LHQ Kêu Gọi: Cần Cứu Đói Bắc Hàn

SEOUL -- Đó là những con số bi thảm... Thông tấn KBS kể rằng: Gần 20% trẻ em Bắc Hàn chậm lớn do suy dinh dưỡng.Hãng tin AP (Mỹ) ngày 6/3 (theo giờ địa phương) dẫn một báo cáo của Đại diện Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) thường trú tại Bắc Hàn Tapan Misura, cho biết trẻ em Bắc Hàn ở mọi lứa tuổi đang bị đe dọa về tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng trên diện rộng. Báo cáo đã được trình lên Liên hợp quốc.Theo báo cáo, tỷ lệ trẻ chậm phát triển tại Bắc Hàn đã giảm từ 28% năm 2012 xuống 19% năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, tỷ lệ này chỉ đạt 10%, nhưng tại tỉnh Ryangang vẫn ở mức 32%. Đặc biệt, có khoảng 140.000 trẻ, chiếm 3% số trẻ dưới 5 tuổi tại Bắc Hàn, đang trong tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính hoặc mãn tính.Đại diện UNDP đánh giá các vấn đề nổi cộm căn bản hiện nay tại miền Bắc là lương thực hộ gia đình không được đảm bảo; thói quen chăm sóc, bữa ăn cho trẻ không phù hợp; thiếu nước sạch và các cơ sở y tế, vệ sinh. Chính sự hạn chế này đã khiến trẻ em miền Bắc đối mặt với nguy cơ tử vong dù mắc những bệnh hoàn toàn có thể chữa trị được.Mặt khác, Phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 6/3 cho biết các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc đóng tại Bắc Hàn đang đề nghị khoản viện trợ 120 triệu USD, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho 3,8 triệu người dân nước này.KBS ghi rằng, theo ông Dujarric, trong tháng trước, Chính phủ Bắc Hàn đã đề nghị sự trợ giúp của các tổ chức nhân đạo quốc tế nhằm giải quyết tình trạng thiếu lương thực của miền miền Bắc. Theo số liệu do Bình Nhưỡng cung cấp, nước này dự kiến sẽ thiếu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực trong năm 2019.Trong khi đó, BBC thêm chi tiết: Liên Hiệp Quốc cho biết vụ mùa năm ngoái của Bắc Hàn là tồi tệ nhất trong hơn một thập niên, và khoảng 11 triệu người, tương đương 43% dân số, cần cứu trợ nhân đạo, Laura Bicker, BBC News đưa tin từ Seoul.Bắc Hàn thường xuyên chịu cảnh thiếu thốn lương thực và điều phối viên của Liên Hiệp Quốc ở khu vực nói rằng năm ngoái thảm họa thiên nhiên lại làm tình hình thêm tồi tệ ở quốc gia chịu trừng phạt quốc tế.Bắc Hàn gặp tình trạng thiếu thốn lương thực kinh niên khi phải đối mặt hệ thống phân phối lương thực nhà nước kém hiệu quả và các lệnh trừng phạt quốc tế, theo Reuters.Bà Teodora Gyupchanova, từ Trung tâm Thông tin Nhân quyền Bắc Hàn tại Hoa Kỳ nói với BBC rằng chỉ có khoảng 20% dân số thực sự nhận được khẩu phần lương thực của nhà nước mà chính phủ Bắc Hàn nói rằng họ cung cấp.Năm ngoái, Bắc Hàn phải chống chọi với đợt nóng chưa từng thấy, và chính đại diện nước này tại Liên Hiệp Quốc ở New York tháng trước đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực.Đợt nắng nóng kéo dài, cùng với bão và lũ lụt đã gây thiệt hại làm vụ mùa thu hoạch giảm đi 9% so với năm 2017, xuống mức thấp nhất trong hơn một thập niên, Liên Hiệp Quốc cho biết....Lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc về mặt kỹ thuật không bao gồm các hoạt động nhân đạo.Nhưng viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn gần như đã bị dừng lại vào năm ngoái do những lý giải khắt khe về lệnh cấm trong giao dịch ngân hàng và vận chuyển với Bình Nhưỡng, cũng như lệnh cấm du lịch đối với công dân Mỹ.Các báo quốc tế đưa tin về chuyện gần 11 triệu người dân Bắc Hàn cần cứu trợ nhân đạo không lâu sau khi hội nghị Mỹ - Triều ở Việt Nam không đạt kết quả.Một số nhà bình luận cho rằng đây có thể là lý do khiến không sớm thì muộn Bình Nhưỡng sẽ quay trở lại đàm phán với Hoa Kỳ để tìm cách giải tỏa khó khăn kinh tế.