Truyền Bia, Công Đoàn, Rơi Đèo, Tôm, Thể Dục...

Xuân NiệmBác sĩ Việt Nam nhiều người rất mực tài năng... cứu bệnh nhân cả trong những điều kiện hy hữu.Bản tin Zing kể: Kể về ngày cấp cứu 25/12, bác sĩ Lâm cho biết đây là lần đầu khoa tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu nặng và sử dụng phương pháp truyền bia vào cơ thể.Mới đây, bác sĩ Lê Văn Lâm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, Triệu Phong, Quảng Trị) trong tình trạng hôn mê, nguy kịch do ngộ độc rượu bằng cách truyền 15 lon bia vào cơ thể..."Phương pháp cấp cứu bệnh nhân này tôi đã đọc trên các tài liệu nước ngoài từ lâu nên khi đó mạnh dạn thực hiện... Sau những nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân dần bình phục, tỉnh táo. Ngày 9/1, bệnh nhân Nhật đã xuất viện, sức khỏe ổn định.Báo Giáo Dục VN kể chuyện Sài Gòn: Thầy giáo này cho rằng công đoàn của nhà trường không bảo vệ được quyền lợi cho người lao động nên đã làm đơn xin ra khỏi công đoàn.Ngày 10/01, thầy Đặng Minh Thống – giáo viên bộ môn Tin học của Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố SG) xác nhận đã có đơn xin ra khỏi tổ chức công đoàn của nhà trường.“Cách đây vài ngày, thầy Thanh (Chủ tịch Công đoàn nhà trường – PV) đã trả lại đơn và yêu cầu làm lại cho đúng thể thức, quy định”, thầy Thống nói.Bản tin VietnamNet kể: Đang đổ dốc trên đèo Hải Vân, tài xế Minh vượt xe cùng chiều tại khúc cua ngoặt không đảm bảo an toàn khiến chiếc xe mất lái rồi lật xuống vực.Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc, TT-Huế cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh (SN 1971, trú phường 3, TP Sóc Trăng) về tội “Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ” theo điều 260, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.Báo Pháp Luật kể: Chủ cơ sở ở TP Hải Phòng cùng 2 người làm công mua tôm chết về bơm tạp chất vào rồi bán cho các nhà hàng, khách sạn.Ngày 10-1, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thuỷ sản (Sở NN-PTNT Hải Phòng) đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở bơm tạp chất vào tôm.Bản tin VOV kể (có phải là ngôn ngữ nịnh bợ trong sáng, hay không trong sáng?): Bộ Y tế vừa khởi động chương trình tập thể dục ngay tại công sở. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, tiến tới ngày tập 2 lần ngay tại công sở.Tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 9/1, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ, khoảng 30 năm về trước, vào mỗi buổi sáng bà cùng đồng nghiệp sẽ tập thể dục và đọc báo vào đầu giờ. Tuy nhiên, bây giờ có nhiều thay đổi nên thói quen đọc báo, tập thể dục buổi sáng dần không còn. “Khi ngồi nhiều làm việc, tôi rất khó chịu, đau mỏi người, mỏi mắt. Đứng dậy vận động sẽ dễ chịu hơn"- Bộ trưởng Tiến nói.Báo PetroTimes kể: Tàu chở 3.500 chiếc xe Nissan bị cháy và chìm ở Thái Bình Dương.Một tàu hàng chở 3.500 chiếc xe Nissan bị thủy thủ đoàn bỏ rơi sau khi đám cháy bùng phát vào cuối tháng 12/2018 đang tiếp tục trôi dạt trên Thái Bình Dương và có nguy cơ bị chìm, theo Associated Press ngày 9/1/2019.Một đoạn video về con tàu đang bốc cháy ở Thái Bình Dương đã được đăng trên YouTube ngày 9/1.Bản tin TTXVN kể: Khảo sát tại một số công ty cho thuê xe ô tô tại phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng); Thái Thịnh, Xã Đàn (quận Đống Đa); Hoàng Mai (quận Hoàng Mai)… cho thấy, do khan hiếm nguồn xe cho thuê, trong khi nhu cầu tăng cao nên mức giá cho thuê cũng “đội” lên từ 20 - 30% so với ngày thường. Muốn thuê xe, khách hàng phải cam kết thuê ít nhất 7-10 ngày. Tính trọn gói, khách hàng thuê xe phải chi trả một khoản tiền không nhỏ, từ 