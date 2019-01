Sài Gòn Cần 100 Năm Nữa Mới Hết Lụt

SAIGON -- Các quan chức thú nhận: cần hơn 100 năm nữa, hạ tầng của thành phố Sài Gòn mới có thể đạt chuẩn quốc tế...Báo The Leader ghi rằng đó là tuyên bố của Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.SG.Bản tin báo này kể rằng nhiều vấn đề nóng của TP. SG như nhân sự chủ chốt, xử lý ngập nước, hạ tầng, kẹt xe... đã được ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.SG trả lời thẳng thắn tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm 2019.Bản tin cũng ghi lời ông Nhân rằng, trong năm 2018 thành phố có 93 cán bộ, công chức bị kỷ luật về mặt chính quyền; 59 đảng viên bị kỷ luật Đảng.Báo The Leader kể:“Về tình trạng kẹt xe, ông Nhân chỉ ra nguyên nhân là số km đường trên một km2 diện tích đang quá thấp so với tiêu chuẩn, quy hoạch đất dành cho giao thông còn quá ít."Đây là hai chỉ số mà thành phố chưa thể giải quyết được, cần phải tìm cách khắc phục vì với tốc độ xây dựng hạ tầng như hiện nay, hơn 100 năm nữa mới có thể đạt chuẩn quốc tế", ông Nhân nói.Nguyên nhân khác là tốc độ tăng dân số cơ học nhanh, trung bình 5 năm có thêm một triệu người, gây áp lực lớn cho giao thông thành phố. Giải pháp là thành phố phải làm thêm đường, phát triển giao thông công cộng. Vướng mắc của tuyến metro số 1 hiện đã được giải quyết, dự kiến năm 2020 hoàn thành, hai năm sau thành phố sẽ triển khai tuyến 2.Trước mắt thành phố sẽ điều tiết bằng giao thông thông minh, tăng cường xử phạt người vi phạm bằng hình ảnh từ camera và tuyệt đối không cho xây nhà cao tầng ở những nơi không có quy hoạch.”Cũng nên nhắc rằng, thông tấn VietnamNet trong một bản tin ngày 25/9/2018 ghi nhận: TP.SG cần 125 tỷ USD để phát triển hạ tầng.Bản tin lúc đó kể chuyện hai tuyến metro của TPSG đội vốn 44.000 tỷ...Cũng năm ngoái, bản tin VnExpress ngày 29/5/2018 kể chuyện Sài Gòn bó tay vì ngập lụt...Vấn đề là các chuyên gia nhận xét: tốn tiền cũng vẫn ngập lụt.Bản tin ghi nhận chỉ vì quy hoạch lạc hậu, do vậy:“Theo kỹ sư Vũ Hải - người có hơn 50 năm công tác trong lĩnh vực cấp thoát nước (nguyên giảng viên ĐH Bách khoa và ĐH Xây dựng Hà Nội), với cách làm hiện nay, thành phố nếu có huy động được số tiền rất lớn cũng không thể hết ngập, mà phải thay đổi tư duy mới mong hiệu quả.”