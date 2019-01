(Xem: 38)

Bà Muriel Bowser, Thị trưởng Thủ đô Washington, DC, hôm 11/1/2019 ký luật 'Let Our Vows Endure Emergency Act of 2019,' còn gọi là 'LOVE Act' (Luật Khẩn Cấp Hãy Để Lời Hôn Ước Bên Nhau Lâu Dài 2019, còn gọi là Luật TÌNH YÊU) để cho Thị Trưởng quyền cấp hôn thú trong thời kỳ chính phủ còn đóng cửa. Bình thường, cấp hôn thú là do Tòa án cấp, nhưng do liên bang quản trị và do vậy đang đóng cửa. (Photo AFP/Getty Images)