Thầy Gốc Việt Ôm Nữ Sinh, Bị Kỷ Luật

MAPLE RIDGE, Canada (VB)-- Một thầy giáo Canada gốc Việt cầm lòng không đặng, đã mời một nữ sinh vào phòng học, rồi vào phòng chứa học cụ, bất ngờ ôm một nữ sinh này và nói rằng em học trò xinh đẹp đã hấp dẫn thầy... May mắn, thầy giáo không bị tước chứng chỉ hành nghề sư phạm.Thầy giáo tên Duc-Hung Tran lúc đó dạy ở học khu Maple Ridge-Pitt Meadows, phía đông thị trấn Vancouver, tiểu bang British Columbia.Tuy nhiên, Bộ Giáo Dục quyết định rằng sẽ không tước bỏ chứng chỉ sư phạm của thầy giáo họ Trần.Quyết định đăng lên trang web Bộ Giáo Dục Canada vào ngày 19/2/2019 sau khi một ủy ban kỷ luạt xem xét hồ sơ của thầy Duc-Hung Tran.Vào ngày 24/4/2018, ủy ban ba người đã phán rằng hành vi của Trần trong ngày 5 tháng 2/2014 đã vi phạm tính chuyên nghiệp theo luật nhà giáo Teacher’s Act.Một lệnh phạt đưa ra ngày 12 tháng 9/2017 nói rằng thầy giáo họ Trần “đã nói với một nữ sinh Lớp 11 trong lớp của thầy rằng hãy theo thầy vào một phòng học, và rồi theo vào một phòng chứa học cụ để nói chuyện riêng. Thầy này đóng cửa lại và rồi ôm cô nữ sinh, nói rằng thầy bị cô lôi cuốn. Thầy nói với cô nữ sinh rằng chớ kể cho bất kỳ ai chuyện thầy ôm và nói như thế.”Quyết định ngày 19 tháng 2 ghi rằng Tran, một ngày sau sự kiện đó, hỏi học khu rằng thầy có thể xin tạm nghỉ vì lý do cá nhân, nói rằng thầy cảm thấy thầy không thể “toàn lực dạy học trò” và với “ghi danh suy giảm, thầy có thể giúp cứu một bạn giáo viên.” Thầy không nói gì chuyện thầy với cô nữ sinh.Thầy giáo Tran nhận quyết định bị tạm nghỉ có lương vào ngày 5 tháng 2/2014 và vào ngày 5 tháng 11/2014, học khu quyết định cho thầy tạm ngưng việc, nhưng không trả lương, chỉ cho hưởng phúc lợi y tế.Một điều tra viên độc lập được học khu thuê đã cho Tran thêm thời gian nghỉ không lương 6 tuần, kể từ khi Tran trở về từ nghỉ lý do sức khỏe.Như thế, Trần bị treo việc từ 27/4 tới ngày 5 tháng 6/2015, sau đó trở về học khu dạy theo quy chế teacher-on-call (giáo viên điền khuyết, dạy theo nhu cầu tùy ngày).Rồi Trần được cho làm việc 90% trong tháng 9/2015, và toàn thời gian từ tháng 1/2016.Sau cuộc điều tra, Tran bị chuyển sang trường khác, xa nữ sinh kia. Rồi học khóa sư phạm Professional Boundaries và chịu chữa trị về trầm cảm và rối loạn “Major Depressive Disorder” và phải bị ban giám hiệu giám sát.Hồ sơ về kỷ luật hoàn tất ngày 2 tháng 1/2019.Ủy viên Maureen Boyd, đại diện Bộ Tư Pháp, đề nghị hủy bỏ chứng chỉ sư phạm của thầy Tran vì hành vi vi phạm có bản chất tình dục, cố ý và nghiêm trọng.Tuy nhiên, ủy ban kết luận rằng không có vẻ gì Tran sẽ tái phạm, bởi vì Tran chỉ mới vi phạm lần đầu, đã nhận tội, chịu kỷ luật và bày tỏ ân hận. Thêm nữa, từ khi xảy ra chuyện đó, Tran đã dạy toàn thời ba năm và không phạm lỗi gì khác.Ủy ban yêu cầu Tran phải tiếp tục tham dự các khóa tư vấn, hoàn tất các việc theo điều kiện học khu đưa ra.Đó là lý do không hủy bỏ chứng chỉ sư phạm của thầy Tran.