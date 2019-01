4 Cựu TT Phủ Nhận Ủng Hộ Việc Xây Tường Của Trump; Thương Nghị Sĩ Graham: TT Trump Nên Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp

WASHINGTON - Nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham tuyên bố hôm Thứ Năm “đã đến lúc TT nên ban bố tình hình khẩn cấp an ninh, bỏ qua QH, để xây tường biên giới – tôi hy vọng bức tường có hiệu quả”.Ông Graham giải thích: chủ tịch Hạ Viện Pelosi từ chối thương lượng kinh phí, là chấm dứt tiến trình chuẩn chi, theo tường thuật của Reuters.Trong khi đó, TT Trump thị sát biên giới tại thung lũng Rio Grande thuộc địa phận Texas trong lúc công sở liên bang đóng cửa qua ngày thứ 20 – ông dọa ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh để dùng Công Binh dựng tường phân cách với Mexico. Ông khẳng định: Mexico sẽ đóng góp gián tiếp chi phí.Giới lập pháp của đảng DC cương quyết không kém, khẳng định lập trường là phải ngưng đóng cửa công sở để thảo luận kinh phí 5.6 tỉ như đòi hỏi của lãnh đạo hành pháp.Các thủ lãnh CH nói: đảng đoàn kết hậu thuẫn TT Trump - nhưng, đã có 1 số dân biểu, nghị sĩ cùng đảng CH muốn mở của công sở từng phần dù yêu sách của TT Trump không được đáp ứng.Nhà báo viết: có tín hiệu bắt đầu cô lập ông Trump.Tại Texas, TT Trump nói “Có lẽ phải ban hành tình trạng khẩn cấp để bỏ qua Lập Pháp”.Giới phân tích cho biết: TT chỉ có thể chỉ thị cho quân đội xây dựng công trình trong thời chiến hay tình trạng khẩn cấp quốc gia, ý định của ông Trump sẽ đưa tới thách thức pháp lý, vì là vi phạm thủ tục hiến định.Kinh phí xây tường biên giới sẽ lấy từ ngân sách liên bang do QH chuẩn cấp cho các mục đich khác và 1 số dân cử cùng đảng CH phản đối.Có tin ông Trump đã được thuyết trình cách chuyển tiền tái thiết vùng thiên tai (như Pierto Rico) vào việc xây tường biên giới.Khi đứng quan sát biên giới, TT Trump tuyên bố “Nếu chúng ta không có phân cách, sẽ không giải quyết được vấn đề này”. Với ông, tường biên giới là 1 hứa hẹn trong thời gian tranh cử TT, không thể bỏ qua. Ông còn nói “Kết qủa tranh đấu bức tường này sẽ là đề tài trung tâm trong chu kỳ tuyển cử 2020” – ông giải thích “Tôi không thấy thành tựu lớn trừ phi xây tường biên giới, là việc chúng ta đang làm”.NBC đưa tin: Công Binh có thể nhận làm 318 dặm tường biên giới cao 30 feet trong 18 tháng. Công Binh định tập trung vào lưu vực sông Rio Grande (Texas), San Diego (Califofrnia) và Yuma (Arizona) trước.Liên quan đến chuyện xây tường biên giới, một bản tin khác cho biết tuần qua, TT Trump loan báo “một số cựu TT” ủng hộ sứ mạng xây tường biên giới của ông – tính vào hôm Thứ Ba, không vị nào nói thế, theo tin CBS.Tuyên bố từ cựu TT Carter không nhận đã nói chuyện bức tường với Trump – sau đó, các cựu TT Clinton, Bush và Obama cũng phản bác lời của TT thứ 45.Phát ngôn viên của TT Clinton nói rõ: 2 người không tiếp xúc từ sau lễ tuyên thệ của TT tại chức.Riêng ông Obama không minh thị phủ nhận – văn phòng cựu TT không trả lời yêu cầu bình luận. Cựu TT Obama từng nhiều lần chỉ trích chính sách di trú của Trump, không hậu thuẫn bức tường ngay từ thời gian vận động tranh cử 2016. Theo Politico, ông Obama và người kế vị không có thảo luận đáng kể nào với Trump từ đầu năm 2017.