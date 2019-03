Biển Đông, Hoa, Trộm Xe, Cúm Gia Cầm...

Xuân NiệmMột nhà nghiên cứu nổi tiếng về Biển Đông vừa bị khai trừ Đảng... Hình như có cuộc tranh luận nào trong nội bộ Đảng CSVN về Biển Đông, và phe này thanh trừng phe kia?Bản tin Zing kể: Ngày 8/3, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cho biết Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng) bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng kết luận ông Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn là chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông.Báo Thanh Niên kể: Hiếm khi thị trường hoa TP.SG vào các dịp lễ lại chứng kiến sự đắt đỏ và khan hiếm hàng như dịp lễ ngày 8.3 năm nay. Giá cao gấp 4-5 lần giá ngày thường nhưng với giá đó cũng không có hoa để bán. Tại chợ sỉ hoa tươi Đầm Sen, ngày thường một bó 50 hoa hồng Đà Lạt loại lớn giá tầm 100.000 đồng, nay muốn trả 500.000 đồng cũng không có để mua.Trước các cổng trường, mọi năm dịp lễ này có cả vài chục điểm cắm hóa để bán cho các sinh viên, nay chỉ duy nhất thùng hoa của một cụ già bán giá 20.000 đồng/cái hoa hồng “tí hon”. Không có hoa hồng để bán lẻ giá 10.000-15.000 đồng/cái như mọi năm, nhiều người bán trước các cổng trường mua hoa đồng tiền về bán lẻ giá 15.000-20.000 đồng/cái và vẫn đắt như tôm tươi.VOV kể chuyện Đà Nẵng: Tin điều chỉnh quy hoạch, dự án mới, chia tách đơn vị hành chính… là những tin đồn tung ra để “thổi” giá đất tại các vùng ven thành phố Đà Nẵng.Gần một tháng nay, khắp các đường quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ngày nào cũng có người dạo quanh hỏi mua đất. Nhiều khu vực đất nông nghiệp, đất vườn, ruộng lúa bỗng được “thổi giá” lên gấp nhiều lần so với trước Tết.Ông Nguyễn Văn Quảng ở thôn Bắc An, xã Hòa Tiến cho hay, gia đình ông bán 100 m2 đất vườn trước Tết giá hơn 100 triệu đồng, nay có người khác sang tay hơn 1 tỷ đồng. “Họ đi mua, tất nhiên là họ cố tình mua cho được. Thực chất là người dân họ cũng bán rồi. Nhiều lúc 9 - 10 giờ đêm người ta còn đi mua đất” - ông Quảng nói.Báo Tổ Quốc kể: Người đàn ông hoảng hốt khi chiếc xe "không cánh mà bay" trong vòng vài giây.Clip ghi lại vụ trộm xe máy xảy ra cách đây không lâu tại một cây xăng ở quận 6, TP SG. Trong clip, người đàn ông dựng xe máy vào mua một căn xăng.Hai thanh niên đến đổ xăng gần đó bỗng nảy sinh lòng tham. Một tên nhảy lên chiếc xe của người đàn ông rổi nổ máy vọt đi rất nhanh.Trong khi đó, nạn nhân vẫn đang bận thanh toán tiền cho nhân viên bán xăng mà không hay biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình. Vài giây sau quay ra, anh này sững sờ khi chiếc xe tự dưng... "bốc hơi".Báo Pháp Luật kể: Quảng Nam đã phát hiện hai ổ dịch cúm A/H5N6 và tiến hành tiêu hủy hơn 4.000 con gia cầm.Sáng 8-3, ông Huỳnh Minh Được - Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, trung tâm vừa tiêu hủy hơn 4.000 con gia cầm tại hai ổ dịch cúm A/H5N6 trên địa bàn huyện.Báo Tiền Phong kể chuyện trộm gỗ: Sáng 8/3, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vừa tạm giữ, khởi tố Trần Văn Tuấn (SN 1995), Nông Văn Huy (SN 1994, cùng trú tại thôn Bản Lảy, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”....