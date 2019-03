Bản tin Vinanet ghi rằng trong tháng 1/2019 kim ngạch xuất cảng hàng dệt may ra thị trường nước ngoài đạt 3,29 tỷ USD, tăng 19% so với tháng 12/2018 và tăng 32,2% so với tháng 1/2018. Hàng dệt may của Việt Nam xuất cảng nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm tới 48,3% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng dệt may của cả nước, đạt trên 1,59 tỷ USD, tăng 27,2% so với tháng 12/2018 và tăng 33,5% so với tháng 1/2018.