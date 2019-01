VROC: hội Cầu Vồng Việt Quận Cam Sẽ Triển Lãm, Diễn Hành

Bích chương.Nguyễn Bích HàBuổi sáng của những ngày đầu năm, trời có nắng nhưng se lạnh. Cái lạnh vừa đủ để tôi khoác thêm chiếc áo len, nhẹ nhàng xuống phố Bolsa. Giữa không khí mùa xuân đang tràn về khắp nơi, cùng với sự háo hức chuẩn bị đón Xuân, tôi chợt bồi hồi nhớ lại những mùa xuân đã đi qua cùng bao kỷ niệm buồn vui ùa về.... Với tôi Xuân không chỉ là hoa, là bánh mứt, là ngày hội họp bên người thân, mà còn là ngày trở về cội nguồn của những đứa con xa quê hương, là vinh dự được diễu hành cùng các hội đoàn người Việt tại miền Nam California như một đại gia đình.Tôi không khỏi ngậm ngùi khi nhớ lại kỷ niệm của sáu năm về trước với những việc đau lòng dẫn đến sự hình thành của hội VROC, một tổ chức bất vụ lợ̣i được chính thức thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích truyền sức mạnh cho mọi thành viên trong cộng đồng qua các công tác vận động, đấu tranh, giáo dục và các chương trình dịch vụ cộng đồng để mỗi thành viên phát huy hết tiềm năng của mình và góp phần xây dựng một đại cộng đồng cường thịnh. Hội VROC bao gồm nhiều thế hệ những người đồng đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển đổi giới tính (gọi tắt GLBT), và những người thân của họ gồm ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng và cả những người bạn và phụ huynh không có con là người đồnh tính, song tính hay chuyển giới.Là những phụ huynh có con là đồng tính, song tính và chuyển giới, trước khi có hội VROC, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong gia đình. Chúng tôi đã phải đơn độc đối diện với một số vấn đề của xã hội, của định kiến và tôn giáo.Cá nhân tôi là mẹ của một em chuyển giới nam. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa Giáo, được giáo dục, rèn luyện bởi cha mẹ và trưởng thành như bao nhiêu người khác. Tôi cũng từng mong muốn con của mình sẽ lớn lên rồi lập gia đình sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Nhưng mọi điều đã không xảy ra như tôi nghĩ. Vào năm 12 tuổi, “con gái” tôi lúc bấy giờ, đã bày tỏ cho tôi biết giới tính thật sự của em khác với cơ thể em đang có. Khi đó tất cả thế giới quanh tôi như sụp đổ. Tôi đã như không còn sống nổi, và những ngày tháng đau khổ thất vọng buồn tủi đến thân xác héo mòn đã kéo dài đến 5 năm trời. Rồi một ngày tôi chợt ngộ ra mình phải đứng lên để tiếp tục sống, phải giúp con được “sống thật với chính mình”. Mẹ con tôi mày mò lặn lội khắp nơi để tìm một cố vấn tâm lý người Việt nói tiếng Việt hoặc một hội đoàn đồng tính để tìm hiểu và được giúp đỡ. Qua đó chúng tôi đã quen được nhau, những cha mẹ có chung hoàn cảnh, chúng tôi an ủi nhau, tìm đến các nhà tâm lý, tham dự những khóa học về giới tính do các chuyên gia hướng dẫn. Chúng tôi càng lúc càng thấu hiểu và biết thông cảm, yêu thương và giúp đỡ con mình trở nên tốt đẹp hơn.Là cha mẹ của các con em đồng tính, song tính và chuyển giới chúng tôi đã trải nghiệm sự phân biệt đối xử, sự kỳ thị trong công đồng , trường học và những nơi công cộng. Do thiếu thông tin và hiểu biết nên chúng ta đã có cái nhìn sai lệch về họ. Họ là những con người