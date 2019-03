Thăm Khóa Huấn Luyện Cách Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần

Cô Huỳnh Anh Đào (Hội Trưởng Hội Chăm Sóc Người Tâm Bệnh) và ông Joseph Thái Nguyễn (Phụ trách truyền thông).Westminster (Bình Sa)- - Tại văn phòng Hội Chăm Sóc Người Tâm Bệnh (OCAVMHAS) địa chỉ 13950 Milton St #301, Westminster, CA 92683 vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019, chúng tôi được cô Huỳnh Anh Đào (Hội Trưởng) và ông Joseph Thái Nguyễn (Phụ trách truyền thông của hội) tiếp chúng tôi và giới thiệu khóa học về phương pháp Chăm Sóc Người Tâm Bệnh (OCAVMHAS).Lớp học có khoảng ba chục người đang chăm chú lắng nghe lời giảng của một bác sĩ tâm lý, nhằm thu thập kiến thức hầu giúp con em hay người thân của mình cải thiện tâm bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.Tiếp xúc với cô Huỳnh Anh Đào (Hội Trưởng) và ông Joseph Thái Nguyễn được những vị nầy cho biết qua về Hội Chăm Sóc Tâm Bệnh, Hội có tên là: Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần “Orange County Association for Vietnamese Menthal Health Awarenes & Support, viết tắt là OCAVMHAS.Hội được sáng lập từ năm 2007 bỡi hai người đó là: bác George Nguyễn và Chơn Cao qua đạo luật của Sở Y Tế Tâm Thần, được chính thức công nhận là một tổ chức bất vị lợi (non- profit) với quy chế A.501 ỉ (3) do Sở Thuế Hoa Kỳ IRS ấn định vào năm 2008. Mục đích của Hội là cung cấp phương tiện liên lạc giữa cộng đồng người Việt tại Quận Cam và các cơ quan chăm sóc sức khỏe qua đạo luật “Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần.” Hội cung cấp kế hoạch để đáp ứng nhu cầu, trao đổi kiến thức, hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên gia đình và bạn bè cách chăm sóc người có tâm bệnh.Trong dịp nầy cô Huỳnh Anh Đào (Hội Trưởng) và ông Joseph Thái Nguyễn cho biết, trong thời gian qua Hội cũng đã tổ chức các lớp học hướng dẫn phụ huynh về tâm bệnh; trước đây lớp học kéo dài tới 14 tuần lễ nhưng nhiều người không thể đi đủ 14 tuần được nên sau đó mọi người đồng ý một năm có hai lớp, mỗi lớp 8 tuần lễ. Tám tuần rất ngắn nên ở đây chỉ hướng dẫn căn bản cho mọi người biết thế nào là tâm bệnh chứ không có nhiều giờ để chia xẻ nên cứ mỗi tháng của tuần thứ hai của ngày thứ Bảy có một bác sĩ tới để hướng dẫn chi tiết hơn vấn đề tâm bệnh, cũng như để lắng nghe sự chia xẻ của các học viên và biết được kết quả sau 8 tuần học.Vì cái tên Hội quá dài nên rất nhiều người đề nghị thay đổi tên Hội cho ngắn gọn lại. Ban Điều Hành quyết định ngày 14 tháng 6, 2019 Hội sẽ tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu tên Hội mới, và Hội hy vọng được quý ân nhân từng đến với Hội giúp đỡ hội từ bấy lâu nay hãy đến tham dự, vì đây là cơ hội để những người có thân nhân mang tâm bệnh quen biết nhau, chia xẻ kinh nghiệm cho nhau và đồng hành với Hội.