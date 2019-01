Tìm Vết Chân Đức Phật Ở Lào: Wat That Vang Vieng

Chùa Wat That, Vang Vieng, Laos.

Đường BìnhRời Thủ Đô Vạn Tượng buổi sáng, chúng tơi chạy xe lên hướng bắc lên quận lỵ Vang Viêng. Chạy suốt con đường dài 400 cây số trên xa lộ chẳng thấy nơi nào có chỗ nghỉ chân, Xe chạy vào con đường chính giửa thành phố. Trời nắng cháy da, thành phố vắng tanh, không có một chiếc xe 4 bánh chạy giao thông, chỉ thấy một chiếc xe đạp do một chú tiểu áo nâu Phật Giáo, đeo một chú tiểu phía sau tay cầm dù che nắng, chầm chậm chạy giữûa đường, Hai cô gái Âu Mỹ da trắng đi bộ trên lề đường. Chúng tôi ghé vào một nhà hàng ăn trưa, Một quán ăn nhỏ rất lịch sự, do người địa phương làm chủ, anh cho biết họ là dân du lịch ba-lô Âu Tây. Thành phố này có nhiều du khách ba-lô Âu Mỹ, có lúc người da trắng nhiều hơn người Laos địa phương.Vang Vieng một thành phố cổ đầu tiên được định cư khoảng 1353. Nằm giửa Luang Prabang và Vạn Tượng. Ban đầu có tên là Mouang song đổi tên thành Vang Vieng trong thời cai trị thuộc địa Pháp trong những năm 1890.Vang Viêng mở rộng đáng kể trong chiến tranh Việt Nam 1964-73 khi Hoa Kỳ xây dựng một căn cứ không quân. Sân bay này được gọi là "Lima Site 6". Trong thời gian gần đây, thị trấn đã phát triển đáng kể do các du lịch ba-lơ Âu Mỹ. Trong thành phố có quán Bar và nhà hàng ngoại quốc, quán internet, game, nhiều văn phòng du lịch đổi tiền và hotel rất lịch sự.Chùa Wat That Wat xây dựng khỏang 1900 một trong năm ngôi chùa lâu đời ở Vang Vieng, Laos.Đường Bình