Tuyên Bố Về Di Dân Tối Thứ 3 Của Trump Có Nhiều Điểm Sai

WASHINGTON - TT Trump quy trách các nhà lập pháp của đảng DC không thỏa thuận các biện pháp an ninh biên giới của hành pháp, gồm kinh phí xây tường biên giới dự chi 5.6 tỉ MK.Nhân dịp này, ông cũng lập lại thông báo: Mexico sẽ gián tiếp đóng góp.Trong lập luận để đòi bằng được kinh phí 5.6 tỉ, ông trưng ra nhiều dữ liệu không đúng.Ông nói: nhân viên của cơ quan kiểm soát thuế và biên giới (CBP) chận bắt hàng ngàn di dân – con số thật trong hồ sơ của CBP là 396,579 người bị bắt trong tài khóa 2018, là 1087 người/ngày, không là “hàng ngàn”.Cũng là khó để biết di dân nhập lậu gây tốn kém công quỹ ở mức nào – thực tế là 1 phân tích năm 2017 xác nhận “di dân bất hợp pháp đóng góp đáng kể về thuế”.Trong tuyên bố từ Phòng Bầu Dục chập tối Thứ Ba, ông Trump nói “sẽ dựng rào chắn bằng thép, không là tường bê-tông” nhưng giới lập pháp DC chống bất kỳ rào thép hay tường bê-tông. Ông Trump nhắc lại “nghị sĩ Schumer ủng hộ tường chắn trong quá khứ”, là đúng nhưng không đủ đúng – vì ông Schumer và 1 số đồng viện cùng đảng ủng hộ văn bản luật Secure Fence Act cho phép dựng hàng trăm dặm hàng rào nhưng không là tường.Về điểm gọi là an ninh biên giới, các nhà lập pháp DC đề nghị 1.3 tỉ, không gồm 5.6 tỉ kinh khí xây tường - an ninh biên giới nói chung gồm các phương tiện và tài nguyên về nhân vật lực, kỹ thuật.TT Trump cũng nói phóng đại về thiệt hại nhân mạng gây ra bởi buôn lậu ma túy vượt biên giới mà ông nói là cao hơn tổng số tử sĩ hy sinh trong chiến cuộc Vietnam (trên 58,000). Năm 2017, hệ thống trung tâm phòng chống dịch bệnh (CDC) ghi: 70,327 người chết vì quá liều lượng – con số này là tổng số toàn quốc, phần có liên quan với di dân là không rõ. Hơn nữa, CDC chưa công bố số liệu 2018.Mặt khác, ông Trump kể ra 1/3 số phụ nữ bị tấn công tình dục bởi di dân xâm nhập quá cảnh Mexico – đây cũng là lý do để di dân Trung Mỹ tổ chức “đoàn lữ hành” để di chuyển an toàn hơn.Theo lập luận của TT Trump, việc làm và lương giảm với công dân da đen và gốc Nam Mỹ vì ảnh hưởng của di dân vượt biên – nhưng, kinh tế gia tin rằng di dân nói chung (hợp lệ hay không) nhận làm những việc không đòi hỏi chuyên môn, tạo thêm cơ hội việc làm cho dân bản địa.1 cuộc nghiên cứu của giáo sư Giovanni Peri dạy kinh tế tại trường UC Davis nhận thấy làn sóng di dân làm tăng 1% việc làm và tăng lương 0.5% tại California.Mặt khác, khi nêu ra hậu quả bạo động, ông Trump kể ra 266,000 vụ bắt giữ của ICE trong 2 năm qua, gồm 100,000 kẻ phạm tội, 30,000 người tấn công tình dục và 4000 tên sát nhân – con số tổng quát có vẻ đúng, nhưng thực tế là trên 50% không phạm tội bạo động.