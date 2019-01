Ngày Trước Đêm Giáng Sinh

Thành LaceyNăm nay một ngày trước đên Giáng Sinh hắn đâm ra bận rộn hơn nhiều năm trước. Sau khi gọi phone chúc mừng Giánh Sinh mấy bạn xa gần, hắn gọi ngay cho bà thầy dạy môn Hội Họa khi xưa ở trường ĐH cộng đồng hồi cuối năm chín mươi mà hắn vẫn liên lạc cho đến bây giờ, để hỏi xem hôm nay bà có ở nhà hay không. May sao bà không đi đâu nhưng cho hắn biết là có khách thăm đến sau ba giờ chiều mới rảnh rỗi. Hắn mừng lắm vì hắn đã nhờ vợ làm một ổ bánh sô-cô-la để tặng bà:`-- Như vậy xin gặp bà lúc ba giờ rưởi ở nhà sách Barnes and Noble ở Westside nhe. Hắn nói trong phone.`-- Được. Tôi sẽ gặp anh ở đó nhe.Thế là hắn lo trang trí ổ bánh cho đẹp và có mỹ thuật để làm bà vui lòng. Hắn ra sau vườn cắt một đọt cây mistletoe đẹp có nhiều trái đỏ nhỏ rồi vào nhà lấy hộp trang trí đựng mất cánh hồng và bắt đầu trang trí ổ bánh. Để cho thêm phần có ý nghĩa, hắn lấy viết đỏ viết chữ “ Love” lên mấy cánh hồng cho bà vui. Sau đó hắn lấy cuộn giấy hoa ra đo, cắt , gói, rồi dán nơ lên. Hắn không quên làm một lọ nước mắm không cay lắm để tặng ông vì ông tuy người Mỹ nhưng lại thích nước mắm cay. Xong được một việc.Hắn bổng chợt nhớ là bà Linda, vợ ông Mike, ở gần nhà có nói là ghé qua lất món súp gà về ăn chiều nay. Hắn quen hai ông bà trong một trường hợp khá hi hữu trong lần ghé qua mua các thứ garage sale ở nhà ông bà. Thấy ônng bà vui tính và bình dân lại ở gần nhà nên hắn làm quen và trở nên bạn với ông bà. Hắn thường đem thức ăn lại cho ông bà, nhứt là món chả giò vợ hắn làm có nhiều tôm mà bà rất thích. Đáp lại, bà cũng thường tặng lại thức ăn. Chuông điện thọai lại reng:`-- Carol đây. Hồi nãy tôi nói với anh là hai giờ rưỡi hay ba giờ rưỡi vậy?`-- Dạ, ba giời rưỡi.`-- Vậy à. Tôi hay quên lắm nên gọi lại hỏi cho chắc. Vậy ba giờ rưỡi nhe.Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên hắn ăn miếng cơm cho chắc bụng rồi tính tiếp.A`, hắn còn quên lấy con búp bê để tặng cho bé Margaret, ba tuổi, ở đầu ngõ nữa. Gia đình bé mới dọn về xóm này cách đây không lâu. Cha mẹ bé là người ở xứ Moldova ở Đông Âu. Hắn biết bé khi một hôm mẹ bé dẫn ba anh chị em bé đi dạo trong xóm và có đến nhà hắn. Thấy bé dễ thương quá nên hắn đem mấy món trang trí Noel ra cho mấy bé rồi làm quen luôn. Hắn vẫn thường ước mình có được một đứa con gái nhỏ và dễ thương như Margaret. Hắn lấy con búp bê thật đẹp mua đã lâu để trên kệ sách xuống và gói lại bỏ vào túi tặng qùa Noel cho bé:- Chắc là Margaret sẽ thích lắm. Hắn khoan khoái nghĩ đến nét mặt rạng rở của bé.Hai giờ rưỡi.Hắn bỏ quà vào xe để đi đến nhà sách cho sớm sợ ngày lễ bị kẹt xe làm trễ giờ và lại có dịp đọc sách nữa. nhờ đường vắng xe nên hắn tới nhà sách khoản ba giờ. Đậu xe xong hắn bước vào hiệu sách quen thuộc mà đã lâu mình không có dịp ghé qua. Thiên hạn đi mua sách là quà thật đông. Hắn đến kệ bán tạp chí xem lướt qua mấy quyển rồi đi tới nhà vệ sinh. Khi ra tới cữa vào thì hắn để ý thấy có một bà Mỹ đứng rất nghiêm trang hướng mắt ra cữa ra vào, im lặng như mấy người thiện nguyện đi quyên tiền cho các hội từ thiện. Vì chỉ thấy sau lưng bà nên hắn đi vòng ra phiá trước mới thấy đó là bà Carol! Hắn ôm vai bà nói:- Bà tới sớm đó nhe!Bà cười. Nụ cười hiền từ như thuở nào. Bà nói:- Tôi có mấy món quà cho Trang và anh đây.Tôi rất thích quà của bà vì bà gói và cột nơ thật đẹp và rất mỹ thuật. Qùa Noel này của bà là một quyển sách có hình, bià dầy về Việtnam , bốn cái dĩa nhõ đựng kẹo mứt cho Trang, kẹo và một xấp giấy vẽ cho tôi. Tôi nói với bà bánh và lọ nước mắm tôi để ngoài xe và cùng bà bước ra chỗ đậu. Sau khi trao quà và nói lời chúc Noel, bà lên xe và tôi cũng lái xe về nhà.Khi lái về gần nhà tôi ghé qua nhà ông Mike để lấy súp gà bà Linda nấu. Súp rất nhiều đổ ra cả một nồi lớn. Nấu thật là ngon.Khi Trang về tôi khi chỉ quà thì Trang cũng phải khen là bà Carol cột nơ quà đẹp và khéo quá anh há.Lúc đó trời đã tối. Tôi lấy túi giấy đựng con búp bê đi bộ ra đầu ngỏ cho bé Margaret. Khi ra tới nhà thì có một chiếc xe tới, có lẽ bạn của ba mẹ bé tời ăn lễ, nên tôi nhờ hai người khách cầm quà vào cho bé cho tiện.Khi Trang tắm gội xong liền ra bếp mở máy quay bột , trứng, làm hai ổ bánh để ăn lễ. Xem xong chương trình nhạc Noel thật hay trên TV, tôi ra bếp, xẻ một miếng bánh còn nóng hổi ra ăn rồi lại ăn thêm một miếng nữa làm Trang rất vui và uống một ly sữa thấy là mình sẽ có một Noel vui vào ngày mai. Ra sau nhà, lại ổ điện hắn cắm điện cho dây đèn màu chăng ngoài cây trước nhà. Ánh đèn màu sáng rực lên làm tưng bừng cho cả phía trước nhà.Lâu quá hắn mới có được một ngày vui tất bật dù không có con nít trong nhà, trước đêm Giáng Sinh như vầy.Một năm mới có một lầnGiáng Sinh lại đến, mọi người đều vui.Noel 2018