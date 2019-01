Người Dùng Apple Trở Thành Mục Tiêu Tin Tặc Tấn Công

Phishing là việc xây dựng những hệ thống lừa đảo nhằm đánh cắp các thông tin nhạy cảm, như tên hội nhập, mật mã hay thông tin về các loại thẻ tín dụng của người dùng. Phishing xuất hiện như một thực thể đáng tin cậy, một trang thông tin điện tử, eBay, Paypal, Gmail… Nếu quý vị gửi tiền cho ngân hàng Wells Fargo, quý vị có thể nhận được email từ một website có vẻ giống với website hợp pháp của ngân hàng, và yêu cầu một số thông tin nhất định (như số an sinh xã hội) vì một số lý do. Ví dụ: email có thể nói rằng Wells Fargo cần số an sinh xã hội của quý vị do trục trặc máy tính, hoặc vì họ cần xác nhận số này cứ sau vài năm. Khi hacker lấy được thông tin từ quý vị, chúng có thể "rút sạch" tài khoản mà không cần sự đồng ý của quý vị. Một số trường hợp lừa đảo khác yêu cầu quý vị thực hiện một cuộc gọi nhất định hoặc truy cập một trang web nhất định để khắc phục sự cố.Theo KrebsonSecurity, một chương trình lừa đảo mới đang cố gắng nhắm đến người dùng iPhone của Apple. Một người dùng iPhone được nhắm mục tiêu là Jody Westby, CEO của công ty bảo mật Global Cyber Risk LLC. Westby nhận được một cuộc gọi được ghi âm trên iPhone của cô, và dường như nó "có vẻ" đến từ Apple. Khi cô trả lời cuộc gọi, một tin nhắn ghi âm cho biết máy chủ chứa số Apple ID đã bị xâm nhập và cô phải gọi lại cho số 1-866 trước khi sử dụng lại iPhone của mình. Thông tin được tạo bởi cuộc gọi sẽ khiến hầu hết mọi người tin rằng nó đến từ Apple vì nó chứa địa chỉ chính xác của Apple và số điện thoại hỗ trợ khách hàng thực sự. Có một thay đổi nhỏ khó nhận thấy: không có chữ "s" ở cuối "http" trong địa chỉ web.Westby đã gọi số Hỗ trợ thực sự của Apple và được thông báo rằng cuộc gọi mà cô vừa nhận không đến từ họ và là một trò lừa đảo. Trong khi đó, KrebsonSecurity đã quay số mà tin nhắn từ cuộc gọi giả mạo đã bảo Westby quay số (866-277-7794). Kết quả là họ nhận được trả lời từ một hệ thống tự động tự xưng là Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Apple và cuối cùng một người đàn ông nói chuyện bằng giọng Ấn Độ đã nghe điện thoại. Người gọi nói rằng anh được yêu cầu quay số vì có vấn đề với ID Apple của mình và đại diện hỗ trợ không có thật của Apple đã cúp máy.Apple và các chuyên gia bảo mật đã đưa ra cảnh báo rằng nếu quý vị trả lời cuộc gọi từ một số lạ và người gọi bắt đầu hỏi thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc số thẻ tín dụng thanh toán để hỗ trợ kỹ thuật thì hãy gác máy ngay lập tức.Nguoivietphone.com.