Đến nay Hội vẫn tự điều hành với tư cách một hội thiện nguyện, không nhận được một sự trợ cấp nào của chính phủ hay một đường dây nào cả. Mọi sự đóng góp đều do các ân nhân và học viên giúp để có thể tổ chức lớp học, giấy tờ, ăn uống chứ chưa có nhận được sự trợ giúp nào cả. Vì thế, thay mặt Ban Điều Hành, Anh Đào kính mời quý ân nhân đến với Hội vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, 14 tháng 6, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 trên đường Westminster BLVD Thành phố Westminster, vì việc làm của Hội rất cần thiết với cộng đồng Việt Nam chúng ta.Trong dịp nầy cô “Anh Đào tha thiết xin các phụ huynh có con em 13, 14 tuổi hãy đến với Hội để tìm hiểu, vì mình cứ trốn, cứ tránh thì nó vẫn xảy ra, và trong cộng đồng chúng ta có rất nhiều em bị tâm bệnh, nhưng hầu như người Việt chúng ta vẫn tránh né, không dám nói ra sự thật. Có nhiều em mới đầu nó bị nhẹ thôi nhưng cha mẹ không lưu tâm vì bận đi làm, dần dần nó thấy nó bị cô đơn và càng ngày tâm bệnh càng nặng hơn.Trong lớp học, chúng tôi khuyên phụ huynh hãy bỏ thì giờ lắng nghe con, vì cha mẹ là người làm cho con hiểu và thông cảm hơn bất cứ ai, tâm bệnh một khi phát hiện sớm, điều trị sớm thì cơ hội khỏe mạnh, bình thường có thể đạt 80%.”Một học viên tham dự khóa học cho biết, Anh có người con bị tâm bịnh nhưng khi chưa đến tham dự khóa học gia đình rất khó khăn trong việc săn sóc, khi tham dự qua khóa học với kinh nghiệm thu thập đươcï tại lớp qua sự hướng dẫn tận tình của các Bác Sĩ khi về gia đình áp dụng thấy rất là khả quan đối với người bịnh. Đây cũng là dịp may mà mình đến khóa học này mình mới hiểu được cái cảm xúc của nó khác mình, cách suy nghĩ của nó không giống như mình nghĩ, và cách cư xử của nó cũng khác với người bình thường và hiểu được như thế mình mới thay đổi cách nói chuyện với nó, không lập đi lập lại theo cái kiểu ngày xưa chưa tham dự khóa học.Qua một lới học về nhà mình biết cách chăm sóc con mình chu đáo hơn, và nhờ bác sĩ tâm lý của trường cũng như bác sĩ của Medical giúp mình biết sử dụng những loại thuốc nào, và họ nói trước những giai đoạn sẽ xảy ra cho con mình, nên mình thấy nó diễn tiến đúng như vậy thì mình rất an tâm và con mình tiến bộ rõ rệt, nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tâm sự với mình nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn. Tóm lại, đây là một khóa học rất hữu ích cho những ai có thân nhân bị tâm bệnh, nhất là bệnh trầm cảm.Qua những bài học được các BS cho biết sức khỏe tâm thần là gì, hóa chất trong não bộ chấn thương và ấn tượng xấu như thế nào? Giải thích về bệnh trầm cảm và lo lắng, hiểu về các loại thuốc trị bệnh tâm thần, Đội chẩn định CAT và nhập viện, kỷ năng giải quyết vấn đề và kỷ năng nói chuyện, cách chăm sóc bản thân/ Sự lành mạnh. Tất cả những đề tài trong khóa học do các BS giảng dạy gồm có: BS Tường Nguyễn, BS Clayton Châu, BS An Lê, BS Giao Nguyễn, Paul Hoàng/CAT Team Member, Cô Phi Hồng LCSW, BS Đông Xuyến, Pauline Le, MSW/Board MembersQuý ân nhân muốn giúp Hội xin viết Check hoặc Money Order đề: OCAVMHAS và gửi về địa chỉ: OCAVMHAS, P.O. Box 4154 Garden Grove, CA 92842.Trân trọng kính mời đồng hương tham dự buổi tiệc vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, 14 tháng 6, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 trên đường Westminster BLVDĐiện thoại của Hội: (949) 436-9355,