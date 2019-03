Kelly: Không Thể Bình Luận Vụ Cấp Khai Thông Cho Ivanka, Kushner

WASHINGTON - Trong phát biểu tối Thứ Tư tại diễn đàn của Duke University (được ABC News ghi âm), khi nhà báo hỏi về lệnh cấp khai thông an ninh cho Ivanka Trump và Jared Kushner từ TT Trump, cựu Tướng John Kelly trả lời “Không thể bình luận”.2 lý do giải thích là (1) không thể nói tới khai thông an ninh của người khác (2) trò chuyện với TT ở mức độ ấy là có tính đặc miễn.Tuần qua, báo New York Times viết: TT Trump ra lệnh cho chánh văn phòng Kelly cấp khai thông an ninh cho Kushner – ông không bằng lòng, đã viết biên bản để lại như tài liệu lưu trữ. Ông Kelly cũng từ chối nói tới biên bản.Trong tiếp xúc với sinh viên trường Duke, Tướng Kelly khẳng định “Làm hết sức để điều khiển chính phủ”. Ông cho biết: không đứng ngoài, sẵn sàng giải thích thủ tục thông lệ để tổ luật sư của Bạch Ốc dự phần tham khảo trong trường hợp TT muốn làm việc gì đó ngoài quyền hạn.Trong 1 cuộc phỏng vấn của NPR trong năm qua về phân cách trẻ em của gia đình di dân tại biên giới, ông Kelly nói “Trẻ em cần được chăm sóc, như là đưa vào trại nuôi dạy trẻ. Nhưng, di dân chọn xâm nhập trái phép – phân cách không là kỹ thuật được trông đợi mở rộng hay kéo dài”.Cũng tại diễn đàn trường Duke, cựu Tướng Kelly chỉ trích quyết định của TT Trump dùng quân đội tăng cường an ninh biên giới – theo ông, quân nhân không muốn làm nhiệm vụ nội địa, trừ trường hợp thiên tai.