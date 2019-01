Robot Dò Mình, Vốn FDI, Xe Đụng, Hiệu Trưởng

Xuân NiệmRobot dò mìn… Tuyệt vời là học sinh Việt Nam với những sáng chế hữu dụng.Báo Pháp Luật & Xã Hội kể chuyện: Hai học sinh Quảng Ninh chế tạo thành công robot dò mìn…Robot tích hợp nhiều chương trình dò tìm kết hợp giữa âm thanh và độ nhạy dò nên có thể dò tìm ở nhiều chế độ. Đặc biệt là độ nhạy máy được điều chỉnh bằng chiết áp, giúp giảm thiểu nguy cơ gây nổ các loại mìn nhạy cảm với từ trường, đảm bảo an toàn cho người dò tìm.Đó là hai em Nguyễn Đức Thành, Lê Phong Vũ, học sinh Trường THPT Uông Bí, Quảng Ninh. Các em là chủ nhân của mô hình “Robot tự hành phát hiện, định vị, dò mìn (RBC)” đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng (TTN, NĐ) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV-2018.Thế Giới Tiếp Thị kể: Năm 2018, TP.SG đã thu hút được 7,39 tỷ USD vốn FDI, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có vốn đầu tư FDI nhiều nhất, chiếm 41,7%...dẫn đầu là các nhà đầu tư Hàn Quốc với vốn đầu tư chiếm tỷ trọng 26,3%; tiếp theo là Singapore chiếm 22,2%; Nhật Bản chiếm 12,5%; Na Uy chiếm 9%; Hồng Kông (Trung Quốc) chiếm 6%.Báo Pháp Luật kể chuyện xe đụng ở Đà Nẵng: Ô tô bán tải lùi tông liên hoàn, 'cưỡi' lên đầu xe 7 chỗ.Vừa nổ máy, tài xế rồ ga nên xe lùi rất nhanh, húc hàng loạt phương tiện phía sau trước khi đè lên đầu ô tô 7 chỗ đang đậu.Sáng 8-1, ô tô bán tải 43C–114.85 do người đàn ông tên Châu (ngụ huyện Thuận An, Thừa Thiên Huế) cầm lái dừng trên đường Hùng Vương (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng).Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Thanh Hóa: Phụ huynh tố hiệu trưởng bóp cổ học sinh, hiệu trưởng phản bác.Phụ huynh của một học sinh Trường THCS Quảng Cư, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng tố hiệu trưởng trường này bóp cổ con mình tại phòng làm việc sáng 6-1.Trao đổi với báo chí, bà V.T.T. (42 tuổi, trú tại khu phố Công Minh, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn) cho biết: sáng chủ nhật 6-1, con trai bà là T.N.Đ. (14 tuổi, đang học lớp 8D Trường THCS Quảng Cư) đến trường học bù ngày nghỉ Tết dương lịch.Buổi học hôm đó có thể Đ. phạm lỗi nên thầy hiệu trưởng P.X.H. đưa lên phòng làm việc, dùng tay bóp cổ làm Đ. bị xước da cổ.Bản tin VTC kể: Sa thải nhân viên để tránh thưởng Tết Âm lịch coi chừng bị phạt tù 3 năm…Việc người sử dụng lao động ra quyết định sa thải nhân viên với mục đích để tránh thưởng Tết Âm lịch năm 2019 có thể sẽ bị phạt tù.Bản tin VOV kể: Bắt tạm giam “bóng hồng” quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm.Nữ Phó Tổng giám đốc PVEP Vũ Thị Ngọc Lan bị cáo buộc đã nhận hàng tỉ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank, sau đó chiếm đoạt số tiền này.Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) giai đoạn 2012-2014 về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ Luật hình sự 2015.Thanh Niên kể chuyện Thanh Hóa: 13 giáo viên tố cáo hiệu trưởng lạm thu, nhận tiền chạy việc.Quá bức xúc vì hiệu trưởng lạm thu, chi tiêu tài chính sai quy định, 13 giáo viên của Trường mầm non Quảng Thắng (phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) đã làm đơn tố cáo hiệu trưởng nhà trường.Bà Ngô Thị Hồng Lê, Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Thắng bị các giáo viên cùng đứng đơn tố cáo, vì đã tổ chức, chỉ đạo thu nhiều khoản tiền: tiền học phẩm, tiền hoạt động lễ hội, đồ dùng phục vụ bán trú, vệ sinh lớp học trái quy định. Ngoài ra, giáo viên còn tố hiệu trưởng bớt tiền ăn, tiền học phí bán trú, lạm quyền khi cho giáo viên hợp đồng