Trump Thị Sát Biên Giới, Định Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp

WASHINGTON - Tháp tùng TT Trump trong chuyến thị sát biên giới có cố vấn pháp lý Pat Cipollone, ngoài bộ trưởng nội an Nielsen và ủy viên CBP Kevin K. McAleenan.Nhà báo nhận xét: cố vấn pháp lý thường không tháp tùng TT trong các chuyến kinh lý.Chưa biết TT Trump sẽ tuyên bố “tình trạng an ninh khẩn cấp” nhân dịp này hay không.ABC đưa tin: TT Trump thị sát biên giới tại miền nam Texas.Bạch Ốc loan báo: TT muốn gặp những người có mặt tại “tuyến đầu của khủng hoảng an ninh và nhân đạo”.Liên quan đến tường biên giới một bản tin khác cho biết TT Trump xác nhận có thể ngăn cách biên giới Hoa Kỳ-Mexico bằng những tấm thép dựng đứng, không cần bê-tông, và cả quyết là cấp thiết với an ninh biên giới.Nhưng, trắc nghiệm của Bộ nội an chứng minh rằng những tấm thép có thể bị cắt bằng cưa.Tin NBC cho biết: công binh của TQLC được yêu cầu làm thử bằng công cụ thông thường.Theo lệnh Bạch Ốc, 8 mẫu làm bằng thép và bê-tông đã đuợc dựng lên tại Otay Mesa, đối diện thị trấn biên giới Tijuana của Mexico.TT Trump đã đến thị sát các mẫu này hồi Tháng 3-2018.Bộ nội an không phúc đáp yêu cầu bình luận.Hôm Thứ Ba, TT Trump tuyên bố “mô hình thép là phân cách mà giới hữu trách tại biên giới cần và muốn, và là “phải lẽ”.