7 - 25 triệu đồng trong mấy ngày Tết.Báo Nông Nghiệp VN kể: Ruộng đồng kêu cứu vì không có nước canh tác.Thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) nằm sát thị trấn Rừng Thông nhưng gần 100% nhân khẩu sống phụ thuộc vào SX nông nghiệp. Thế nhưng, từ hơn 10 năm nay, nhiều diện tích ruộng đã phải bỏ hoang do thiếu nước.Báo Hải Quan kể: Để có một đường hoa Nguyễn Huệ thành công, các nghệ nhân đã được quy tụ để tích cực tạo hình, chế tác các chú heo dễ thương chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019 cùng nhân dân TPHCM. Nhiều năm liền trực tiếp thi công các linh vật của Đường hoa Nguyễn Huệ, nghệ nhân Văn Tòng (quận 12) cho biết, cứ đến mỗi năm được đảm nhận công việc chế tác các linh vật tại Đường hoa, trong lòng rất vui và phấn khởi. Tập thể hơn 25 nhân công tại xưởng thi công nỗ lực hàng ngày để hoàn thành công việc theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách mỗi độ Tết đến xuân về.Báo Lao Động kể: Gần Tết, công nhân khốn đốn vì bị nợ lương hàng trăm triệu đồng.Nhiều tháng nay, CNLĐ Cty TNHH TNHH Sunny Golves (100% vốn Hàn Quốc, chuyên dệt găng tay tại đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) lâm vào tình cảnh khốn đốn vì bị Cty nợ lương hàng trăm triệu đồng.Theo phản ánh của CN, trong năm 2018, CNLĐ chưa được Cty trả lương các tháng: 7,8,9,10,11,12 với số tiền hơn 386 triệu đồng. Số CNLĐ đang làm việc bị nợ hơn 283 triệu đồng; CNLĐ nghỉ việc bị nợ hơn 103 triệu đồng. Người bị nợ lương nhiều nhất là hơn 50 triệu đồng; người ít khoảng 5-6 triệu đồng. Cty còn nợ đóng BHXH cho CNLĐ từ tháng 9.2018- 12.2018 là hơn 79 triệu đồng. CNLĐ cho biết, đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này, tuy nhiên đều không được hồi đáp thỏa đáng.Báo Tổ Quốc kể: Tổng số lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Nhật Bản khoảng 120.000 người. Việt Nam trở thành nước có số lượng lao động đang làm việc tại Nhật Bản đông nhất trong số 15 quốc gia có người lao động tại đây....Năm 2018, số lượng lao động xuất khẩu liên tục đạt 140.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 7% so với năm 2017 và cũng là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam có lượng lao động xuất khẩu đạt hơn ngưỡng 100 nghìn người.Báo Dân Trí kể chuyện Đà Nẵng: Tạm dừng tuyến xe buýt miễn phí, nhiều lái xe thất nghiệp dịp cận Tết.Sau thông báo Đà Nẵng tạm dừng tuyến xe buýt TMF một tháng để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa lại phương tiện, hơn 20 người lao động là tài xế, phụ xe cũng mất việc theo ngay dịp cận Tết.Các tài xế chạy tuyến xe buýt TMF miễn phí vừa phản ánh đến báo chí về việc khi Đà Nẵng tạm dừng tuyến xe buýt TMF một tháng làm họ cũng mất việc.Báo Công Thương kể: Từ ngày 29-31/3 tại khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019.Theo Kế hoạch, 20h ngày 29/3 sẽ diễn ra lễ khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019. Trong thời gian diễn ra lễ hội sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa với Nhật Bản gồm, trưng bày cây và cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội. Tổ chức không gian văn hóa giới thiệu văn hóa Nhật Bản gồm: cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama. Trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản với khoảng 15 đội, mỗi đội từ 15-100 người. Tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội như: ca trù, hát xẩm, múa bồng… và các hoạt động phụ trợ như giới thiệu nghệ thuật cắm và tỉa hoa của Việt Nam và Nhật Bản… Bên cạnh đó, là hoạt động giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam, dự kiến mỗi bên sẽ có khoảng 8-10 gian hàng….