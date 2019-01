Tuổi Của Cháu Mà Còn Tin Là Có Ông Noel À?

Thành Lacey(Dịch theo tường trình của Makini Brice ở Washington DC - Dec 26, 2018)TT Trump dấy lên cơn bão trên mạng xã hội ngày Giáng Sinh khi ông ta hỏi một cháu gái bảy tuổi là ở tuổi đó mà còn tin là có Ông Noel để kết thúc một tuần chứng khoán đâm nhào xuống , chính phú đóng cữa và sự ra đi không kèn trống của vị tổng trưởng Q.P.Mạng Twitter loé lên tweets dày đặc như đèn trên cây Noel sau lời nói trên của Trump trong dịp lễ với bà vợ khi nhận những cú gọi của trẻ em trên ‘đường dây cố hữu’ có tên là “ theo dõi đường đi của Ông Noel tên là Aerospace Defense Command Santa.” Theo truyền thống ngày G.S., đường dây theo dỏi này đem lại niềm vui cho trẻ con với những cập nhật hoá “ sống thật” về hành trình của Ông Noel và đám tuần lộc.Một trong những cú gọi vào Đêm Noel, Trump noí chuyện với một bé gái bảy tuổi, Trump hỏi bé: “Cháu vẫn còn tin là có Ông Noet à?” và nói thêm vô: “ Vì cháu bảy tuổi rồi nên tin là ít có chuyện này lắm, right?” Chỉ trong nháy mắt, messages gởi tới Twitter như mưa chê trách không tiếc lời về lời nói nghe như là phá vỡ đi giấc mơ yêu dấu của trẻ thơ.TNS đảng DC là Chris Murphy viết trên Twitter là: “ Thật là quá sức kỳ quái, khi trong Đêm Noel, Trump nói chuyện với đứa trẻ con bảy tuổi là ở tuổi đó của em mà tin là có Ông Noel là điều khó có thật cho em.” Chủ bút của show khôi hài “ The Dailey Show with Trevor Noah” là Dan Amira đánh tweeted nhắn ông Trump: “Thật ra cũng chẳng có thiên đàng. Khi ông chết ông mục rã ra dưới lòng đất và làm mồi cho sâu bọ. Vậy thì, Merry Christmas nhe, ngài Tổng Thống.”Cũng có lời bênh vực cho Trump. Một người đánh trên Twitter là: Trump làm lắm chuyện sai quấy nhưng nhắn một bé bảy tuổi là không có Ông Noel có lẽ là một việc làm đúng của ông khi tại chức. Có người phải nói ra như vậy.”Toà Bạch Ốc chưa đưa ra lời bình luận nào trên mạng xã hội để trả lời.Năm 2017, Trump đi nghỉ lễ ở trang trại Mar-a-Lago ở Florida với gia đình, nhưng năm nay, ông chọn hoản lại việc đi nghỉ lễ vì chính phủ đang đóng cữa một phần, lý do là các nhà lập pháp không chịu chi số tiền ông ta đòi hỏi để xây bức tường ở biên giới Mỹ - Mễ.Bị kẹt lại ở Hoa Thịnh Đốn, sáng Noel 2018, Trump không tổ chức tưng bừng và nọi chuyện với cac phóng viên sau 20 phút điện đàm với c ac binh lính Mỹ đang phục vụ ở ngoại quốc.Ông ta tấn công tới tấp Cơ quan Dự Trữ Liên Bang về việc tăng lãi xuất, xỉ vã đảng DC không chịu ứng tiền như ông ta muốn để xây bức tường biên giới và phê phán kịch liệt vụ điều tra có liên hệ với Nga trong kỳ tranh cử và một số vấn đề thông thường khác. Ông ta nói: Thật là nhục nhã vì những chuyện xảy ra cho xứ sở. Nhưng bên cạnh đó, tôi chúc mọi người một GS vui vẻ.”Ở Mỹ này, việc tin là có Ông Noel này cũng có nhiều ý kiến theo-chống nhưng tại sao ta lại không để cho tuổi thơ sống với những mơ mộng của các em nhỉ?