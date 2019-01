Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Gây Quỹ

Trong buổi gây quỹ.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Diamond 2, Garden Grove vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019, Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ và ra mắt Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương (UBXDĐTQT/HV) với sự tham dự theo lời giới thiệu của nhân sĩ Tâm Hòa Lê Quang Dật, Thành viên Ủy Ban cho biết có: Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, Quyền Đầu Tộc Thánh Thất California và một số đông Chức Sắc, ông Phan Kỳ Nhơn và phái đoàn đền thờ Đức Thánh Trần, ông Lê Văn Sáu, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, quý vị dân cử thành phố Westminster, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Thu Hà Nguyễn, các niên trưởng Hồ Sĩ Khải, Lê Bá Khiếu và phu nhân, ông Trần Trung Dũng (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), đại diện các Hội đồng hương Quảng Ngãi, Nha Trang, Hội Hải Quân Cửu Long, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Hội Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An, GHPG Hòa Hảo Nam Cali, Đền Thờ Đức Thánh Trần, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Châu Đạo Cao Đài Nam Cali, Chùa Phổ Hiền, Ban Hộ Niệm Chùa Phật Quang, Ban Nhạc Legend Band, Nhóm Line Dance NCC, Cộng Đồng VN San Diego, ngoài ra còn có một số qúy vị đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, thân hào nhân sĩ và đồng hương, các cơ quan truyền thông.Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật điều khiển, Lễ Dâng Hương lên bàn thờ quốc tổ do niên trưởng Phan Như Hữu, Trưởng Ban Nghi Lễ UBXD-ĐTQT phụ trách cùng ban hợp ca và Ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.Sau đó đoàn trống Thiên Ân của Trường Trung Học Westminster biểu diễn màn múa trống “Tiên Rồng” để chào mừng quan khách và đồng hương.Tiếp theo, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng và cảm tạ sự hiện diện của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, dân cử, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự. Ông cho biết mục đích và sự cần thiết, cu4nh như niềm ao ước của đồng hương từ lâu là làm sao có được một ngôi Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại hải ngoại.Từ sau ngày phải rời bỏ quê hương, rời xa ngôi Đền Quốc Tổ tại Phú Thọ, ở hải ngoại chúng ta mới chỉ có bàn thờ Vọng Tổ mà thôi. Với ước vọng thôi thúc từ trong trái tim, là con cháu các Vua Hùng, chúng ta có bổn phận chung lưng góp sức xây dựng một nơi xứng đáng thờ kính Tổ Tiên của mình là 18 đời Vua Hùng đã có công dựng nước, ông kêu gọi mọi người Việt khắp nơi trên thế giới, nhất là các vị tỷ phú, triệu phú gốc Việt như tỷ phú Hoàng Kiều hãy hỗ trợ công việc chính đáng này, và ông giới thiệu Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ gồm ba thành phần: Ban Cố Vấn có: Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ, Trưởng lão HT Thích Chơn Thành, HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Minh Nguyện, GMTL Trần Thanh Vân, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ.Ban Điều Hợp gồm: LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Trưởng Ban), Tổng Thư Ký: Ông Ngô Thiện Đức, Thủ Quỹ: Ông Hoàng Tấn Kỳ. Phụ Tá Thủ Quỹ: Cô Võ Hồng Hoa, cô Nguyễn Ngọc Thanh. Sổ sách tài chánh: KB Income Tax. Các Thành Viên: LS Trần Sơn Hà, các ông: Phạm Ngọc Khôi, Lê Quang Dật, Nha Sĩ Cao Minh Hưng, các ông Nhan Hữu Hậu, Hứa Trung Lập, Phan Như Hữu, Phạm Hoàn, Lê Địch Hữu, Đinh Quang Truật, Nguyễn Văn Kỳ, Lương Khánh Hiệp, LS Nguyễn Thanh Phong, ông bà Đặng Phước Nguyên, Nha Sĩ Thùy Linh, Võ Sư Phạm Văn Thành, Ông Bà Nha sĩ Chu Văn Cương, Bà Kiêm Lang, Anh Nguyễn Khang Bảo…Trong dịp nầy, LS Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đề ra chiến dịch “Trăm Con Lạc Việt” để kêu gọi 100 người đầu tiên đóng góp, và từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 đã có 17 người đóng góp, mỗi vị $1,000 gồm các ông bà LS Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Trần Sơn Hà, Hứa Trung Lập, Hoàng Tấn Kỳ, Phạm Ngọc Khôi, Đặng Phước Nguyên, Lê Nguyên Thông, Nha Sĩ Chu Văn Cương, LS Nguyễn Thanh Phong, Bùi Đức Hiền, Bùi Tự Cường, Cao Minh Hưng, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, Bà Đào Thị Yến, Bà Nguyễn Kiêm Lang, Nghị Viên Kimberly Hồ, Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Orange. Ông rất mong chiến dịch Trăm Con Lạc Việt sẽ được đồng hương tích cực ủng hộ để công trình văn hóa vô cùng quan trọng này sớm được thành tựu.Sau đó, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa mời tất cả các thành viên trong Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương lên ra mắt đồng hương.Buổi tiệc bắt đầu, xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số gây quỹ, chương trình văn nghệ do: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Đoàn Thanh Thiếu Niên CLB/TNS, Đoàn Vũ Hậu Duệ Đền Hùng, CLB Hùng Sử Việt San Diego, Nhóm Hát Quỳnh Hoa trình diễn các tiết mục trong đó có các màn vũ và những nhạc phẩm ngợi ca quê hương, trong lúc nầy nhà thơ sĩ Kiêm Lang ngâm bài thơ “Cảm Tác Về Đền Tổ Hải Ngoại” do chính tác giả sáng tác và trình bày.Hội Đền Hùng Hải Ngoại do LS Nguyễn Xuân Nghĩa thành lập cách nay khá lâu, ông bà đã dùng một căn phòng kế bên văn phòng làm việc của ông để làm Đền Thờ Vọng Tổ, và hàng năm đều có tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại đây.Đồng hương xa gần muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về: Ủy Ban Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ số 14550 Magnolia ST, Suite #203, Westminster, CA 92683, điện thoại: (714) 423-8888, Fax (714) 892-2518 hoặc vào trang web: www.xaydungdenhung.com