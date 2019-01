Trump Sẽ Ra Thăm Biên Giới, Cương Quyết Đòi 5.6 Tỉ

WASHINGTON - Bạch Ốc loan báo : TT sẽ thị sát biên giới ngày Thứ Năm tuần này, là lần đầu tiên rời Bạch Ốc kể từ khi công sở đóng cửa vì quyết đòi kinh phí xây tường biên giới đưa tới đối đầu với lập pháp hơn 2 tuần qua.Ông bỏ thông lệ quay về cơ sở an dưỡng tại Florida để nghỉ giáng sinh và Tết dương lịch. Bạch Ốc không mô tả chi tiết chuyến thị sát có ý nghĩa nêu bật quan ngại về an ninh mà hành pháp vận động.Twitter của tham vụ Sarah Sanders viết “TT đến biên giới để tiếp xúc nhũng người làm phận sự tại tuyến đầu của an ninh quốc gia và khủng hoảng nhân đạo”. Hôm chủ nhật, ông Trump nhắc lại “Không nhượng bộ về kinh phí tường biên giới bằng 5.6 tỉ”.Ông xác quyết tường biên giới là cấp thiết vì an ninh quốc gia, chận đứng làn sóng xâm nhập của quân tội đồ và tình nghi khủng bố. Lần gần đây nhất ông đi thăm biên giới là Tháng 3-2018.