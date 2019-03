Tương Lai Sản Xuất: Robot, Máy In 3 Chiều

YOUNGSTOWN, Ohio - Ven sông Mahoning trong vùng đông bắc Ohio, nơi trước đây đặt lò luyện thép đầu tiên trong vùng, tương lai của kỹ nghệ chế xuất đang thành hình tại 1 nhà kho lớn.Phóng viên CNN cho hay: nơi đây tập trung 1 máy in 3 chiều quy mô với 1 tấm thép kích thước 12 feet x 25 feet đặt trên nền nhà giữa các bức tường cao 8 feet và 1 công cụ hình thù như bút bi treo trên xà nhà.Chủ nhân Michael Garvey đã chạy thử hệ thống máy với nhựa plastic trước có thể in ra bộ phận của tàu thuyền hay cánh máy bay. Ông Garvey dự định đặt tại cơ sở này 5, 6 máy in lớn như thế - ông Garvey là 1 nhà đầu tư giã từ Wall Street trở về tỉnh nhà Youngstown từ thập niên 1980 để cứu nguy xưởng đúc đồng của thân phụ, bắt đầu khai triển hệ thống sản xuất hiệu qủa hơn và chính xác hơn.Máy in 3 chiều đã được phát minh từ 1 thập niên nhưng vẫn có vẻ là “quá mới mẻ.”Tương tự, Youngstown State University thu hút nhân tài với đầu tư 10 triệu MK về công cụ nghiên cứu, sản xuất.Với doanh nhân Garvey, Youngstown là địa điểm lý tưởng, cách các nhà máy lớn vài giờ lái xe, là không xa đối với khách hàng.CNN cho biết: nhu cầu nhân lực với hệ thống chế xuất tương lai là rất thấp.1 nhà máy sản xuất ống thép trước kia thu dụng 750 người, nay chỉ cần 8 người để điều khiển máy in và robot.