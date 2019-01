Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 Họp Báo: Chủ Đề Diễn Hành “230 Năm Chiến Thắng Đống Đa”

Trong cuộc họp báo.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vào lúc 3 giờ chiều Thư Tư ngày 8 tháng 1 năm 2019, ban tổ chức Diễn Hành Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề à “230 Năm Chiến Thắng Đống Đa” đã tổ chức một buổi họp báo để thông báo một số tin tức về diễn tiến việc tổ chức ngày diễn hành tết Kỷ Hợi 2019.Tham dự buổi họp báo ngoài một số các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ còn có các thành viên trong ban tổ chức diễn hành Tết 2019.Mở đầu buổi họp báo Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng ban tổ chức ngày Diễn Hành Tết lên cho biết lý do chọn chủ đề Tết “230 Năm Chiến Thắng Đống Đa” là để ghi nhớ chiền công hiển hách của Vua Quang Trung đại thắng quân Thanh.với chỉ 10 vạn quân đã chiến thắng gần 30 vạn quân Thanh hùng mạnh, đông gấp 3 lần quân ta. Nhắc lại chiến công cũng để thể hiện tinh thần dân tộc trước sự xâm lăng của Tàu cộng hiện nay.Trưởng Ban tổ chức Nghị Viên Phát Bùi cho biết:Diễn hành Tết năm nay sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 AM đến 12 giờ PM trên Đại lộ Bolsa AveSố đơn vị diễn hành năm nay tối đa là 90 đơn vị để hoàn tất trước 12 giờ trưa.Đơn xin diễn hành: Lệ phí từ $300 cho các tổ chức bất vụ lợi, $600 cho các cơ sở thương mại.Nơi nhận đơn Văn Phòng Cộng Đồng 13127 Brookhurst ST, Garden Grove, Điện thoại (714) 512-6612 Thứ Hai đến Thứ Sáu từ lúc 1:00 PM đến 5:00PM, Thứ Bảy, 11:00 AM đến 4:00PM..Lộ trình diễn hành: trên Đại Lộ Bolsa bắt đầu từ đường Purdy/Magnolia to Bushard/Bishop có phướng và cờ Việt Nam Cộng Hòa treo hai bên đường trong 30 ngày tết. Cây nêu cao với 9 nhánh pháo dài và 5 con Lân biểu diễn.Chi phí đặt cọc cho thành phố Westminster là $58,000. Tổng số tiền dự chi để làm sân khấu, banner, security, mướn ghế, lều, xe hoa… là $140,000 đến $150,000. Ban Tổ Chức hy vọng sẽ thu được khoảng $155,000 từ sự bảo trợ của các cơ sở thương mại, lệ phí diễn hành, xổ số và chương trình dạ tiệc gây quỹ.Trong dịp nầy ông Phát Bùi cũng đã cho biết số tiền đã đóng cho Thành Phố Westminster là $58,000 số tiền nầy ban tổ chức đã mượn của ông Hoàng Tấn Kỳ $15,000, ông Phạm Hoàng $10,000, ông Bùi Đẹp $5,000, ông Tạ Trung $5,000, Xuân Mai $5,000 và số còn lại ban tổ chức đã tạm ứng cho đủ số $58,000Theo Ban Tổ Chức cho biết, hiện nay có khoảng 25 cơ sở thương mại nhận bảo trợ cho Diễn Hành Tết 2019, 1000 vé số đã được bán và cũng có khoảng 50 đơn vị nộp đơn tham gia diễn hành.Trong những cơ sở bảo trợ Tittle:ï BS. Michael Đào Medical Clinic đã bảo trợ $20,000. Dimond: EV Princess, Lexor $5,000, Gold:$3,00 có BS. Trương Văn Như, Tiệm Vàng Maily, Malenzzi, Silver: $1,500 có Magic Mattress, VIP Healthcare và một số cơ sở In-Kind Donation: Asian World Media, Little Saigon TV, SET, SBTN, VCAL, VNA…Ban tổ chức cho biết tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại nhà hàng Golden Sea (trên góc đường Brookhurst và Katella) giá vé $50.00, VIP $60.00 Ban tổ chức kính mời đồng hương tham dự để góp phần yểm trợ cho ngày diễn hành Tết được thành công.Mọi chi tiết liên lạc lấy vé: ông Bùi Đẹp (951) 733-8844, Tiệm Vàng Maily (Phước Lộc Thọ) (714) 903-8821, Đền Thánh Trần (657)296-7889.Trong phần cuối của buổi họp báo, Nghị Viên Phát Bùi, Trưởng Ban Tổ Chức cho biết: Ban Tổ Chức đang cố gắng Scan 2 pho tượng Đức Trần Hưng Đạo và Vua Quang Trung để làm xe hoa diễn hành trong dịp Tết 2019.Ngoài ra ông cũng cho biết, “Ban tổ chức cố gắng mời các cộng đồng bạn như Đại Hàn, Mexico, American Indian đi diễn hành chung với chúng ta,”Nghị viên Phát Bùi cho hay rằng năm 2016 có khoảng 6,000 người tham gia diễn hành, số người coi ở hai bên đường là 20,000 người và cũng có khoảng 13.4 triệu người quan tâm đến Diễn Hành Tết thông qua các trang mạng như Twitter, Instagram, Youtube…Sở dĩ năm nay chỉ có thể nhận tối đa là 90 đơn vị tham gia diễn hành chứ không thể nhận hơn 100 đơn vị như những năm trước vì Thành phố Westminster muốn buổi diễn hành Tết phải hoàn tất trước 12 trưa để kịp thời gian làm các công việc dọn dẹp trả lại đường phố cho người dân.Các cơ sở thương mại hoặc các đơn vị muốn tham gia vào Diễn Hành Tết 2019 “230 Năm Chiến Thắng Đống Đa” có thể liên lạc về Văn Phòng Cộng Đồng 13127 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843. Điện thoại: (714) 512-6612, Thứ Hai – Thứ Sáu làm việc từ 1PM – 5PM. Thứ Bảy từ 11AM – 4PM.