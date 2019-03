Gia Đình Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công tiệc Xuân Kỷ Hợi

Tiệc xuân Hoàng Hạc.

Garden Grove (Bình Sa) – Theo thông lệ hằng năm vào dịp đầu Xuân Gia Đình Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công đều tổ chức buổi tiệc Tân Xuân Hội Ngộ, tiệc Tân Xuân Hội Ngộ Kỷ Hợi 2019 đã được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 3 tháng 3 năm 2019 Tại nhà hàng Dimond Seafood Seafood Place 8058 Lampson Ave, Thành phố Garden Grove.Điều hợp chương trình Hoàng Hạc Võ Minh Vinh,Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm do Ban nhạc và ban hợp ca Hoàng Hạc phụ trách.Tiếp theo HH Võ Minh Vinh, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách và tất cả các thành viên trong gia đình Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công đã đến tham dự tiệc tân xuân hôm nay.Sau đó HH. Gia Trưởng Trần Khắc Lục lên chúc Tết, ông nói: nhân dịp đầu Xuân ông chúc tất cả một năm mới an vui hạnh phúc, ông cũng kêu gọi mọi người hãy đến với Hoàng Hạc để chúng ta cùng tạo mùa xuân cho gia đình, xã hội và bản thân được vui tươi và dồi dào sức khỏe.Tiếp theo, Chưởng môn Võ Sư Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, sáng lâp Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công lên chúc Tết và giới thiệu quan khách tham dự.Mở đầu BS. Cổn cho biết: hiện diện trong nhà hàng, hầu hết là những thân hữu đã từng gắn bó với Gia Đình Hoàng Hạc từ rất lâu, kể cả một số anh em truyền thông, nên theo chủ trương của Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công, đã là gia đình thì không cần phải giới thiệu vì ai cũng đã biết nhau. Riêng một số thân hữu mà ông thấy cần giới thiệu với các thành viên Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công đó là, người con trai đại diện Bà qủa phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang là Anh Lê Nguyên Ngọc, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Tài Đỗ, đại diện các tổ chức có: ông Hoàng Đình Khuê, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, các vị đại diện trường Trung Học Petrusky, Viện Việt Học, Tổng Hội Võ Thuật, Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt, Quốc Gia Hành Chánh, Văn Nghệ Nhân Văn…Nhân dịp Tân Xuân ông chúc tất cả mọi người một năm mói an vui hạnh phúc. Ông tiếp: “Tình cảm Hoàng Hạc trải rộng, không gần, không xa, tinh thần HH có trước, có sau, có trên, có dưới, tập tới nơi tới chốn. Không có qu1y vị, không có chúng tôi. HH cần có những người tập…”Tiêp tục chương trình, HH Nguyễn Đình Trình lên tường trình những sinh hoạt của HH trong thời gian qua từ khắp nơi trên thế giới.Sau phần tường trình là phần biểu diễn các thế tập của Hoàng Hạc Khí Công.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của các nghệ sĩ thân hữu, các thành viên Hoàng Hạc Khí Công và quan khách tham dư, chương trình phong phú qua các tiết mục như: Hợp ca, hợp tấu, độc tấu, đơn ca, ngâm thơ… do nhóm văn nghệ Hoàng Hạc trình diễn. Đặc biệt BS. Phạm Gia Cổn cũng thủ vai thổi kèn saxophone tuyệt vời.Được biết, “Hoàng Hạc là môn thể dục dưỡng sinh, nhắm vào sự điều hòa hơi thở, thư giãn tâm thân để đem lại sự thoải mái về tinh thần, thể chất rất thích hợp với người lớn tuổi,”Sinh hoạt của HH trong năm 2018 vừa qua: vào tháng 9, theo lời mời của hội giáo chức, bs Cổn đã có buổi thuyết trình tại Làng Tre Houston. Lớp tập HH tại Làng Tre cũng bắt đầu từ dạo đó. Bs Cổn cũng đã thăm viếng HH Houston và Làng Tre lần thứ hai vào tháng 12 năm qua.Chuyến thăm San Jose vào tháng 8 năm 2018 cũng thu nhận khoảng trên 50 học viên. Bác sĩ Vượng San Jose đang tiến hành tìm địa điểm tập cho HH San Jose.Vào tháng 6 năm 2018, phái đoàn HH cũng đã tháp tùng bs Phạm gia Cổn đến thuyết trình và biểu diễn tại trường Đại Học La Verne – Hoa Kỳ. Được biết, lớp học của bs Cổn có số đông học viên tham dự nhấtTrong năm 2017 vừa qua, bs Phạm gia Cổn cũng đã công du Châu Âu và đã thành lập các lớp tập Hoàng Hạc tại Copenhagen và Turku. Gia đình HH Turku, dưới sự điều động của HH Nguyễn Bá Trạc đã mang đến cho đồng hương tại đây những sinh hoạt rất thân tình… Được biết, lớp học của bs Cổn có số đông học viên tham dự nhấtTheo HH Kiều Hạnh cho biết: Trong năm 2019, chúng tôi hiện đang ráo riết thu hình, chuẩn bị cho bộ DVD mới, gồm bài nói chuyện lý thuyết về Hoàng Hạc do BS. Phạm Gia Cổn trình bày. Bài lý thuyết nói về tính khoa học của môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc. Bộ DVD này sẽ tổng hợp các bài học căn bản 7 thế, trung cấp 18 thế. Bài cao cấp 64 và bài 36 thế cũng sẽ được nhắc đến. Hy vọng DVD mới này sẽ được giới thiệu trong dịp sinh nhật HH năm thứ 13.Sinh hoạt gần trong năm 2019 của HH và của bác sĩ Phạm Gia Cổn:-Tháng 3: Bs Cổn sẽ đi huấn luyện đặc biệt cho các HH tai Melbourne và Sydney-Tháng 4: Phái đoàn HH sẽ đi thuyết trình và giới thiệu HH tại Tampa, Florida-Tháng 7: Chương trình dự trù đi thuyết trình HH tại Canada-Tháng 8: Sinh nhật HH lần thứ 13Địa điểm sinh hoạt của Hoàng Hạc hiện nay ở số 7219 Westminster Ave. Thành Phố Westminster, CA 92683.Quý độc giả muốn tìm hiểu về môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc để tập luyện hầu đem lại sức khỏe, xin liên lạc với cô Kiều Hạnh: ĐT: (562) 242-5876Chương trình sinh hoạt: Thứ Tư, Năm, Bảy, Chủ Nhật từ 7:00 am - 8:00am và từ 8:00am – 9:00 amHiện nay Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công đã có những Trung tâm tập luyện tại: San Jose (Bắc California), Orlando (Florida), Houston (Texas), Washington, D.C., Montreal (Canada), và một số quốc gia Âu Châu như: Copenhagen (Đan Mạch), Frankfurt (Đức), Paris (Pháp), Phần Lan, Melbourn và Sydney (Úc)...