đã thực hiện chót lọt 2 lần, lấy 9 thanh gỗ lim Nam Phi của ông Trình Văn Nguyên (trú tại đường Nguyễn Du, TP Lạng Sơn) để trên vỉa hè đường Tô Hiệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.Ngựa quen đường cũ, khi 2 đối tượng tiếp tục lấy trộm thêm 2 thanh gỗ lim (mỗi thanh trị giá 3 triệu đồng) của ông Nguyên, nhưng khi đang chờ xe ô tô tải đến vận chuyển thì bị lực lượng chức năng ập đến, bắt quả tang.Báo Đất việt kể chuyện quan chức ăn nhận, đứng lên bước đi vô tư: Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã có ý kiến chuyển đơn thư phản ảnh của các hộ dân cho Ban Nội chính tỉnh kiểm tra, làm rõ...."Tổng cộng Văn phòng UBND huyện nợ của nhà hàng tôi là 96 triệu đồng. Số tiền này các cán bộ huyện ăn nhậu trong vòng 3 năm. Đến giờ tôi không đếm được số lần các cán bộ huyện vào quán và ăn những món như nào. Tôi chỉ nhớ, những cán bộ này cũng chỉ đặt những món ăn bình dân thôi", bà Mùi cho biết.Không chỉ bà Mùi, bà Nguyễn Thị Lệ Q. (người từng có thời gian phục vụ tại nhà ăn UBND huyện Tương Dương) cũng phản ánh, đến cuối tháng 7/2015, Văn phòng UBND huyện nợ bà hơn 1,4 tỷ đồng.Báo Người Lao Động kể: Thanh tra TP SG yêu cầu những cán bộ, lãnh đạo đi nước ngoài không đúng quy định phải hoàn trả kinh phí đi vượt thời gian hoặc đi khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt...Kết luận của Thanh tra TP SG đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại IPC, một trong những sai phạm của Công ty IPC, có sai phạm liên quan đến việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài. Điển hình, ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc IPC, trong năm 2016-2017 đã đi nước ngoài đến 106 ngày. Ngoài ra, dịp Tết Dương lịch năm 2018, ông Tề Trí Dũng và ông Trần Đăng Linh, Phó Tổng Giám đốc đi công tác tại Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Theo phê duyệt của UBND TP, 2 lãnh đạo này được cử đi công tác từ ngày 2-1-2018 đến 12-1-2018. Tuy nhiên, thực tế là đi từ ngày 29-12-2017 (trước 5 ngày) và về ngày 15-1-2018 (trễ 3 ngày).Bản tin VietnamNet kể chuyện thử xe ở Hà Nội: Đạp nhầm chân ga, anh Trần V.D, khách lái thử Mitsubishi Xpander ở Hà Nội đã tông thẳng showroom khiến đầu xe hư hại nặng. Phí sửa chữa lên tới 100 triệu đồng.Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trưa ngày 4/3 vừa qua tại showroom Mitsubishi Cầu Diễn (Tổ 15 Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) khi khách lái thử xe.Theo đó, anh Trần V.D (sinh năm 1987, trú tại P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ đã đến showroom này để mua xe một chiếc Mitsubishi Xpander số sàn. Sau khi đặt cọc 20 triệu đồng để ký hợp đồng mua xe và được sự đồng ý của đại lý, anh D đã lái thử chiếc Mitsubishi Xpander số tự động để trải nghiệm chất lượng và dịch vụ xe tại đây.Báo SGGP kể chuyện Sài Gòn: Ngừng siết nợ chung cư Khang Gia Tân Hương.Ngày 7-3, ông Phạm Minh Mẫn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, TPSG, cho biết, liên quan đến việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam Á Bank) siết nợ chung cư Khang Gia Tân Hương (số 377 Tân Hương, quận Tân Phú), quận đã yêu cầu và được Nam Á Bank đồng ý là không thu giữ và xử lý tài sản thế chấp tại chung cư Khang Gia Tân Hương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân mua căn hộ và đã sinh sống tại chung cư, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực....Được đưa vào vận hành năm 2014, với 409 căn hộ, chung cư Khang Gia Tân Hương từng bị các cơ quan chức năng ban hành nhiều văn bản phạt cũng như thanh tra về các vi phạm xây dựng…