nghỉ việc, chiếm đoạt tài sản…Báo Giao Thông kể chuyện Quảng Ngãi: vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h20 chiều 7/1. Lúc này, một nhóm công nhân đang thi công công trình cống thoát nước (thuộc công trình khắc phục bước 2 hậu quả mưa lũ), đoạn qua thôn Trình Phú Nam (xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) thì múc trúc một quả mìn và ngay lập tức quả mìn phát nổ.Vụ nổ bất ngờ đã khiến ông Nguyễn Diên Cư (trú ở thôn Trình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành) bị thương nặng ở vùng đầu và đã được chuyển đi cấp cứu, 10 nhà dân sống ở gần đó bị hư hỏng nặng.Báo Dân Việt kể: Những diễn biến trong năm 2018 cho thấy, ngành cà phê của Việt Nam đang bộc lộ nhiều tồn tại. Đặc biệt là vụ cà phê năm nay bị mất mùa, lại thêm tình trạng giá giảm sâu liên tiếp, có lúc về dưới giá thành khiến người trồng cà phê ở Tây Nguyên thất thu nặng.Những ngày này, người dân các địa phương trong tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung đang bước vào cuối vụ thu hoạch cà phê. Trái với không khí khẩn trương, tất bật của năm ngoái, năm nay nhiều chủ vườn cà phê tìm mãi mới thuê được người hái, lại rơi vào cảnh mất mùa, mất giá nên mặt ai cũng buồn thiu. Không ít vườn bị lỗ nặng, có bán hết cà phê cũng không đủ tiền tái đầu tư.Báo Tiền Phong và Pháp Luật kể: 6 thanh niên cả nam lẫn nữ đi ô tô từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Phan Thiết đòi nợ thuê và dùng dao chém con nợ đứt lìa ba ngón tay.Ngày 8/1, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết công an đang tạm giữ nhóm đối tượng đòi nợ thuê dùng dao chặt đứt ba ngón tay của con nợ giữa chợ Phú Thủy (Phan Thiết) để điều tra làm rõ.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: Những ngày qua, người dân vùng ven đầm Cầu Hai (thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) xôn xao khi bắt được những loài chim lạ.Theo ngư dân, loài chim này có màng bơi như chân vịt, dưới mỏ và cổ là một túi chứa thức ăn màu vàng khác với những loài chim nước thường thấy; khi xuống đầm phá Cầu Hai tìm thức ăn là cá, tôm thì vướng lưới. Đặc biệt, trên lưng chim gắn theo thiết bị lạ có dòng chữ La tinh viết hoa HQXS nghi là máy định vị (GPS).Tin Nhanh Chứng Khoán kể: Năm 2018, ước thu ngân sách từ đất khoảng 22.600 tỷ đồng. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất là 13.868 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,32% tổng thu ngân sách. Năm 2017, đã thu ngân sách từ đất là 27.170 tỷ đồng, chiếm 11,75% tổng thu ngân sách.Trong đó, số thu tiền sử dụng đất là 17.905 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với năm 2017, số thu ngân sách từ đất đã giảm khoảng 5.139 tỷ đồng, giảm 18,9%.Bản tin TTXVN kể: Nghệ An hiện có rất nhiều sinh viên là người dân tộc thiểu số đi học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp ra trường nhưng chưa được bố trí việc làm, trong số đó có những người đã thất nghiệp nhiều năm nay.Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, từ năm 2005 đến nay tỉnh Nghệ An có 884 em là người dân tộc thiểu số được cử đi học đại học, cao đẳng và trung cấp; trong đó có 602 em học đại học, 147 em học cao đẳng, 135 em học trung cấp. Trong số đối tượng cử tuyển, 844 em đã tốt nghiệp ra trường, tuy nhiên, đến nay tỉnh mới bố trí được việc làm cho 274 em, chiếm 32,25%.Báo SGGP kể chuyện: Dịch vụ sơn sửa nhà đón tết đắt khách… Còn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, tại TPSG các dịch vụ sơn sửa, lau dọn nhà đang hoạt động nhộn nhịp. Mặc dù chi phí khá cao, nhưng để tìm được một công ty, nhà thầu có uy tín, dịch vụ đảm bảo chất lượng ở thời điểm này cũng không dễ dàng.