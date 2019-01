Biểu Tình Vinh Danh Cờ VNCH, Tưởng Niệm 44 Năm Mất Nước

Caption: BIEU TINH TUAN HANH DSC_0725.JPGCaption: BIEU TINH TUAN HANH DSC_0727.JPGCaption: BIEU TINH TUAN HANH DSC_0732.JPGCaption: BIEU TINH TUAN HANH DSC_0734.JPGCaption: BIEU TINH TUAN HANH DSC_0738.JPGHình ảnh trong cuộc biểu tình.Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy ngày 5 tháng 1 năm 2019 tại Đền thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức cuộc biểu tình tuần hành vinh danh quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa.Theo thông báo của ban tổ chức cho biết: “Đã 44 năm lìa xa Quê Hương, dù đang ở bất cứ phương trời nào, dù cuộc sống có sang cả đến đâu, trong mỗi chúng ta đều có một nỗi buồn khôn nguôi, đó là nỗi buồn mất quê hương và chỉ mang theo Lá Cờ Vàng của Tổ Quốc.Nhân dịp tổ chức Tuần Hành đầu năm 2019, ngoài mục đích yểm trợ quốc nội như chúng ta đã làm từ hơn 6 tháng nay, sau khi liên lạc với một số Tổ Chức và Cộng Đồng các nơi, chúng ta còn có hai mục đích khác, đó là:- Vinh danh Quốc Kỳ VNCH và Tưởng Niệm 44 năm mất nước.”Hưởng ứng lời kêu gọi trên, mặc dù trời mưa, gió lạnh nhưng số đồng hương tham dự đã không quản ngại vẫn tập trung đúng giờ để tham gia cuộc biểu tình tuần hành.Tham dự cuộc biểu tình ngoài quý đồng hương, qúy vị nhân sĩ trong cộng đồng còn có: Mục Sư Lê Minh, Nghị Viên Tài Đỗ, các niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Trần Quan An, Phạm Văn Thuận, Bùi Trọng Nghĩa, Nhan Hữu Hậu, Bà Trần Huy Lễ (Tổng Hội Trưởng Nữ Quân Nhân QL/VNCH), chị Nguyễn Thanh Thủy (Biệt Đội Trưởng Thiên Nga, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB,QP/VNCH), chiến hữu Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ), các anh Phan Bửu Ngọc, anh Phạm Hoàn, niên trưởng Phan Tấn Ngưu, niên trưởng Trần Vệ, niên trưởng Lê Quang Dật, Kỹ Sư Tạ Trung, kỹ Sư Phạm Ngọc Lân, kỹ sư Hồ Ngọc Minh Đức, chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, chiến hữu Phạm Hiền, ông Bùi Đức Uyên (Bưởi - Chu Văn An), các chị Tạ Phong Tần, Xuân Mai, Thu Thủy… một số các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải phụ trách, tiếp theo, chiến hữu Trần Vệ lên mời ông Phan Kỳ Nhơn lên phát biểu, trong lời phát biểu ngắn gọn ông nói: “ dù theo tin thời tiết đã được báo trước có mưa, ông vẫn lái xe từ Riverside xuống Little Saigon để cùng mọi người biểu tình. Vinh danh quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và tưởng niệm 44 năm mất nước, vinh danh 44 năm cờ vàng là biểu tượng thiêng liêng của những người Việt tỵ nạn cộng sản, ông đã ca ngợi tinh thần của đồng hương không quản ngại mưa lạnh tham gia cuộc biểu tình hôm nay.” Trong dịp nầy ông không quên cảm ơn Chính quyền Tiểu Bang và một số các thành phố đã có Nghị Quyết vinh danh Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa. Ông cho biết mục đích cuộc biểu tình tuần hành hôm nay là:1 - Vinh Danh cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, 2- Đả đảo cộng sản Việt Nam bán nước.Tiếp theo, lời phát biểu của Mục Sư Lê Minh, Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Tài Đỗ, Kỹ sư Tạ Trung, Bà Đặng Kim Trang lần lượt lên phát biểu, trong lời phát biểu ngắn gọn, tất cả những vị nầy đều cầu nguyện cho trời không mưa để cuộc biểu tình tuần hành được thực hiện theo ý nguyện.Sau đó đoàn người biểu tình sắp thành hai hàng dọc, dẫn đầu với quốc kỳ Hoa Ky và Việt Nam Cộng Hòa, theo sau mỗi người tham dự cầm một lá quốc kỳ VNCH tạo thành một rừng cờ vàng đi trong cơn mưa nhẹ hạt và gió lạnh, tất cả cùng hô các câu khẩu hiệu mà ban tổ chức đã quy định.Bắt đầu từ Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo đến ngã tư đường Bushard rồi quay ngược trở về. Đoàn người về đến đền thờ Đức Thánh Trần vào lúc 4 giờ chiều, lúc nầy trời bắt đầu cơn mưa lớn, và đoàn biểu tình cũng đã chấm dứt cuộc biểu tình tại đây.