Ba Lan: Bắt Giam 1 Giám Đốc Mậu Dịch Của Hãng Huawei

WARSAW - 1 giám đốc mậu dịch tại Ba Lan của hãng Huawei là người Hoa bị bắt về tội làm gián điệp cho Beijing, theo xác nhận hôm Thứ Sáu của cơ quan phản gián Ba Lan.Với Hoa Kỳ, công ty sản xuất vật dụng viễn thông điện tử này là mối đe dọa an ninh từ Trung Cộng.Các nước khác cũng thấy quan ngại: Huawei đã bị ngăn cung cấp vật dụng, khí cụ cho thế hệ di động 5G tại Australia và New Zealand.Nghi can Weijing W. bị bắt cùng với 1 công dân Ba Lan – trú sở của họ đã bị lục soát hôm Thứ Ba. Cả 2 bị giam trong 3 tháng để điều tra – án phạt tội gián điệp là 10 năm tù.Cơ sở truyền thông nhà nước TVP báo tin: 2 nghi can không nhận tội.Thông tin từ Huawei là “biết tin” và đang tìm hiểu.