bình thường như chúng ta, có ăn học, có làm việc và cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Họ cũng mang những trách nhiệm và nghĩa vụ như chúng ta và họ cũng nên có được những quyền lợi như chúng ta. Hơn nữa họ là con người là một phần của xã hội văn minh nầy, biết bao người trong giới đồng tính đã đem đến bao điều tốt đẹp cho nền văn minh nhân loại.Tôi còn nhớ mãi khoảng thời gian cuối năm 2012 lúc nhóm đồng tính song tính và chuyển giới gốc Việt bị ban tổ chức diễu hành Tết bác đơn, không được ghi danh tham dự diễn hành Tết nguyên đán với lý do không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt. Cuộc tranh luận giữa ban tổ chức diễu hành và hội đồng tính Việt xảy ra rất gay cấn, kéo theo các nhà truyền thông báo chí Mỹ và Việt vào cuộc. Nhóm đồng tính Việt được mời tham dự một buổi bỏ phiếu do ban đại diện cộng đồng Nam Cali tổ chức với quyết định không cho các em tham gia diễu hành cùng với cộng đồng.Tôi còn nhớ như in hình ảnh đau thắt lòng, hơn hai trăm con em của chúng ta phải đứng bên lề đường chào đón đoàn diễu hành đi qua, Tết năm 2013. Ngay sau đó chúng tôi đã sát cánh bên các em, thành lập hội VROC tranh đấu cho quyền được trở về nhà, ngôi nhà cộng đồng Việt hải ngoại, nơi không có sự chia rẽ phân biệt đối xử. Chúng ta đều là con dân Việt!Chúng tôi đã thành công và đã hạnh phúc khI hội VROC lần đầu tiên nắm tay nhau tham dự diễn hành Tết năm 2014.Là một trong những phụ huynh của hội Cầu Vồng Việt Quận Cam (Viet Rainbow of Orange County - VROC), ngày diễu hành Tết cùng cộng đồng còn có ý nghĩa đặc biệt hơn với chúng tôi. Nó đánh dấu một sự đổi mới, một sự phát triển, một sự đoàn kết, và sự ra đời của tình thương và sự bao dung.Và đã 5 mùa xuân, 5 lần VROC tham dự diễu hành Tết cùng với cộng đồng. Năm nay cũng không ngoại lệ, hội VROC sẽ tham dự diễu hành vào thứ bảy ngày 09 tháng 02 năm 2019.Nhận dịp kỷ niệm 5 năm thành lập hội, chúng tôi sẽ tổ chức triển lãm quá trình sinh hoạt của hội trong những năm qua với những thành tựu đã đạt được như những buổi thảo luận về người đồng tính, những bữa cơm tiếng Việt cho các em trong hội giữ gìn tiếng Việt, tham gia phát thực phẩm cho người vô gia cư, đi thăm viếng các cụ cao niên trong các viện dưỡng lão, ngoài ra hội chúng tôi được mời tham dự vào những chương trình hội thảo với các phụ huynh Việt ở những tiểu bang xa như New Orleans, Texas, Chicago, New York, Boston v.v nơi mà người Việt thiếu thốn thông tin về người đồng tính, song tính và chuyển giới, nhằm hỗ trợ cho những phụ huynh này nâng cao kiến thức và tìm lại hạnh phúc với con cái, bằng cách chia xẻ câu chuyện của chính mình.Cuộc triển lãm sẽ diễn ra vào bốn ngày: 26 & 27 tháng Một 2019, và 09&10 tháng Hai 2019.Mở cửa từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều.Buổi tiếp tân khai mạc: Thứ Bảy, ngày 26, tháng Một, 2019 lúc 12 giờ trưaBuổi tiếp tân bế mạc: Thứ Bảy ngày 09, tháng Hai, 2019 lúc 2 giờ chiều sau buổi diễn hành Tết.Tại Việt Báo (14841 Moran St, Westminster, CA)Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi , đại gia đình VROC xin kính chúc quý độc giả, quý Ông Bà, quý Cô Bác Anh Chị và các Em một năm tràn đầy niềm tin, bình an và đoàn kết.Kính,Đại diện phụ huynhNguyễn Bích Hà