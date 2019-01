Nhiều Hãng Nợ Lương Công Nhân

HANOI -- Còn vài tuần nữa là Tết Nguyên Đán, một số doanh nghiệp Việt Nam vẫn cứ mãi nợ lương, theo lời báo động của nhiều công ty.Bản tin VTV kể chuyện Đồng Nai: Công nhân nhà máy rác bị nợ lương hơn nửa năm nay.Tại khu xử lý rác của công ty Phúc Thiên Long (Đồng Nai), 120 cán bộ, công nhân vẫn phải làm việc đều đặn 8 tiếng 1 ngày nhưng hơn nửa năm nay chưa được trả lương.Công ty Phúc Thiên Long - chuyên thu gom xử lý rác ở Đồng Nai - vừa có hàng loạt văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để kêu cứu do bị chậm thanh toán hơn 88 tỷ đồng suốt nửa năm qua. Hàng trăm công nhân của công ty này vẫn phải làm việc, xử lý 200 tấn rác 1 ngày nhưng trong nhiều tháng qua không có lương, cuộc sống hết sức khó khăn.Trúng thầu thu gom xử lý rác từ 2015, công ty Phúc Thiên Long cho biết đã thực hiện đầy đủ hợp đồng và thủ tục nghiệm thu. Tuy nhiên, hiện công ty đang bị các đơn vị đối tác là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch chưa trả tiền xử lý rác. Hơn nửa năm nay, công ty này rơi vào cảnh kiệt quệ, đành nợ lương toàn bộ công nhân.Đại diện công ty cho biết, nhiều công nhân chấp nhận bị nợ lương nay chỉ mong có khoản tạm ứng để về Tết nhưng doanh nghiệp vẫn chưa biết xoay sở từ đâu.Công nhân tỉnh Thái Bình cũng thê thảm, theo tin của báo Lao Động: Nhiều tháng nay, CNLĐ Cty TNHH TNHH Sunny Golves (100% vốn Hàn Quốc, chuyên dệt găng tay tại đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) lâm vào tình cảnh khốn đốn vì bị Cty nợ lương hàng trăm triệu đồng.Báo Lao Động ghi rằng, theo phản ánh của CN, trong năm 2018, CNLĐ chưa được Cty trả lương các tháng: 7,8,9,10,11,12 với số tiền hơn 386 triệu đồng. Số CNLĐ đang làm việc bị nợ hơn 283 triệu đồng; CNLĐ nghỉ việc bị nợ hơn 103 triệu đồng. Người bị nợ lương nhiều nhất là hơn 50 triệu đồng; người ít khoảng 5-6 triệu đồng. Cty còn nợ đóng BHXH cho CNLĐ từ tháng 9.2018- 12.2018 là hơn 79 triệu đồng. CNLĐ cho biết, đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này, tuy nhiên đều không được hồi đáp thỏa đáng.Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo LĐLĐ TP. Thái Bình gặp gỡ CNLĐ để nắm bắt tình hình và tìm biện pháp giải quyết. Ngày 10.1, đại diện LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ TP, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố và đại diện tập thể CNLĐ đã lập biên bản về vụ việc.Theo biên bản, trước thông tin giám đốc Cty từ Hàn Quốc sang Cty vào ngày 15.1, CNLĐ đề nghị trong thời gian 2 ngày (16-17.1), giám đốc phải nghiêm túc thanh toán các khoản nợ lương cho CNLĐ từ tháng 7-12.2018 và tháng 1.2019 đảm bảo đúng chế độ. Nếu thời gian trên giám đốc không thanh toán, CNLĐ sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng vào giải quyết theo quy định của pháp luật. CNLĐ cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh, thành phố can thiệp để Cty trả lương, BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ từ tháng 7-12.2018.Việc bị Cty nợ lương nhiều tháng, hơn nữa, lại đúng dịp cuối năm, gần Tết khiến cuộc sống của NLĐ Cty ngày càng khó khăn, khốn đốn. Nhiều người phải vay mượn để có tiền trang trải cuộc sống. Nhiều NLĐ vì bị nợ lương, chờ đợi không biết đến bao giờ nên đã phải bỏ việc, làm nơi khác. Cụ thể, trước đây Cty có khoảng 30 CNLĐ, hiện giờ chỉ còn 15 người.Chỉ sợ ông chủ trốn... do đó, theo Ông Hà Văn Sáng - phụ trách mảng chính sách pháp luật (LĐLĐ TP. Thái Bình) - cho biết, Cty Sunny Golves hiện chưa thành lập tổ chức CĐ; LĐLĐ TP nhiều lần vận động thành lập CĐCS tại Cty này tuy nhiên đều không gặp được ông chủ Cty người Hàn Quốc. "Sau khi nắm được thông tin vụ việc, cán bộ LĐLĐ TP đã tiếp xúc, ổn định tư tưởng cho CN. Tại Cty, hiện có khoảng 15 CN đang làm việc nhưng cũng là để bảo vệ tài sản, phòng tránh việc tẩu tán, bán máy móc Cty trong trường hợp ông chủ Cty không quay trở lại đúng hẹn "- ông Sáng cho biết.