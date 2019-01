57% Dân Mỹ Không Tán Đồng Tường Biên Giới Của Trump

WASHINGTON - Công sở đóng cửa hơn 2 tuần vì TT Trump quyết đòi Lập Pháp cấp kinh phí xây tường biên giới bằng 5.6 tỉ MK – ông chưa tỏ dấu hiệu nhân nhượng mà còn dọa: chấp nhận đóng cửa công sở nhiều tháng.Ông định lên tiếng về tường biên giới qua làn sóng truyền hình toàn quốc trong ngày Thứ Ba 8-1 vào lúc kết quả thăm dò dân ý ghi: đa số cử tri không ủng hộ.Khảo sát do SSRS thực hiện theo yêu cầu của CNN cho thấy 57% phản đối và 38% chấp nhận.2 tỉ lệ đối sánh này là tương tự thời điểm TT Trump tuyên thệ nhậm chức.Ông định nêu cao vấn đề cùng tại Phòng Bầu Dục, là nơi TT Reagan truy điệu phi hành đoàn Challenger và các vị tiền nhiệm loan báo chiến tranh hay kết thúc chiến tranh.PTT Mike Pence báo trước: quốc dân sẽ nghe TT tuyên bố “khủng hoảng an ninh quốc gia” – ông cũng hô hào các nhà lập pháp của đảng DC ngồi vào bàn thương lượng, nhưng không cho biết yêu sách về phí tường biên giới là “có thể điều đình” không.Thủ lãnh DC tại 2 Viện lập pháp sẽ lên tiếng không lâu sau TT Trump, qua làn sóng của CNN.Bất trắc chờ đợi ông Trump là sau nhiều luận điệu giận dữ về di trú, những người có đầu óc cởi mở không tin ông.Dân biểu Jerrold Nadley (DC-New York) nói “Tôi trông đợi TT nói dối quốc dân – vì ông từng lừa dối, phát ngôn viên của ông cũng dối dối gạt công dân”.Phóng viên của ABC nói: PTT Pence né tránh các câu hỏi về những bịa đặt trong lập luận về di trú của TT Trump – ông nói: chớ làm giảm uy tín của Bạch Ốc. 1 trong các dữ kiện bịa đặt là Bạch Ốc loan báo 4000 tình nghi khủng bố trà trộn trong làn sóng di dân mưu toan vượt biên tới Hoa Kỳ.Tin NBC xác nhận: từ Tháng 3 đến Tháng 10-2018, cơ quan kiểm soát thuế quan và biên giới CBP bắt 6 di dân theo hồ sơ dữ liệu khủng bố.Con số 4000 do tham vụ báo chí Sarah Sanders nêu ra hôm Thứ Sáu – qua Thứ Hai, bộ trưởng nội an Kirstjen Nielsen loan báo con số tương tự với phóng viên.Theo NBC, 41 người có tên trong danh sách tình nghi khủng bố bị bắt tại biên giới, trong số này 6 người là di dân, không là công dân hay thường trú nhân.