Đừng Xài Ứng Dụng Thời Tiết Bên Thứ Ba Đầu Ngày

Một trong những điều đầu tiên mà nhiều người thường làm mỗi sáng là lấy điện thoại và mở ứng dụng thời tiết. Tuy nhiên, không phải ứng dụng thời tiết nào cũng nên mở, vì các ứng dụng thời tiết bên thứ ba được xem như cánh cửa mở cho việc theo dõi vị trí người dùng trên điện thoại. Chúng rất dễ tạo ra khi chỉ cần kéo thông tin về từ một trong những nguồn trên thế giới, điều này cũng có nghĩa sẽ có rất nhiều người có thể làm chúng. Ngoài ra, nó còn được mọi người sử dụng hàng ngày. Và quan trọng hơn, chúng hoàn toàn có lý do chính đáng để hỏi vị trí của người dùng.Ngày càng nhiều ứng dụng thời tiết bên thứ ba cho thấy đã bán dữ liệu vị trí của người dùng cho các nhà quảng cáo hoặc các bên môi giới khác. Điều này không chỉ xảy ra với các ứng dụng ít người biết đến, mà cả một số ứng dụng nổi tiếng cũng không ngoại lệ.Hồi năm 2017, Accuweather bị phát hiện bán dữ liệu vị trí của người dùng cho các bên thứ ba – ngay cả khi người dùng đã tắt định vị. Cuối năm 2018, trang New York Times phát hiện ra 2 ứng dụng WeatherBug và Weather Channel đã gửi dữ liệu vị trí chính xác của người dùng đến các bên thứ ba. Đầu tháng 01/2019, tạp chí Wall Street Journal cho biết, một ứng dụng thời tiết phổ biến khác trên Google Play Store có tên “Weather Forecast - World Weather Accurate Radar” đã thu thập dữ liệu vị trí, địa chỉ email, và số IMEI điện thoại, đồng thời bí mật ghi danh người dùng vào các nền tảng thực tế ảo trả phí.Giải pháp an toàn nhất hiện nay là ngừng sử dụng các ứng dụng thời tiết bên thứ ba. Rõ ràng vẫn có những ứng dụng bên thứ ba đáng tin cậy, nhưng khi các ứng dụng nguy hiểm như vậy còn tồn tại và người dùng khó có thể nhận ra, việc cài đặt chúng đi kèm với nhiều rủi ro.Việc sử dụng các ứng dụng mặc định như tính năng cung cấp thông tin thời tiết tích hợp trên Android, hoặc ứng dụng Weather của iOS cũng sử dụng dữ liệu từ Weather Channel, sẽ là sự lựa chọn phù hợp.Thực tế, Google cũng sử dụng vị trí của người dùng, nhưng nếu đang dùng Android, gần như không có cách gì để ngăn chặn công ty có được thông tin vị trí người dùng. Trong khi đó, các ứng dụng chính chủ của Apple thường cho thấy sự đáng tin cậy hơn về mặt dữ liệu riêng tư của người dùng. Dù Apple cũng cho phép một số ứng dụng miễn phí trên App Store bí mật bán dữ liệu của người dùng. Còn nếu muốn an toàn hơn, người dùng có thể kiểm tra thời tiết theo cách thủ công trên trình duyệt hoặc một thiết bị riêng biệt khác.Nguoivietphone.com.