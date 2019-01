FED: Đóng Công Sở Mỹ Hại Kinh Tế Toàn Cầu; 800,000 Công Chức Bắt Đầu Không Có Lương

WASHINGTON - Đóng cửa công sở đã bước qua ngày thứ 21 – hàng trăm ngàn công chức liên bang không nhận được chi phiếu lương đầu tiên năm 2019.Hoạt động của 9 Bộ bị ảnh hưởng, gồm các Bộ nội an, vận tải, môi trường và NASA.Vì cạn quỹ, 380,000 công chức nghỉ tại nhà - 420,000 người khác là thành phần cấp thiết vẫn làm việc nhưng không có lương, phần lớn trong số này là nhân viên công lực thuộc Bộ nội an và “an ninh vận tải - TSA”.Nhiều câu chuyện về cuộc sống khó khăn do “shutdown” gây ra bắt đầu nổi lên.Nhiều người nhận chi phiếu lương cuối cùng sát ngày tân niên dương lịch, nay phải cầm cự bằng tiết kiệm hay tiền vay mượn.Dân biểu DC Bennie Thompson, chủ tịch ủy ban nội an, lên án TT Trump dùng công chức như con tin để gây áp lực, là thái độ trẻ con, cư xử với công chức như “chốt thí” trong cuộc theo đuổi hứa hẹn tranh cử.Bạch Ốc cũng cảm thấy ảnh hưởng, với 156 trong 359 viên chức được xếp hạng “cấp thiết”.Trong 1 cuộc phỏng vấn của Fox News tại biên giới Texas, ông Trump nói nếu không thể thỏa hiệp, sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh để dùng Công Binh xây tường biên giới – ông nói “Luật là 100% thuận lợi cho tôi – tôi có toàn quyền, đây là vấn đề an ninh, khẩn cấp”.Ngoài ra Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell hôm Thứ Năm cho biết rằng đóng cửa một phần công sở có thể cản trở sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ và khả năng duy trì ổn định của ngân hàng trung ương.Powell phát biểu như trên tại Câu Lạc Bộ Kinh Tế tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, rằng đóng công sở dài hạn có thể lạm thiệt hại nền kinh tế thế giới xa hơn sự khó khăn tài chánh đang đối mặt của hàng trăm ngàn nhân viên liên bang đi làm không có lương là những người được dự đoán không nhận được ngân phiếu lương trong tuần này.Trong khi đó một bản tin khác của báo Newsmax hôm Thứ Sáu trích thuật thăm dò của NPR/Ipsos cho thấy rằng đại đa số (74%) người Mỹ cho rằng việc đóng công sở tới ngày 21 là “gây khó khăn cho đất nước.”Đại đa số, gồm đại đa số Cộng Hòa, nói rằng đóng cửa công sở làm hại quốc gia và nền kinh tế và Quốc Hội nên thông qua dự luật để tái mở cửa công sở ngay bây giờ.Trong khi đó một bản tin khác của trang mạng Newsmax trích thuật báo Politico hôm Thứ Sáu cho biết rằng hiệp hội đại diện cho các nhà kiểm soát không lưu đang kiện Tổng Thống Donald Trump về vụ đóng cửa một phần công sở.Hội Các Nhà Kiểm Soát Không Lưu Quốc Gia (NATCA) nêu tên Trump và nhiều viên chức FAA như là bị cáo vào cáo buội chính phủ “đang tước đoạt (những nhà kiểm soát không lưu) tiền bồi thường kiếm được do khó nhọc mà không “đòi hỏi tiến trình nào cả.”