Nhà Nước Đóng Cửa: Phi Cơ Bay Rủi Ro

(Xem: 144)

Phishing là việc xây dựng những hệ thống lừa đảo nhằm đánh cắp các thông tin nhạy cảm, như tên hội nhập, mật mã hay thông tin về các loại thẻ tín dụng của người dùng. Phishing xuất hiện như một thực thể đáng tin cậy, một trang thông tin điện tử, eBay, Paypal, Gmail… Nếu quý vị gửi tiền cho ngân hàng Wells Fargo, quý vị có thể nhận được email từ một website có vẻ giống với website hợp pháp của ngân hàng, và yêu cầu một số thông tin nhất định (như số an sinh xã hội) vì một số lý do. Ví dụ: email có thể nói rằng Wells Fargo cần số an sinh xã hội của quý vị do trục trặc máy tính, hoặc vì họ cần xác nhận số này cứ sau vài năm. Khi hacker lấy được thông tin từ quý vị, chúng có thể "rút sạch" tài khoản mà không cần sự đồng ý của quý vị. Một số trường hợp lừa đảo khác yêu cầu quý vị thực hiện một cuộc gọi nhất định hoặc truy cập một trang web nhất định để khắc phục sự cố.