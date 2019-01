Trump: Đập Bàn, Bỏ Họp Với Phe Dân Chủ Về Xây Tường; Mục Tiêu Đóng Cửa Công Sở Không Là Bức Tường Mà Là Trump

WASHINGTON - Ký mục gia của ABC so sánh tuyên bố từ Phòng Bầu Dục tối Thứ Ba của TT Trump là phim cũ chiếu lại lần thứ 12 sau khi là “bom tấn” hơn 2 tháng trước.Giới phân tích tin rằng mục tiêu của đóng cửa công sở không là bức tường mà là cá nhân Trump.ABC tường thuật: phát biểu của TT Trump không cung cấp thông tin mới về đóng cửa công sở hay về an ninh biên giới, cũng không làm lay chuyển cử tri hay các nhà lập pháp.Nhà báo nhắc lại: thông điệp về di trú ngày 8-11-2018 của ông Trump chỉ đưa tới thất bại thảm hại trong thăm dò dân ý ở thời điểm giữa nhiệm kỳ TT. Lý do dùng lại thông điệp vô hiệu vài tháng trước là “thiếu khả năng sáng tạo”.Giới quan sát đặt vấn đề: sau phát biểu về an ninh biên giới từ Phòng Bầu Dục là gì. Dường như ông Trump không hiểu đa số công dân không ủng hộ bức tường – nên, chỉ đến khi ông Trump hiểu, và khi đủ số dân cử CH nhận thức được “niềm tin của thực tế”, tình trạng này chưa kết thúc.Trong khi đó, phản ứng của thủ lãnh DC tại 2 Viện lập pháp đưa tới nhiều tiếng cười trên mạng xã hội.Trong phát biểu từ Phòng Dầu Dục về đe dọa an ninh quốc gia tại biên giới, TT Trump gọi cuộc đối đầu với lập pháp gây ra khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng tim óc, và nhắc lại yêu cầu hơn 5 tỉ MK để xây tường biên giới.Liền sau đó, cả chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và thủ lãnh phe DC Thượng Viện Chuch Schumer tái xác nhận chủ trương ngưng đóng cửa công sở để thảo luận kinh phí xây tường biên giới.Nhưng, các giới xử dụng twitter lưu ý hơn tới luận điệu nghiêm trọng của bà Pelosi và ông Schumer – nhiều người so sánh 2 vị này với “các bậc phụ huynh nổi giận”. 1 người phóng twitter pha trò “Chớ tưởng có thể lẻn vào nhà khi về khuya – tía, má đang chờ tại phòng khách đấy”. Có người so sánh hình ảnh bà Pelosi và ông Schumer sánh vai trước microphone với bức tranh biểu tượng American Gothic. Nhận xét khác là 2 nhà lập pháp DC có thể đóng phim quảng cáo cho 1 công ty pháp lý, hay hoạt cảnh trong 1 vụ uy hiếp con tin.Trong khi đó bản tin của bào The New York Times hôm Thứ Tư cho biết rằng TT Trump đã đập bàn và bãi bỏ cuộc họp tại Bạch Ốc vời các lãnh đạo lập pháp hôm Thứ Tư sau khi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi của California nói rằng bà không tài trợ tiền xây tường dọc theo biên giới phía nam, là leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu về việc đóng công sở.Các nhà lãnh đạo Dân Chủ ra khỏi cuộc họp tại Bạch Ốc nói rằng Ông Trump đã “nổi cơn thịnh nộ.” Các đồng minh của tổng thống chỉ trích các nhà Dân Chủ từ chối thương lượng. Và rồi ông Trump đã viết twitter rằng cuộc họp là “hoàn toàn phí phạm thời gian.”