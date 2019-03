Hàng Trăm Công Nhân Tạm Nghỉ

HANOI -- Chuyện xảy ra tại Quảng Ninh: Hàng trăm công nhân mất việc làm vì doanh nghiệp tranh chấp tại khai trường than...Báo Thanh Niên kể: Hàng trăm công nhân đang mất việc do tranh chấp trong hợp đồng kinh tế tại một khai trường than ở Quảng Ninh.Hàng trăm công nhân đang phải nghỉ làm, ảnh hưởng đến đời sống do tranh chấp trong hợp đồng kinh tế tại khai trường than ở Quảng Ninh giữa Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc (Công ty Tân Việt Bắc) và Công ty PT.Vietmindo Energitama (Công ty Vietmindo).Theo chính quyền thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), từ cuối tháng 8.2018, với lý do Công ty Tân Việt Bắc không đảm bảo sản lượng theo hợp đồng đã ký kết nên Công ty Vietmindo đã đơn phương chấm dứt hợp đồng.Sau nhiều lần đàm phán không thành công, phía Công ty Tân Việt Bắc đã sử dụng các phương tiện, máy móc dừng, đỗ trên các tuyến đường nội bộ trong khu vực khai trường than Uông Thượng, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí của Công ty Vietmindo, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh.Việc tranh chấp kéo dài của các doanh nghiệp kéo theo khoảng 300 công nhân đang làm việc tại Công ty Tân Việt Bắc tạm nghỉ làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng đến đời sống.Báo Thanh Niên ghi lời ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty Tân Việt Bắc, cho biết từ tháng 5.2018, khi mới bắt đầu xảy ra tranh chấp, công ty này đã cho khoảng 400 công nhân nghỉ làm. Nếu việc sản xuất bị ngừng trệ kéo dài, công ty không còn cách nào khác buộc lòng phải cho các công nhân dừng hợp đồng.Trước tình hình trên, nhiều công nhân của Công ty Tân Việt Bắc tỏ ra lo lắng. Anh Vũ Văn Lộc, công nhân đang làm việc tại khai trường Uông Thượng, Công ty Tân Việt Bắc cho biết: “Gần nửa năm nay tôi nhận lương chỉ hơn 1 triệu đồng và không đủ trang trải cuộc sống. Tôi hy vọng sự việc sớm ổn định để các công nhân đi làm lại bình thường”.Tương tự, Công ty Vietmindo cũng đã cho 188 công nhân nghỉ làm từ ngày 1.3 vì không có diện tích sản xuất, do bị Công ty Tân Việt Bắc cản trở.Theo ông Eko Satriono, Giám điều hành của Công ty Vietmindo, công ty chi trả 3,7 triệu đồng/người/tháng cho 188 công nhân tạm nghỉ việc trong thời gian này. Lãnh đạo Công ty Vietmindo cũng đã gặp gỡ toàn bộ các công nhân và xin lỗi về sự việc đáng tiếc trên.Báo Thanh Niên ghi thêm:“Ông Trần Danh Chức, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, cho biết công đoàn 2 công ty trên không thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh quản lý. Tuy nhiên, do đời sống của người lao động bị ảnh hưởng, đơn vị này đã báo cáo vụ việc lên Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh để có hướng chỉ đạo.”