốc một nhà xuất bản, vì ông đã xuất bản các cuốn sách được dịch mà chính quyền cho là phê phán chủ nghĩa xã hội và chế độ độc đảng.Đặc biệt BBC đã liên hệ với ông Sơn hôm 8/3 để hỏi về phản ứng của ông nhưng ông Sơn dường như tắt máy.BBC ghi rằng trên Facebook cá nhân, ông Sơn đề cập đến việc trong cùng ngày 8/3, cả hai vợ chồng ông đều được 'lên báo'.Vợ ông xuất hiện trên báo Đà Nẵng ở mục Nét đẹp đời thường. Trong khi ông Sơn xuất hiện ở nhiều báo trung ương ở mục Thời sự, do bị khai trừ Đảng."Nhiều người hỏi tôi: Anh thấy thế nào?""Tôi thấy khó trả lời đầy đủ, nên mượn bức ảnh chụp tờ lịch có thủ bút của thầy Thích Nhất Hạnh mà tôi được tặng trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa rồi, để trả lời chung cho mọi người," ông Sơn viết.Ảnh chụp tờ lịch mà ông Trần Đức Anh Sơn đăng kèm có dòng chữ "Đây là giây phút hạnh phúc".Cũng hôm Thứ Sáu 8/3/2019 học giả Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện đã phổ biến trên FaceBook bản văn nhan đề “Thư ngỏ gửi 496 Đại biểu Quốc hội” của Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn.Thư ngỏ gửi vào giữa năm 2018, trích:“Thưa quý vị đại biểu Quốc hội!Hôm nay là ngày 5/6/2018, còn đúng 10 ngày nữa, quý vị bấm nút thông qua dự luật có tên Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (gọi nôm na là “dự luật đặc khu”), để dự luật này trở thành luật và có hiệu lực thực thi ở 3 “đặc khu”: Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).Theo tôi, đây là một việc rất hệ trọng, có thể gây hậu quả khôn lường và lâu dài cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.Vì thế, tôi – Trần Đức Anh Sơn – một công dân Việt Nam xin gửi Thư ngỏ này đến quý vị để bày tỏ ý kiến cá nhân và đề nghị một số vấn đề với quý vị liên quan đến việc bấm nút thông qua dự luật nói trên.”Nói ngắn gọn, ông Trần Đức Anh Sơn phản đối “dự luật đặc khu” vì, lý do tóm lược như sau:“Ở đây, tôi chỉ tóm lược những ý chính đã được nhiều người phân tích, mổ xẻ về sự bất cập của dự luật này. Đó là nếu dự luật này được thông qua, trở thành luật và có hiệu lực thực thi, thì nó sẽ tạo ra những hệ lụy sau:– Không hiệu quả, gây lãng phí kinh tế (với số tiền dự kiến đầu tư để “lót ổ”, từ dùng của PCT Quốc hội Uông Chu Lưu, lên đến hơn 1,6 triệu tỉ VNĐ) do tính lỗi thời của các đặc khu trong bối cảnh kinh tế – xã hội Việt Nam và trong mối tương quan với nền kinh tế trong khu vực và kinh tế thế giới thời kỳ hậu toàn cầu hóa;– Khả năng người Trung Quốc sẽ thuê đất các đặc khu với nhiều điều kiện ưu đãi, rồi biến những nơi này thành các “tiểu China” trong lòng lãnh thổ Việt Nam, nơi chứa chấp một lượng lớn di dân Trung Quốc đến “ăn đời ở kiếp” và có thể tiến hành những hoạt động gây phương hại cho kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia của Việt Nam; thậm chí có thể làm biến đổi giống nòi của người Việt qua các việc kết hôn (chính thức và phi chính thức) với người Việt;– Biến những nơi này thành những cứ điểm kinh tế của ngoại bang, có thể là những cứ điểm quân sự ngầm, tồn tại hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, để đến khi có chiến tranh giữa Việt Nam với các nước đang nắm quyền kiểm soát các đặc khu này, thì đó là những “bàn đạp” để tấn công chúng ta ngay trong lòng đất nước của chúng ta;– Người dân ở những nơi sẽ trở thành đặc khu này sẽ bị mất đất, sẽ trở thành di dân, tha hương ngay trên mảnh đất mà tổ tiên họ đã dày công khai phá và trao truyền cho các thế hệ cha ông và cho chính họ trong hàng trăm năm qua. Họ sẽ trở thành những kẻ làm thuê khốn cùng cho ngoại bang bằng những nghề hạ tiện nhất mà ngoại bang không làm, để kiếm sống một cách tủi nhục trên chính quê hương mình...”Điều ghi nhận: bản văn khai trừ đảng đưa ra hôm Thứ Sáu 8/3/2019 không nói cụ thể bản văn nào của TS Trần Đức Anh Sơn là lý do khai trừ.