Trọng Đón Trump, Kim?

Trần KhảiVậy là, Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng lại có thêm hy vọng nổi tiếng quốc tế... nếu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un quyết định họp ở Hà Nội.Phải chăng số mệnh Việt Nam luôn luôn là cầu nối cho chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản? Ít nhất là, nếu không phải là cầu nối chủ nghĩa, Hà Nội bỗng nhiên trở thành nơi hội ngộ cho Kim-Trump...Nghĩa là, một cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam được phóng viên thế giới tới tưng bừng làm trò nhộn nhịp.Y hệt như hồi Obama sang Hà Nội, món bún chả Hà Nội bỗng nhiên trở thành một món danh trấn giang hồ của Việt Nam. Không tốn tiền, mà được Tổng thống Obama (và phóng viên CNN) quảng cáo nhé...Truyền thông Nam Hàn đưa tin: các viên chức Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tiếp xúc nhiều lần với đối tác Bắc Hàn tại thủ đô nước Vietnam CS, đưa tới các suy đoán về khả năng hội đàm thượng đỉnh Kim-Trump có thể diễn ra tại Hà Nội.Báo Munhwa xuất bản tại Seoul đưa tin hôm Thứ Hai: 2 bên thảo luận chương trình họp 2 nguyên thủ, dẫn các nguồn tin từ Seoul và Washington.Chính phủ Việt Nam có bang giao với 2 bên - Tòa ĐS Mỹ tại Seoul không trả lời yêu cầu bình luận.Từ Tháng 11, bộ trưởng ngoại giao Bắc Hàn đã gặp Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc trong 1 chuyến đi 4 ngày, có thể là với sứ mạng tìm hiểu thực địa.Tại Washington hôm Chủ nhật, TT Trump tuyên bố “Đang bàn địa điểm, sẽ có tin trong thời gian không xa – họ muốn gặp gỡ và chúng tôi cũng muốn gặp”...Cũng nên ghi nhận rằng, trước giờ Việt Nam nổi tiếng quốc tế nhờ nhan sắc phụ nữ qua các giải thi hoa hậu quốc tế -- tuy chỉ top 5 như cô Hoa hậu H'Hen Niê -- nhưng cũng trở thành tin lớn nhiều ngày cho báo chí quốc tế.Còn trong khu vực, Việt Nam gần đây nổi tiếng nhờ đá banh (cũng tuyệt vờùi là giải AFF Cup 2018, tuy không lừng lẫy cấp châu lục) cũng còn hơn là ngồi trong bóng tối.Tuyệt vời nữa, nhờ nhan sắc phụ nữ và túc cầu, thế giới tạm quên rằng tình hình nhân quyền Việt Nam không khá (thực tế, Trump không muốn nhắc chuyện nhân quyền, dù là nhân quyền ở VN, hay ở Bắc Hàn, hay ở Nga, ở Trung Quốc... mà Trump chỉ muốn bàn chuyện thương mại thôi.).Trong khi báo chí Nam Hàn nói rằng Việt Nam sẽ là nơi Trump-Kim hội ngộ, bản tin CNN nói thực ra là có 3 nơi.Đó là nhóm khảo sát Bạch Ốc đã tới xem 3 nơi có thể là nơi Trump họp với Kim: Bangkok, Hà Nội và Hawaii.Chỗ này chúng ta có thể tin rằng, hiển nhiên là Kim Jong Un sẽ chọn Hà Nội làm nơi họp.Vì Bangkok là thủ đô Thái Lan, nơi các gián điệp Bắc hàn từng bị truy nã sau khi xảy ra các chuyện xô xát quốc tế, gần nhất là chuyện ám sát Kim Jong Nam.Thêm nữa, Bangkok là nơi dân chúng ưa biểu tình... thế nào cũng có người ra biểu tình, phản đối họ Kim đàn áp dân Bắc Hàn...Nếu Trump họp với Kim ở Hà Nội, bảo đảm không có ai biểu tình cả, vì các nhà hoạt động nhân quyến có thể là sẽ bị công an kẹp cổ ngay khi bước ra cửa...Thêm nữa, gần đây, Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây có nói rằng quan hệ giữa Mỹ-Việt sau Cuộc Chiến VN là một phép lạ, và Bắc Hàn có thể theo chân VN nếu chịu bỏ vũ khí nguyên tử. Pompeo nói rằng kinh tế VN hưởng lợi nhờ thương mại với Mỹ, tăng 8000% trong hai thập niên qua, và cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ giúp kinh tế Bắc Hàn: “Sự kiện rằng chúng ta hợp tác với nhau, chứ không phải chiến đấu chống nhau, là chứng cớ cho thấy khi một quốc gia quyết định tự tạo ra một tương lai sáng hơn cùng bước với Hoa Kỳ, chúng tôi đi theo giữ các cam kết của chính phủ Hoa Kỳ.”Bangkok là thủ đô Thái Lan cũng may ra được Kim Jong Un xét tới, nếu Kim nghĩ là cũng tương tự như Singapore, nơi Trump và Kim họp hồi tháng 6/2018.Nhưng Hawaii là rất khó cho Kim Jong Un tới... vì Hawaii không có tòa đại sứ Bắc Hàn nào cả. Thêm nữa, Hawaii là đất Mỹ... nếu Kim bước vào nước Mỹ thì sẽ không chọn Hawaii, mà chọn New York, vì thực tế New York là đất Liên Hiệp Quốc... cũng y hệt như Geneva đối với Châu Âu.Như thế, trong năm nay, Việt Nam có thể sẽ là nơi để ghi thêm một dấu mốc lịch sử: Nguyễn Phú Trọng đóng vai làm cò, móc nối cho hòa bình Bắc Hàn-Hoa Kỳ, và sẽ cầm đuốc cho Kim Jong Un đi từ từ ra khỏi bẫy cạm xã hội chủ nghĩa.Hãy suy nghĩ về một nơi cho Trump và Kim gặp gỡ: Hà Nội thì thường quá... không nhiều kỷ niệm.Hay là Vịnh Hạ Long? Chỗ này gần biên giới Trung Quốc, dễ bị nghe lén...Hay là Đà Nẵng? Chỗ này Trump tới rồi, nên tìm chỗ khác.Hay là Sài Gòn? Trọng không muốn đưa Sài Gòn lên vị trí nổi bật hơn Hà Nội nữa...Hay là ngồi họp trong Lăng Ông Hồ... giời ạ, không ai chịu nổi nơi u ám này đâu...Hay là hội nghị ở Nha Trang, hay là Sầm Sơn, hay là Đà Lạt... Mấy chỗ này, sợ không có trung tâm thương mại để quý phu nhân hai phái đoàn đi mua sắm...Tuyệt vời nhất là ra Phú Quốc... cả thế giới sẽ biết tới thiên đường du lịch này...Thực tế, dù ở đâu đi nữa, đây là cơ duyên lớn cho Nguyễn Phú Trọng...