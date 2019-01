Tát HS, Hàng Tết, Thi Hộ, Lương Tết, Xe Đụng

Xuân NiệmTát học sinh tới nhập viện... Lại xảy ra trong ngành giáo dục: cô giáo tát học sinh tới nhập viện. Chuyện xảy ra tại Quảng Bình...Báo Người Lao Động kể: Do chép nhầm đề khi làm bài kiểm tra, một học sinh lớp 1 bị cô giáo chủ nhiệm bạt tai 2 cái dẫn đến nhập viện. Ngày 7-1, cô Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), cho biết Ban Giám hiệu trường vừa đưa ra hình thức kỷ luật đối với cô giáo Lê Thị Hải (40 tuổi - giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1) bằng hình thức phê bình trong chi bộ và trước hội đồng sư phạm.Báo Thanh Niên kể: 'Hàng độc' chờ tết Kỷ Hợi 2019. Những ngày này, vườn “cây ngũ quả” của Lê Đức Giáp (thôn Bãi, xã Cao Viên, H.Chương Mỹ, Hà Nội) bắt đầu đón khách đến chiêm ngưỡng và đặt mua cây chơi tết.Gọi là vườn “cây ngũ quả” là trên mỗi cây, ông Lê Đức Giáp đều ghép 5 loại quả truyền thống gồm: bưởi, quất, phật thủ, cam, quýt.Năm nay, ông Giáp tiếp tục tung ra thị trường với nhiều mẫu cây cảnh có 9 - 11 loại quả với màu sắc khác nhau. Mỗi cây cảnh do ông Giáp làm ra đều có ít nhất 5 loại quả truyền thống.Học giùm, thi hộ... chuyện lạ ở thiên đàngx ã hội chủ nghĩa. Báo Giáo Dục VN kể: Một buổi học hộ có giá khoảng 70.000 đồng. Một buổi thi hộ không dưới 500.000 đồng nhưng vẫn có sinh viên sẵn sàng móc hầu bao để qua được môn.Từ lâu trong giới sinh viên vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về tình trạng thuê người học hộ, thi hộ....Có rất nhiều thương vụ giao dịch được diễn ra: như chuyện thi hộ, học hộ, thuê làm bài kiểm tra gián tiếp, trực tiếp hoặc làm luận văn thậm chí còn làm được cả luận văn thạc sĩ... các sinh viên thuê người thi hộ sẽ làm giả chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên với thông tin của mình và ảnh của người thi hộ. Hình thức thi hộ trực tiếp như thế này mức độ rủi ro cũng cao hơn nếu chẳng may bị phát hiện.Hà Nội Mới kể chuyện Hà Nội: Nhờ sự tăng trưởng kinh tế trong năm 2018, mức lương, thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng so với những năm trước.Căn cứ vào kết quả khảo sát hơn 5.000 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (LĐ-TB&XH) đã công bố tiền lương trung bình của người lao động trong năm 2018 và mức thưởng Tết Nguyên đán. Theo đó, người lao động làm việc trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhận được tiền lương cao nhất, trung bình là 5,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm 2017.Zing kể chuyện Sóc Trăng: Thầy hiệu trưởng tử nạn trên đường đi dự tiệc cưới.Sau khi dự tiệc cưới ở TP Sóc Trăng, ông Chánh chạy xe máy về nhà ở huyện Long Phú thì gặp nạn. Người cầm lái tông chết hiệu trưởng chạy lấn làn trái với tốc độ cao.Tối 5/1, gia đình nhận thi thể thầy hiệu trưởng Tiêu Minh Chánh (54 tuổi, ngụ thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng) từ cơ quan công an để lo hậu sự. Vài giờ trước đó, ông Chánh bị tai nạn giao thông và tử vong khi đi đám cưới về gần tới nhà.Báo Công An Đà Nẵng kể: các vụ TNGT xảy ra gần đây tại TP Đà Nẵng đều do cả người điều khiển phương tiện xe máy, xe tải và xe container đi cùng chiều nhưng không giữ khoảng cách an toàn....Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, năm 2018, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 96 vụ, làm chết 60 người, bị thương 65 người khác, thiệt hại tài sản khoảng 268 triệu đồng. Trong đó, số vụ TNGT liên quan đến xe ben là 10 vụ, với 9 người chết, 4 người bị thương. Số vụ TNGT do xe tải gây ra 30 vụ, khiến 23 người chết, 13 người bị thương. Riêng tuyến đường Ngô Quyền ra cảng Đà Nẵng xảy ra 5 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 6 người thương vong…Báo Hà Tĩnh kể: Hành trình nhóm cô giáo lên Facebook xin xe đạp cũ tặng học sinh miền núi.Sau những chuyến đi thiện nguyện miền núi, cô giáo Đậu Thị An, giáo viên tổng phụ trách Đội - Trường Tiểu học Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đã quyết định bàn với cả nhóm thiện nguyện “Khăn Hồng” đứng ra xin lại những chiếc xe đạp cũ tặng lại cho các em học sinh miền núi Hà Tĩnh.Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Đúng ngày cuối năm 2018, hệ thống bán lẻ của Vingroup đã ghi dấu ấn kỷ lục trong ngành bán lẻ Việt Nam và quốc tế khi đồng loạt trong cùng một ngày khai trương 117 cửa hàng tiện lợi tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Sự kiện nâng tổng số VinMart+ lên con số 1.700 cửa hàng, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bán lẻ....Với định hướng đưa mảng kinh doanh bán lẻ chiếm 50% doanh thu tập đoàn trong thời gian tới, Vingroup đã lên kế hoạch mở hơn 2.000 Vinmart+, phủ khắp cả nước. Thương hiệu này sẽ tiếp tục nâng lên 10.000 cửa hàng, 400 trung tâm thương mại trong 3 năm tiếp theo. Chiến lược bán lẻ mà Vingroup công bố là "lấy nông thôn bao vây thành thị".Báo Đất Việt kể: Theo Avia.pro, Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi sẽ bắt đầu tiến hành quá trình cung cấp biến thể xuất khẩu của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 cho khách hàng tại khu vực Đông Nam Á sau khi hoàn thiện phiên bản nội địa dành cho Không quân Nga....Tờ báo Nga thậm chí còn nêu rõ số lượng tiêm kích Su-57 mà Việt Nam muốn mua sẽ là 12 chiếc, tương đương với 1 trung đoàn, giá trị hợp đồng ước tính sẽ vào khoảng 2 tỷ USD.Báo Nghệ An kể chuyện Nghệ An: Dùng ô tô đi trộm chó, ném bom xăng khi bị truy đuổi.Mỗi đêm, các đối tượng trộm từ 10 đến 15 con chó, thu lợi bất chính từ 5-10 triệu đồng. Bọn chúng còn sử dụng cả xe ô tô, mang theo kích điện để câu trộm chó, nếu bị truy đuổi sẽ dùng bom xăng, hung khí chống trả.Vào lúc 3h20 phút ngày 5/1/2019, Công an TX. Thái Hòa bắt quả tang 3 đối tượng đang giao dịch mua, bán chóBáo Tiền Phong kể: Ngập tràn sách dở.Cuối năm, trong một hội nghị về văn học nghệ thuật, giới xuất bản trong nước “xám mặt” vì phát biểu thẳng thắn của nguyên bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin: trong 3 năm ông được tặng 5 tấn sách, trong đó 70% là sách dở....Nhà biên kịch Vương Huyền Cơ cho biết: “...rất nhiều đầu sách, giải thưởng đều là copy hoặc “cướp công” người khác....”.Hiện tượng sao chép nội dung hoặc tổng hợp từ nhiều cuốn sách rồi lấy tên chủ biên là điều không hiếm trong số những vụ bê bối về xuất bản đã bị vạch trần thời gian qua. Không thiếu những “công trình góp nhặt” phải thu hồi hoặc cấm lưu hành vì nội dung quá kém.Báo Đất Việt kể chuyện Phó lãnh sự Hàn Quốc bị trộm: Tài xế mong tha thứ.Tài xế giữ điện thoại của Phó Lãnh sự quán Hàn Quốc đã xin trả lại và mong tha thứ.Ngày 5/1, Công an quận 1 (TPSG) tạm giữ Trần Văn Chung (37 tuổi) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.Trước đó, bà Cha Hyun Jin (35 tuổi) -Phó Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP SG cùng bạn đón taxi của Chung trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1... Sau đó bà Cha Hyun Jin đến Công an P.Phạm Ngũ Lão trình báo bị mất 1 điện thoại Samsung Note 9 và 2 tờ tiền mệnh giá 100 USD (kẹp trong ốp lưng điện thoại).Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Trước Tết luôn là thời điểm học sinh có tâm lý uể oải, rã đám ảnh hưởng tới học tập... Thầy Nguyễn Xuân Toàn – Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Bắc Hà huyện Bắc Hà – Lào Cai thẳng thắn nhìn nhận: Những năm trước đây, tình trạng học sinh bỏ học, trốn học để tham gia lao động sản xuất kiếm tiền tiêu Tết diễn ra khá nhiều. Điều đó khiến chất lượng dạy học giảm sút, giáo viên vất vả trong việc vận động học sinh đi học cũng như bồi dưỡng lại kiến thức sau khi các em trở lại trường lớp. Thậm chí, không loại trừ trường hợp nhiều học sinh trong quá trình kiếm tiền đã không làm chủ được bản thân, dính vào tệ nạn xã hội hoặc thấy kiếm tiền, dễ dàng nên bỏ học để lao động kiếm sống và chơi bời.