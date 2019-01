San Jose: Mời Dự Đêm Nhạc Thu Vàng Chủ Nhật 13/1/2019

Ca sĩ Thu Vàng.SAN JOSE, Calif. (VB) -- Một chương trình âm nhạc độc đáo sẽ thực hiện tại San jose vào cuối tuần này, theo lời một số thân hữu trong Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng.Chương trình văn nghệ có tên là Đêm Nhạc Thu Vàng sẽ do một số thân hữu Quảng Nam Đà Năng giúp tổ chức vào Chủ Nhật 13/1/2019.Lá thư từ nhà văn Trần Việt Long ghi nhận rằng:“Nữ ca sĩ Thu Vàng của Phố Hội với chất giọng êm dịu của dòng sông Hoài hiền hòa, sẽ đến San Jose và Vùng Vịnh để thực hiện một Đêm Nhạc Thu Vàng do một số thân hữu Quảng Nam - Đà Năng giúp tổ chức.Xin trân trọng kính mời Anh Hội Trưởng tham dự nhằm cổ động tinh thần cho Ca sĩ Thu Vàng; đồng thời xin kính nhờ Anh Hội Trưởng tiếp chuyển Thiệp Mời đến quý đồng hương trong Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại San Jose và vùng phụ cận để kính mời quý đồng hương tham dự Đêm Nhạc Thu Vàng như là một dịp hồi tưởng âm chất Phố cổ Hội An trong tâm thức của người Phố Hội.Từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối ngày Chủ Nhật, 13-01-2019.Tại River Terrace Apartments, 730 Agnew Road, Santa Clara, CA 95054Liên lạc: Quốc Anh -- (408) 888-1904 và Nguyen Thu Vang ...”Nhà văn Trần Việt Long ghi nhận về giọng ca Thu Vàng:“...giọng hát của Thu Vàng như rót vào lòng người tính thiết tha và sự hiền hòa của một tâm hồn trong sáng tuyệt vời mà các văn nghẹ sĩ tài hoa đã hết lòng mến mộ.”Cũng nên ghi rằng, nhà bình luận văn học Đặng Tiến (Paris) đã nhận định về giọng ca của ca sĩ Thu Vàng:“Tiếng hát Thu Vàng hồn nhiên, óng ả, đầy cảm xúc và truyền cảm. Cũng không lấy chi làm lạ, xưa nay vẫn vậy, nghệ thuật là dấu chân loài người để lại sau khi vượt qua những thử thách. Nghệ thuật là khả năng con người biến định mệnh thành tiếng hát.”Trong khi đó, nhà thơ Du Tử Lê (California) nói về giọng ca Thu Vàng:“Bằng đam mê và niềm tin mãnh liệt, Thu Vàng đã tự nguyện tìm về dòng nhạc Tiền Chiến. Sự “lội ngược dòng” của Thu Vàng cho thấy, chí ít cũng là ý thức đáng trân trọng của một tiếng hát, muốn tạo cho mình một nhan sắc riêng. Một chỗ đứng khác, dưới bầu trời trình diễn tân nhạc Việt hôm nay và, ngày mai.”Nhạc sĩ Phạm Anh Dũng, người có nhạc phẩm Dạ Khúc & Bài Nhạc Quỳnh Cuối Cùng trong CD Tiếng Hát Lênh Đênh tham dự đêm nhạc có nói:”Thu Vàng đã thể hiện thật trọn vẹn những ca khúc thời danh, và những ca khúc rất mới. Giống như Mắt Biếc của Cung Tiến, một bài nhạc đã sáng tác từ lâu, ít thấy ai hát.các nhạc phẩm mới của Phạm Anh Dũng, Hoàng Quốc Bảo và Hoàng Khai Nhan đã được giọng ca Thu Vàng thu trong CD “Trong khi đó, nhà báo Phan Tấn Hải ghi nhận về giọng ca Thu Vàng:“Giọng ca của chị thật hiếm hoi… Lịch sử đã làm nhiều người trễ mất một thời thanh xuân. Tôi nghĩ rằng ca sĩ Thu Vàng cũng thế: chị hát hay, có một gịong ca độc đáo, rất riêng… nhưng nhiều thập niên hoa mộng đã bị lịch sử sôi động của quê nhà che lấp. Tuổi trung niên của một nữ ca sĩ khác hoàn toàn với tuổi trung niên của một nam ca sĩ: nơi đây là một nhan sắc phải cẩn trọng hơn, phải chăm chú hơn trước gương soi. Khi tôi nghe chị ca, nhận ra hình bóng những người bạn của mình trong thời xa xưa. Giọng ca của chị lôi cuốn như các giấc mộng hiện ra trước mắt mình; một giọng ca quyến rũ dị thường, để lại nhiều sâu lắng trong lòng người nghe….”Độc giả có thể nghe giọng ca của ca sĩ Thu Vàng trên mạng YouTube.Và xin nhắc lại lời mời tham dự Đêm Nhạc Thu Vàng:Từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối ngày Chủ Nhật, 13-01-2019.Tại River Terrace Apartments, 730 Agnew Road, Santa Clara, CA 95054Liên lạc: Quốc Anh -- (408) 888-1904 và Nguyen Thu Vang ...”