VN Tố Cáo Facebook Phạm Luật

HANOI -- Nhà nước VN quy chụp Facebook vi phạm luật...Bản tin BBC kể rằng Facebook bị cáo buộc không đáp ứng tốt việc bóc gỡ các nội dung kích động chống phá nhà nước theo yêu cầu của cơ quan chức năng Việt Nam.Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba 8/1, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho hay đã phát hiện Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam ở ba lĩnh vực lớn, gồm: Quản lý nội dung thông tin; Quảng cáo trên mạng bất hợp pháp và Trách nhiệm thuế với Việt Nam.BBC ghi cụ thể rằng:“Riêng trong lĩnh vực Quản lý nội dung thông tin, Facebook bị cáo buộc là "không làm tốt" việc xóa các nội dung và các fanpage có hoạt động "chống phá nhà nước" "nói xấu Đảng" - những nội dung được cho là vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng Việt Nam.Đây là các tài khoản mà công an Việt Nam đã cho vào danh sách đen vào yêu cầu xóa, nhưng Facebook được cho là "có làm, nhưng rất hạn chế", và thậm chí "làm rất lâu"."Chúng tôi yêu cầu gỡ bỏ các tài khoản nói xấu lãnh đạo trong vòng 48 tiếng nhưng họ chỉ gỡ sau vài tháng. Mới đây, Facebook đã gỡ 3.000 status nói xấu, gồm cả tài khoản nhưng sau đúng một năm khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu", lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết trên tờ Zing.vn.”Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận rằng tác động đầu tiên của luật an ninh mạng tại Việt Nam: Đài truyền hình Việt Nam VTV hôm 09/01/2019 tố cáo Facebook là đã không tôn trọng luật an ninh mạng vừa bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu năm nay. Theo chính quyền Việt Nam, mạng xã hội này đã để người sử dụng đăng tải những thông tin chống chính phủ hay còn bị coi là « độc hại » .Theo AFP, trong một bản tin ngày hôm nay đài truyền hình Nhà nước VTV tố cáo Facebook đã liên tục trì hoãn không chịu rút các thông tin mà chính quyền Việt Nam, qua các công văn chính phủ, đã yêu cầu mạng xã hội này xóa bỏ.VTV nói thêm là Facebook đã cưỡng lại vì cho rằng các «thông tin đó không vi phạm những nguyên tắc của nhà mạng ».Trong khi đó, được AFP hỏi, Facebook cho biết có quy định rõ ràng để các chính phủ có thể thông báo những nội dung mà họ cho là phi pháp, đồng thời nhà mạng xã hội hàng đầu thế giới này cũng cam kết xem xét tất cả các khiếu nại.RFI cũng ghi nhận rằng Việt Nam là nơi mà truyền thông hoàn toàn bị chế độ Cộng Sản kiểm soát, và Facebook cũng là không gian hiếm hoi để bày tỏ những bất đồng. Với hơn 93 triệu dân, Việt Nam có tới 53 triệu tài khoản Facebook , được xếp vào trong tốp 10 nước dẫn đầu về tỉ lệ người sử dụng Facebook.Luật An Ninh Mạng mới, được Quốc Hội Việt Nam thông qua hồi tháng 7 năm ngoái, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đã bị nhiều nước như Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu chỉ trích mạnh mẽ.Điểm đáng chú ý của bộ luật này là quy định bắt buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trong vòng 24 giờ phải xóa mọi bình luận được cho là mang nội dung gây hại đến «an ninh quốc gia». Các công ty đó, trong đó có những người khổng lồ Mỹ như Facebook, Google sẽ phải cung cấp các dữ liệu người sử dụng dịch vụ của họ nếu chính phủ yêu cầu, và các công ty này phải mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.Bộ Công An Việt Nam, hồi tháng 10 năm ngoái đã khẳng định mục đích của Luật An Ninh Mạng là nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng và loại trừ « các thế lực thù địch và phản động » sử dụng internet để chống chế độ.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng theo quy chụp của Hà Nội, Facebook có thể dùng như vũ khí chống nhà nước CSVN.VOA viết:“...Cục Phát thanh và Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã công bố một số hành vi cụ thể mà họ cho là vi phạm pháp luật Việt Nam của Facebook.1. FB không đóng các tài khoản cá nhân, Fanpage, nhóm, có bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan Nhà nước.2. Cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, rao bán sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp.3. không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là “lừa đảo, vi phạm pháp luật”.Hôm 9/1 Facebook lên tiếng phản bác tố cáo của BTTTT Việt Nam rằng FB vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Trang mạng truyền thông xã hội này cho biết đã hạn chế các nội dung ‘bất hợp pháp’ và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam...Bản tin RFA ghi nhận thêm:“...AFP dẫn thông tin từ Đài truyền hình nhà nước Việt Nam (VTV) đưa tin hôm 9 tháng 1 cho rằng, Facebook đã không thực hiện yêu cầu của Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam, gỡ các trang được cho là kêu gọi các hoạt động chống chính phủ.Theo VTV, Facebook đã trì hoãn và thậm chí không xóa thông tin, tuyên bố thông tin không vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng.Việt Nam cũng cáo buộc Facebook lưu trữ quảng cáo cho các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm tiền giả, hàng giả, vũ khí và pháo…”