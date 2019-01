Sears Định Xin Tòa Phá Sản Cho Thanh Lý Tài Sản

NEW YORK - Vì không thể dàn xếp với các chủ nợ, công ty bán lẻ Sears hoạt động từ 126 năm định xin quan tòa cho phép thanh lý tài sản, theo các nguồn tin thông thạo.Cùng với sự phát triển của kỹ nghệ bán lẻ online, vài năm gần đây chứng kiến hàng loạt công ty khai phá sản – Sears lập hồ sơ phá sản từ Tháng 10, có thể sắp đóng cửa hàng trăm chi nhánh còn đang hoạt động, làm 68,000 người thất nghiệp – tất cả hàng hóa tồn kho sẽ phải bán tháo.Chương trình bán đấu giá tài sản của Sears không bắt đầu trước ngày 14-1 trong khi tổ luật sư của chủ tịch Edward Lampert và quỹ đầu tư của ông là ESL hoạch định chi tiết kế hoạch mua lại Sears bằng 4.4 tỉ, sẽ trình tòa ngày 8-1.Quan tòa thụ lý hồ sơ Sears (tại quận Nam New York) là chánh án Robert Drain có thể cho thêm thời gian để ông chủ Lampert suy tính.Cùng lúc, Sears chuẩn bị 1 kế hoạch bán đấu giá tài sản khác (gồm bất động sản) vào Tháng 2, và ông Lambert có thể đề nghị 1 hiến giá khác.Điểm còn vướng mắc trong thương lượng là bên nào chịu án phí – có thể là trên 200 triệu MK.Đề nghị của ông Lampert gồm xóa nợ 1.3 tỉ để ông làm chủ Sears tái cấu trúc.Trong thời gian gần đây, hãng bán lẻ đồ chơi lớn nhất nước là Toys ‘R’ Us đóng cửa sau 7 thập niên hoạt động, khai phá sản năm 2017, buộc phải thanh lý tài sản 6 tháng sau vì các chủ nợ không tin vào viễn ảnh tái cấu trúc.