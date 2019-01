Phúc: Thủ Tục Hải Quan Hối Lộ 53%

HANOI -- Các quan chức nhà nước thú nhận rằng hối lộ là chuyện bình thường trong “thiên đường” xã hội chủ nghĩa VN, và tiền này được doanh nghiệp gọi là “tiền bôi trơn”...Báo Chính Phủ ghi rằng chính Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận: Chi phí không chính thức sẽ giết chết doanh nghiệp.Bản tin này ghi lời ông Phúc:“Các đồng chí thử tính toán 1 container thông quan nếu cần ‘bôi trơn’ 1 triệu đồng thì 1 năm mất hàng chục nghìn tỷ đồng. Chính những chi phí không chính thức này sẽ ‘giết chết’ doanh nghiệp. Tại sao doanh nghiệp Việt Nam mãi không lớn được, lý do cũng một phần do điều đó tạo ra cùng các khoản không chính thức khác”.Sau khi ông Phúc khen ngợi guồng máy công quyền về khả năng thu thuế, bản tin Báo Chính Phủ ghi rằng:“Thấy mặt tiến bộ nhưng cũng cần nhìn nhận thẳng thắn tồn tại, hạn chế, Thủ tướng nêu rõ công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của một số mặt chuyển biến còn chậm, thiếu đồng bộ. Các chính sách không ổn định, hay sửa đổi, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.”Ông Phúc cũng dẫn ra một trường hợp: “Người ta hỏi tại sao thông tư của Bộ Tài chính quy định 1 con bò do các trang trại chăn nuôi bán cho doanh nghiệp hoặc HTX thì không phải chịu thuế VAT nhưng bán cho cá nhân thì chịu thuế VAT 5%, trong khi luật và nghị định của Chính phủ không quy định điều này”.“Hay người ta hỏi một ý là người dân thuê mặt nước nuôi trồng thủy hải sản trong đê thì phải chịu thuế nhưng thuê mặt nước ngoài đê lại được miễn thuế, thậm chí cho thuê lại để kiếm lời như cử tri huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã nêu với chúng tôi”.Tại sao những người kinh doanh cá thể không muốn chuyển thành kinh doanh doanh nghiệp?Câu hỏi này, theo Báo Chính Phủ rằng Thủ tướng Phúc cho biết, ông có hỏi một số hộ cá thể tại sao không chuyển thành doanh nghiệp thì nhận được câu trả lời: “Sổ sách, kế toán, nộp thuế phức tạp quá. Cùng với đó, tôi phải đóng bảo hiểm. Ở đây, tôi cứ khai kinh tế hộ đơn giản, nếu quen biết thì nộp ít thôi”.Hối lộ bao nhiêu là vừa? Câu hỏi này được nói là phí bôi trơn bao nhiêu là vừa? Câu trả lời, bây giờ là khoảng 57%...Báo Chính Phủ viết:“Thủ tướng dẫn số liệu từ Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam(VCCI) cho biết, tỉ lệ doanh nghiệp phải chi trả “phí bôi trơn” khi làm thủ tục hải quan mặc dù giảm từ 56,4% năm 2016 xuống 53% năm 2017 nhưng còn cao.”Trong khi đó, báo VietnamNet ghi về hiện tượng lãng phí vì các quan chức cứ rủ nhau ra nước ngoài du lịch:“Thủ tướng cũng cho rằng việc vi phạm chế độ chính sách thu chi ngân sách còn xảy ra ở nhiều cơ quan đơn vị, còn lãng phí trong tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài.”Trong khi đó, Báo Dân Việt kể chuyện phong bì hối lộ qua bản tin nhan đề “Chuyện kẹp phong bì đi giải thích hồ sơ, Thủ tướng-Bộ trưởng đều biết”...