Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam Cali: Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Trong buổi họp mặt của Quân Cảnh Nam Cali.Westminster (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm Hội Ái Hữu Cảnh Nam California đều tổ chức tiệc tất niên đón mừng Xuân mới.Tiệc tất niên năm nay được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 1 năm 2019 tại nhà hàng Paracel Seafood RestaurantTham dự buổi tiệc ngoài các Niên trưởng, các thành viên trong gia đình Quân Cảnh Nam Cali còn có qúy vị quan khách: niên trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia; ông Lê Văn Sáu, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California; Không Quân Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ; nghị viên Thành Phố Westminster Kimberly Hồ; Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; ông Phillip Phước Nguyễn, Chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Thành Phố Westminster, ngoài ra còn có một số qúy vị đại diên các hội đoàn Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Các cơ quan truyền thông…Điều hợp chương trình Quân Cảnh Trần Hải.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt - Mỹ và phút mặc niệm,Tiếp theo ông Trần Hải, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự, ông cho biết: “Buổi tiệc hội ngộ hôm nay ngoài ý nghĩa tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới cũng là dịp để anh em trong đại gia đình Quân Cảnh họp mặt với nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm của một thời trai trẻ, chia sẻ những thành công cũng như thất bại; những buồn vui trong cuộc sống trên xứ người; và chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới.”Nhân dịp này, ông Trần Hải cũng kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ những cựu Quân Cảnh còn đang gặp khó khăn ở quê nhà.Tiếp theo Cô Thu Thảo lên đọc danh sách những mạnh thường quân đã bảo trợ và đóng góp cho hội.Sau đó, ông Phạm Thành, Hội Trưởng, Trưởng ban tổ chức lên tặng quà lưu niệm cho phu nhân Cố Đại Tá Nguyễn Hiếu Trung, cựu chỉ huy trưởng Quân Cảnh VNCH.Trong bữa tiệc, QC Phạm Văn Thành, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Cảnh Nam California, Trưởng Ban tổ chức, thay mặt các Niên Trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người. Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 ôngï kính chúc qúy vị quan khách, qúy Niên trưởng, qúy hội đoàn thân hữu bạn, qúy chiến hữu và đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng hàn huyên tâm sự và thưởng thức chương trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và các anh chị em trong gia đình quân cảnh trình diễn.Nhân dịp đầu Xuân, năm nào Gia đình Quân Cảnh “Vui Xuân vẫn không quên đồng đội” nên cùng đóng góp kẻ ít người nhiều để làm qùa “Cây Mùa Xuân” gởi về giúp đỡ cho một số chiến hữu quân cảnh đang gặp khó khăn tại quê nhà.Mọi chi tiết liên lạc: Phạm Văn Thành (714)487-8713, Trần Hải (714) 727-8657.Vài nét về sự hình thành của Binh Chủng Quân Cảnh.Quân cảnh (1959-1975), là một Binh chủng trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Binh chủng này được thành lập để thừa hành và thực thi Quân luật của Quân đội, duy trì Quân phong Quân kỷ trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa.Binh chủng Quân cảnh là biến thân của ngành Cảnh sát Quân sự được hình thành từ thời Quân đội Liên hiệp Pháp tiếp đến thời kỳ Quân đội Quốc gia. Chính thức thành lập vào năm 1959 dưới nền Đệ nhất Cộng hòa của Chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm.Tổ chức của Quân cảnh gồm:A - Quân cảnh Hành quân, B -Quân cảnh Tư pháp,Nhiệm vụ của Quân cảnh Hành quân, -Duy trì Quân phong Quân kỷ trong Quân đội:- Thi hành Kỷ luật và điều chỉnh Tác phong đối với các Quân nhân từ Sĩ quan, Hạ sĩ quan đến Binh sĩ trong tất cả các đơn vị từ hậu phương cho đến tiền tuyến trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa, đồng thời phối hợp với đơn vị Quân cảnh của các Quân binh chủng như: Nhảy dù, Thuỷ quân Lục chiến, Biệt động quân, Địa phương quân, Thiết giáp binh, Pháo binh, Công binh. Các Quân trường và Trung tâm Huấn luyện Quốc gia để thi hành Quân luật (Những Quân, Binh chủng và các Quân trường này có đơn vị Quân cảnh riêng của đơn vị). Các quân trường lớn như Đà Lạt, Thủ Đức, Đồng Đế đều có các Phân đội Quân cảnh của Binh chủng Quân cảnh.- Hộ tống và hướng dẫn lưu thông các đoàn Quân xa:- Chuyển quân, tiếp vận và các công vụ khác v.v...- Điều hành các Đồn Quân cảnh.- Đặt các Trạm kiểm soát để kiểm tra Quân nhân.- Điều hành các trại giam tù binh.- Các trại giam lớn như: Chí Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc. Ngoài ra, còn những trại giam nhỏ ở 4 Quân khu và trại giam tù binh ở Qui Nhơn, v.v...- Điều hành trại quân kỷ.- Các Quân lao của 4 Quân khu: Đà Nẵng (QK1), Nha Trang (QK2), Gò Vấp (QK3), Cần Thơ (QK4). Các trại tạm giam: Trại Nguyễn Văn Sâm (Bình Chánh, Gia Định), Quân vụ Thị trấn (Sài Gòn), Quân trấn ở các Biệt khu, Đặc khu và các trại tạm giam ở các Quân khu, Tiểu khu, Chi khu trên toàn quốc. Các trại chuyển tiếp Quân nhân hồi ngũ ở 4 Đơn vị Quản trị Trung ương thuộc 4 Quân khu.- Áp giải Quân nhân phạm pháp hình sự, các Quân nhân đào ngũ hoặc vi phạm Kỷ luật đến Quân lao, Tòa án Mặt trận Quân sự và di lý đến trại giam sau khi những thành phần này đã thụ án.- Áp giải tù binh từ tiền tuyến về hậu cứ và đến các trại giam- Bảo vệ an ninh Cơ sở Quân đội.Nhiệm vụ của Quân cảnh Tư pháp- Điều tra và thụ lý các vi phạm quân luật Quân đội.- Hỗ trợ các Toà án Quân sự Mặt trận.- Gồm các Tòa án mặt trận Trung ương (Sài Gòn), Toà án mặt trận của 4 Quân khu. Ngoài ra còn những Tòa án Mặt trận Lưu động trên toàn quốc.- Phụ giúp Nha Quân pháp. Thiết lập hồ sơ các vụ phạm pháp (Điều tra tư pháp và truy tố các vi phạm hình luật liên quan đến Quân đội).- Điều hành các đơn vị Quân cảnh Tư pháp.- Những năm đầu thập niên 1960 ngành Hiến binh Quốc gia do Thiếu tá Lê Nguyên Phu làm Chỉ huy trưởng (sau là Đại tá Phó Giám đốc Nha Quân pháp). Trụ sở đặt tại đường Gia Long, trước mặt Bộ Quốc phòng. Khi được lệnh giải tán, một số nhân sự Hiến binh chuyển qua Quân cảnh, một số chuyển qua Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia.Năm 1974, một số Tiểu đoàn Quân cảnh được chuyển sang đơn vị tác chiến để thành lập Liên đoàn 8 Biệt động quân.Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như tất cả các đơn vị trong Quân lực, đã tự động tan hàng và một số phải vào tù cộng sản.Những vị chỉ huy:Nguyễn Công Khanh, Võ bị Địa phương 1959-1963Thăng Đại tá năm 1960. Sau là Trưởng phòng Điều nghiên thuộc Bộ Quốc phòng.Nguyễn Hiếu Trung, Võ khoa Thủ Đức, 1963-1968Sau là Đại tá chuyển qua Phòng Tổng thanh tra Quân lực Bộ Tổng Tham Mưu.Đại tá Nguyễn Ngọc Thiệt, 1968-1972Đại tá,Nguyễn Hữu Phước, Võ bị Đà Lạt K5 1972-1973Sau là phó Giám đốc Nha An ninh Quân độiĐại tá, Nguyễn Văn Kinh 1973-1975.(Theo tài liệu Quân cảnh Việt Nam Cộng hòa Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)