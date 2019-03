Gia Đình Suy Ngẫm: Sức Mạnh Của Thói Quen

Thói quen chi tiêu của ta

Thành LaceyTa là người bạn đồng hành không tách rời của mi.Ta là kẻ giúp mi đắc lực nhứt hoặc là một gánh nặng to lớn nhứt.Ta đẩy mi tiến tới trước hay kéo lùi mi xuống thất bại.Ta hòan toàn chịu mệnh lệnh của mi.Phân nữa những gì mi làm mi có thể trao cho ta và ta sẽ làm chúng nhanh và chính xác.Ta rất dễ sai khiến.Mi chỉ cần phải nghiêm khắc với ta.Chỉ cho ta chính xác mi muốn làm ra sao.Và sau một vài bài học ta sẽ tự động làm nó.Ta là đầy tớ của tất cả cac vĩ nhân.Và than ôi, cũng là của tất cả kẻ bị thất bại.Kẻ làm được việc lớn là do ta.Kẻ bị thất bại là do ta.Ta không là một cái máy.Tuy vậy ta làm việc với sự chính xác của một cái máy cộng với trí thông minh của con người.Mi dùng ta cách có lợi hay mi dùng ta cách có hại - ta chẳng cần để ý.Hãy dùng ta, huấn luyện ta, nghiêm khắc với ta.Và ta sẽ đặt cả thế giới dưới chân mi.Dễ dải với ta thì ta sẽ phá huỹ mi.Ta là ai vậy?Ta chính là THÓI QUEN của mi đó!Những thói quen trong lối sống làm thay đổi đời ta khi ta thay đổi chúng là:Luôn tự hỏi mình “Nếu tôi có thể thay đổi một thói quen thì tôi sẽ thay đổi thói quen nào?” Đừng cố làm cho mình hoàn hảo mà hãy chú trọng vào một nhân cách chưa hoàn hảo, một tính tình không tốt. Nổ lực bằng mọi cách để thêm vào thói quen tốt cho mình. Ta nên biết rằng mọi sự sẽ thay đổi dù mình thích hay không thích. Nếu ta không chịu thay đổi mình cách tích cực thì thói quen tiêu cực sẽ xâm chiếm mình! Ta phải có thái độ: bằng-bất -cứ –giá-nào để đạt được mục tiêu mình hoạch định trong đời.Ngày mà thói quen cũ chấm dứt là ngày mà ta bắt đầu một cuộc đời mới.Thành LaceyNguồn: Kevin Gerald